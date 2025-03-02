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醫藥／唇疱疹病毒擴散至眼睛 恐損視力

記者賴昀岫
免疫力差、壓力過大、感冒時，容易感染疱疹病毒引發口唇型疱疹。(圖／123RF)
免疫力差、壓力過大、感冒時，容易感染疱疹病毒引發口唇型疱疹。(圖／123RF)

許多人常一覺醒來，發現嘴唇、鼻翼等部位長出很多刺刺癢癢的水泡，恐是「口唇型疱疹」上身。醫師說，一旦人的免疫力差、壓力過大、感冒時，容易感染疱疹病毒引發口唇型疱疹，雖然多數症狀輕微，但如果病毒擴散至眼睛，可能導致視力受損，極少數情況下，病毒會影響到大腦引起腦炎。

常見的單純疱疹病毒(HSV)分為第一型(HSV-1)及第二型((HSV-2)，第一型疱疹病毒大部分都感染在口唇周圍，第二型疱疹病毒則較常引起生殖器官、臀部、肛門附近及大腿等部位疱疹。

病毒可在人體長期潛伏

讓人又痛又醜的口唇型疱疹，有「蜘蛛撒尿」的稱呼。台灣成大醫院皮膚部主治醫師許釗凱表示，口唇型疱疹主要由第一型單純疱疹病毒(HSV-1)引起，此病毒在人體內可長期潛伏，當免疫力下降時可能會活化，透過直接接觸感染者的疱疹或唾液傳播，如親吻、共用餐具或毛巾等。

感染口唇型疱疹初期，通常集中在嘴唇邊緣出現小水泡，有輕微的刺痛或燒灼感，若水泡破裂會形成疼痛的潰瘍，初次感染可能會有輕微發燒、肌肉痠痛或淋巴結腫大等症狀。

許釗凱說，雖然大多數疱疹病例輕微，但見過幾例較嚴重情況；曾有異位性皮膚炎病患合併嚴重疱疹病毒感染，進而演變為「疱疹性濕疹」，又稱為「卡波西氏水痘樣疹」；也有個案的病灶擴散至眼睛，導致視力受損，極少數病毒還會影響到大腦引發腦炎，這是非常嚴重但罕見的情形。

部分民眾的口唇型疱疹會反覆發作，許釗凱強調，預防之道，首要避免熬夜、壓力、過度疲勞等會誘發因素，更要避免與疱疹病毒的傷口親密接觸，不要共用牙刷或唇膏等個人用品，保持手部清潔，尤其是在接觸臉部前。發作時，可使用抗病毒藥膏或口服抗病毒藥物治療，以減輕症狀。

每個月都長 代表太累了

台灣皮膚科醫師趙昭明指出，口唇型疱疹常長在嘴唇、鼻翼、T字部位等處，會感到刺刺癢癢的，通常五至七天就會好，治療以擦抗病毒藥物為主，如果沒有改善，代表症狀比較嚴重，會開立口服抗病毒藥物。一般人每年發生不超過三次，但有些人每個月都會長，代表免疫力不好、壓力大，一直處在很累的狀態。

荷爾蒙是影響口唇型疱疹發生的因素之一，趙昭明表示，臨床上觀察，罹患口唇型疱疹女性多為30至45歲，界於停經前、荷爾蒙旺盛的年紀，因為月經荷爾蒙波動造成口唇型疱疹；男性則落在30至50歲左右，大都是上班族，可能工作壓力大、常熬夜引起。

大人得過病 不要親小孩

特別的是，沒什麼壓力的小朋友也可能得到口唇型疱疹，趙昭明說，小朋友可能是溫差大或感冒沒有好引發，大人得過口唇型疱疹就不要親小孩，否則可能透過唾液傳染，小孩抵抗力降低就會出現疱疹。

趙昭明指出，有一名28歲女性，感冒一段時間後，免疫力降低，上下嘴唇開始長出很多又刺又癢的水泡，甚至有點潰爛狀況，就醫才發現是口唇型疱疹，屬於比較嚴重的狀態，以擦藥配合抗病毒藥物進行治療。

口唇型疱疹5大成因
口唇型疱疹5大成因

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