我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

「他終結台灣核武夢」張憲義接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

養生／骨折後3階段 吃對食物癒合快

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
如果不小心骨折，除了要正確固定、盡早復位與適當復健之外，吃「對」食物也有助骨頭修復；示意圖。(圖／123RF)
如果不小心骨折，除了要正確固定、盡早復位與適當復健之外，吃「對」食物也有助骨頭修復；示意圖。(圖／123RF)

如果不幸骨折，該吃什麼才能加速骨頭復元？多喝牛奶、補充鈣片、喝大骨湯…有用嗎？

台灣衛福部台南醫院骨科醫師李佳龍表示，除了要第一時間正確的固定、盡早的復位與適當的復健之外，吃「對」食物也有助骨頭修復。骨折病患的飲食最好的原則就是「均衡飲食」。

骨折後不只要補鈣！李佳龍強調，骨骼的組成分除了鈣質，還有磷、鎂與膠原蛋白等，均衡的飲食才能夠攝取到骨折癒合過程所需要各種營養素。

例如：喝牛奶可同時補充豐富的鈣質與蛋白質，提供骨折癒合材料；五穀雜糧類含有各種維生素，能維持身體良好的吸收與代謝；豆魚蛋肉可補充蛋白質，更提供人體製造膠原蛋白的材料；蔬菜、水果中也含有豐富維生素與礦物質，尤其是富含維生素C的芭樂、柳丁等，能幫助膠原蛋白合成、促進骨痂生成。

堅果類含有維生素K，能幫助鈣質沉積，促進成骨作用。除此之外，過量的咖啡因、碳酸飲料會影響鈣質吸收，抽菸或二手菸中的尼古丁也會影響骨折癒合，應盡量避免。

而台灣亞洲大學附屬醫院建議，若不幸骨折，可依骨折初期、中期、後期按狀況、分階段調理飲食，以加速痊癒。

骨折初期：

此時新傷初起腫痛，容易口乾口苦、食慾不振、大便祕結，宜吃些精緻易消化食物，如果汁、稀飯、豆漿、麥片、麵條等，此外宜多吃蔬菜、水果、以促進胃腸蠕動，增強排泄，防止腹脹、便祕。忌食生冷及刺激性食物，如菸、酒、檳榔、咖啡、及過酸過辣食物。香蕉、竹筍少吃。

骨折中期：

為骨折癒合階段，應多補充蛋白質、鈣質和維他命D等營養，可多食魚乾、牡蠣、蛤仔、蛋類、豆製品、豆干、雞湯、大骨湯等，並多補充水果、蔬菜，應以少量多餐方式進食，切勿暴飲暴食。另外，適度的陽光照射，將有助於體內維他命D的活化。

骨折後期至恢復：

正常三餐飲食，並結合肢體鍛鍊，應攝取充足的各種食物及水果加強體力鍛鍊。可多食淡菜、海參、芝麻、胡桃肉等滋補食品。復健階段除飲食注意外，可自行做適度的按摩及熱敷，以利關節功能之恢復。

此外，有些人為幫助鈣質吸收會額外補充維生素D膠囊錠狀食品，民眾可先諮詢醫師有無必要，或者透過曬太陽、攝取鮭魚及黑木耳等食品來補充。

不能吃香蕉？飲食2大迷思

常常聽到有人說骨折後不能吃香蕉等食物，以免影響傷處復元，還有要多吃牛奶、鈣片、大骨湯來「補骨」，這些說法可信嗎？李佳龍替民眾解惑。

迷思一：骨折後不能吃香蕉、鴨肉、糯米，是真的嗎？

香蕉、鴨肉可以吃，糯米要少吃。香蕉的營養豐富，對於骨折病患來說是很好的食物。有些人擔心香蕉中豐富的鉀離子會造成高血鉀，其實只要是腎功能正常，食用一根香蕉並不會造成高血鉀或引發抽筋，民眾可放心食用。至於鴨肉，因為含有蛋白質、鐵質、維生素等營養素，對骨折病患來說，仍是可以正常攝取的食物。

「不過，並非任何食物都能放心吃。」李佳龍強調，骨折後，患者活動量會降低，腸胃蠕動也會跟著減弱，此時較難消化糯米等食物，建議淺嘗即止。此外，骨折術後的臥床期或行動受限期間（約麻醉術後三至七天），建議暫停食用易脹氣的牛奶及產氣性食物，避免造成不適。待恢復穩定後，即可繼續食用。

迷思二：骨折要多喝大骨湯補鈣，是真的嗎？

大骨湯補鈣有限，牛奶補鈣更適合。老一輩民眾喜歡用大骨湯來補骨，李佳龍說，熬煮大骨湯時，骨頭釋放到湯中的鈣質有限，其實補鈣效果並不明確，建議以牛奶、黑芝麻等富含鈣質的天然食物來補充。此外，民眾若想吃鈣片補鈣，務必依照產品說明書上的建議攝取量，避免因過量攝取造成高血鈣、便祕、結石等副作用。

骨折後仍可吃香蕉，因為一根香蕉並不會造成高血鉀或引發抽筋。(圖／123RF)
骨折後仍可吃香蕉，因為一根香蕉並不會造成高血鉀或引發抽筋。(圖／123RF)

牛奶 便祕 咖啡

上一則

養生／睡前來杯洋甘菊茶 可助眠

下一則

養生／白天小睡超過1小時 中風機率增25%

延伸閱讀

「骨折季來了」柏林罕見浪漫飄雪 骨科協會教雪地走路

「骨折季來了」柏林罕見浪漫飄雪 骨科協會教雪地走路
婦下床摔骨折 微創內固定術與3D打印速復元

婦下床摔骨折 微創內固定術與3D打印速復元
老婦拉個鐵門竟骨折 「骨鬆332」可自我檢測

老婦拉個鐵門竟骨折 「骨鬆332」可自我檢測
韓團Stray Kids成員Felix出車禍 手部骨折緊急送醫

韓團Stray Kids成員Felix出車禍 手部骨折緊急送醫

熱門新聞

近年來小費要求變得更為普遍，應用程式和支付螢幕等新科技，用更直接的方式索取小費加速此一情況，然美國人對小費文化感到厭煩。(美聯社)

美國現象／小費厭煩症？近年金額漸減少

2025-02-23 10:14
「不可能的任務：最終清算」電影海報。（取材自IMDb）

好萊塢男神推新作 阿湯哥、小布接力吸金

2025-02-23 15:30
馬丁路德金恩博士1963年8月28日在華盛頓林肯紀念堂發表「我有一個夢想」演講。(美聯社資料照)

封面故事／今日左派 忘了金恩四大教誨

2025-02-23 10:31
吳國光(中)新書「走向共產黨之後的中國：轉型八論」發布時曾在曼哈頓舉辦講座。圖為吳國光與博登書屋負責人榮偉(左)和紐約城大教授夏明(右)合影。(記者許君達／攝影)

每周一書／沒有共產黨的生活…中國會是什麼樣

2025-02-23 12:38
2023年4月26日完成空軍入伍訓練的新兵，其中包括許多女性和少數族裔。川普回鍋白宮後，立即簽署行政命令，終止聯邦政府機構的多元平權包容措施，空軍因此一度宣布暫停新兵訓練中有關黑人部隊和婦女單位的歷史課程。(美聯社)

封面故事／2月非裔月、3月婦女月 美軍黑人和女性戰績被消失

2025-02-23 13:02
語言學習應用程式Duolingo貓頭鷹吉祥物Duo，稍早驚傳去世。(路透)

流行／享年3025歲 情勒鳥Duo為何被死「賜死」

2025-02-23 01:26

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞