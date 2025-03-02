娛樂／川普取消DEI政策 迪士尼變性角色改成男孩

皮克斯動畫新劇「勝與敗」更改了跨性別角色。（取材自IMDb）

川普第二度入主白宮後，一下子推出了不少新政，涵蓋方方面面，就連全球影視內容的製作中心好萊塢 也受衝擊。

據悉，為遵循川普關於全面取消DEI政策（多元化、公平、包容）、只承認男女兩種性別的最新指示，好萊塢「六大」之首的迪士尼 集團已被迫跟進，大幅縮減了內部的相關部門工作，甚至連影視內容都做出對應調整。

據了解，2月19日上線迪士尼串流平台Disney+的動畫新劇「勝與敗」（Win or Lose）在播出前夕大幅修改內容，該劇講述名為「酸黃瓜壘球隊」（the Pickles）的中學男女混合壘球隊，在冠軍賽前一周的故事。

該項目由皮克斯動畫負責開發，在最終版本將原本的變性人角色「Kai」調整成了男孩，對此，迪士尼官方表態說：「涉及面向小觀眾的動畫內容，我們發現許多家長更願意按照自己家裡的情況和時間表，親自與孩子來討論某些話題。」

🚨BREAKING🚨: Here's the entire now-removed LGBTQ+ scene from Pixar's Win Or Lose. https://t.co/oqovp3tueG pic.twitter.com/Bnh7dtwEpi — Lost Media Busters | @lostmediabusters.bsky.social (@LostMediaBuster) 2024年12月17日

「為刻板印象道歉」警語悄悄撤下

對於一般觀眾而言，迪士尼政策調整後直觀的變化也體現在其Disney+上的早期作品，如「小飛俠」（Peter Pan）、「小飛象」（Dumbo）、「小姐與流氓」（Lady and the Tramp，又譯「小姐與流浪漢」）、「阿拉丁」（Aladdin）等片頭已悄悄地做出變更。

回到2019年11月，也就是川普第一個總統任期的後半階段，為了回應外界關於迪士尼過往作品存在「種族主義污點」的指責，當時才新推出的Disney+為上述作品添加一段警示文字：「以下節目將按原始樣式呈現，但其中可能包含有已不合時宜的內容。」

不難看出，這段話只是承認問題存在，但並未表達任何道歉。到了隔年夏天，隨著喬治弗洛伊德事件（Murder of George Floyd）引爆「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動席捲全美，好萊塢從公司到個人幾乎都要明確表態支持，而迪士尼這樣背負著「黑歷史」的企業難免壓力山大。

因此，迪士尼在2020年10月對上述的警示前言做出改動，有了明確的態度和立場：「以下節目含有針對特定人群或特定文化的負面描寫和（或）惡意中傷。這樣的刻板印象表述不管在當時還是現在，都是錯誤的。但是，與其將其徹底刪除，我們覺得更好的做法應該是坦白承認它的有害影響，從中吸取教訓，促進各方對話，共同創造一個更具包容性的未來。迪士尼始終致力於創作正能量主題的故事，並且透過這些主題來反映全世界所有人的豐富多樣性。」

「幫助放大多元故事」計畫宣告取消

然而事隔四年多後，伴隨著白宮易主、政策掉頭，上述這些作品播放前的警示文字又變回2019年11月時的樣子，回到當初僅陳述事實，不再表示態度的版本。此外，從迪士尼2月中旬提交給證券交易委員會的一份文件來看，2021年迪士尼啟動一項旨在幫助弱勢群體拓展職業機會、放大未被充分代表的聲音和未被訴說的故事，名為「重塑明天」（Reimagine Tomorrow）的計畫現在也被取消。

除了迪士尼，具有國營性質的美國公共廣播公司（PBS）也表示，為遵守川普的相關行政命令，公司內部專門負責DEI政策的辦公室已經撤銷。未來，或許還會有更多好萊塢公司跟隨迪士尼的步伐，做出政策轉向。

政治壓力不只好萊塢 柏林影展也為難

就在好萊塢因政治因素而調整內容製作方向之際，歐洲最重要的電影盛會之一的柏林影展，也正面臨著前所未有的政治壓力。

過去幾屆的柏林影展都因為俄烏、以巴衝突而引出不少口水戰，圍繞哪些電影可以參賽參展、哪些電影人必須要遭到抵制，各方意見不一，導致過去幾屆柏林影展成了各種政治力量角力的戰場。去年，不光有多位電影人臨時宣布退出參賽參展，甚至出現影展官方社群媒體帳號遭駭客入侵，發文抨擊自己是「以色列種族清洗行為同謀者」的突兀事件。

今年恰好遇上德國 大選年，柏林影展的閉幕日當天正好是總理大選日，或許是為了先打預防針，本屆影展開幕之前，新任總監翠西亞塔特爾（Tricia Tuttle）親自撰文，在官方網站上貼出多條注意事項，再次明確影展方面的言論自由立場，歡迎各方在法律允許的範圍內暢所欲言。

柏林影展新任總監翠西亞塔特爾。（歐新社）

她在聲明中寫道：「所有嘉賓都有權在法律允許範圍內自由發表言論，我們也支持電影人自由談論其作品背後的創作動機和他們的個人想法。柏林影展歡迎不同觀點的碰撞，哪怕這會帶來某些緊張或有爭議的狀況也沒關係。同時，我們志在創造一個可以讓大家互相傾聽、相互學習的環境，所以希望各方對話時可以做到互相尊重，對於他人的文化背景能有一定的體諒。最後，希望所有來賓都能理解，你們可以言論自由，但別人也可能對你的言論持不同意見，因為這也是言論自由的一部分。」

以巴衝突表態大戰 從去年燒到今年

在去年柏林影展的閉幕式上，包括金熊獎得主「達荷美：祖靈回家」（Dahomey）的導演瑪蒂迪歐普（Mati Diop）、獲獎紀錄片「你的國，我的家」（No Other Land，又譯「唯一的家園」）的主創巴西勒阿德拉（Basel Adra）等在內，不少嘉賓都在獲獎感言環節談到對巴勒斯坦的全力支持，現場掌聲和噓聲都有，但事後包括柏林市長凱瓦格納（Klaus Wowereit）在內的不少政治人物和媒體都發文批評這些言論過於片面，甚至夾帶反猶主義，連帶著柏林影展也再次成為被攻擊的對象，被譴責是在為仇恨言論提供平台。

紀錄片「你的國，我的家」獲得2024年柏林影展與歐洲電影獎最佳紀錄片獎等肯定，圖為電影海報。（取材自IMDb）

對此，翠西亞塔特爾表示，「德國國內對於去年的頒獎典禮也有許多不同觀點，作為新的管理層，我們已認真對此進行探討，並廣泛徵求意見。歸根究底，創造平衡的環境，為不同觀點都留出空間，這才是柏林影展的責任所在。在籌備新一屆影展的過程中，我們還對主持人進行了培訓，並制定了相應框架，以便營造相互尊重、安全交流的大環境。」頗有意圖與上屆管理層切割的意味。

值得一提的是，去年在柏林影展大放異彩的紀錄片「你的國，我的家」由巴勒斯坦和以色列的四位社運人士共同執導，記錄約旦河西岸遭以色列軍隊破壞的困境，雖然該片同時囊括美國家影評人協會最佳紀錄長片、歐洲電影獎最佳紀錄長片等大獎，亦入圍本屆奧斯卡最佳紀錄片等諸多獎項，但因為主題敏感，至今仍然沒能在美國找到發行商，製作方只能自力更生，在全美各地租場地舉辦放映活動。

財務、政治難題 影展總監大呼不好當

55歲的美國人翠西亞塔特爾過去30年一直在英國電影圈打拚，自2018年起擔任倫敦影展負責人，直至去年被柏林影展挖角跳槽。她曾坦言今年這屆的柏林影展工作不好做，影展三分之一的資金來自德國政府，雖然當局今年追加了190萬歐元（約198.6萬美元）資金，讓這屆的預算總達1290萬歐元（約1349萬美元），但面對疫後歐洲人通膨難題，還是讓柏林影展有些捉襟見肘，不過最主要的就是圍繞以巴問題的德國國內政治環境。

就在去年，德國下議院通過一項反猶太主義的決議，再次明確反猶立場，但也遭批評是將任何指責以色列人權問題的言論，全都上綱上線成反猶主義，本質是踐踏言論自由。在此背景下，影展總監翠西亞塔特爾透露：有很多來自全球各地的電影人私底下都在詢問她，究竟哪些言論可以在柏林影展公開發表，是不是有可能會惹上法律問題？對此，她明確表示，該決議目前尚未被批準成為法律，因此不具有強製作用，而且影展方面也反對其幹涉藝術、言論自由的做法，更不同意該決議文字中將去年的年柏林影展定義為「反猶主義」的說法。

去年柏林影展上，抗議者掛上標語指控影展是種族滅絕的同謀。（取材自維基百科）

今年曾有傳言說，與會嘉賓不得佩戴任何表示政治聲援，尤其是聲援巴勒斯坦的標誌。不過，翠西亞塔特爾也為此闢謠，她在聲明中表示：「去年秋天，我們所屬組織一份內部規章被分享到社群媒體，涉有含糊不清的地方，導致誤會產生，……，我們禁止的只是德國法律中被禁止佩戴的標誌和符號，如納粹黨徽。而佩戴或展示關於其他民族或政治團結的標誌並不在禁止之列，完全屬於言論自由範疇。」

（取材自澎湃新聞）