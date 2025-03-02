這道菜簡單易做，賞心悅目又可口，十分下飯討好。將材料準備好，在很短的時間內即可完成，是家常亦是待客的佳餚。

材料：

白干絲一包約8盎司、金華火腿絲2盎司、瘦豬肉絲約4盎司、米酒1茶匙、醬油2茶匙、太白粉1茶匙、雞湯（chicken broth）半杯、菜油1湯匙半、蔥白少許切絲。

做法：

1. 將白干絲以清水洗淨，瀝乾；豬肉絲以醬油及太白粉醃製片刻；火腿、蔥白切絲。

2. 炒鍋熱1湯匙油，以中火炒熟豬肉絲，起鍋，餘油留鍋內。

3. 倒入將乾絲翻炒均勻，倒入雞湯，蓋上鍋蓋，等雞湯快煮乾前，把瘦肉及火腿絲也加進鍋內翻炒混勻，起鍋前撒上蔥白絲。雞湯的醇郁和豬肉、火腿的鹹香都融入干絲內，是一道絕妙的下飯菜。





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