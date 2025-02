新聞眼／美宣稱要接管 巴勒斯坦人：加薩就是家

2020年9月,以色列總理內唐亞胡(左)在白宮會晤時任美國總統的川普(右),當時內唐亞胡簽署「亞伯拉罕協議」,與部分鄰國關係正常化。(路透)

川普總統宣稱美國要控制並接管 (take over) 加薩走廊(Gaza Strip),將被戰火摧毀的加薩重建成「中東蔚藍海岸」(the Riviera of the Middle East),並將當地巴勒斯坦 人安置到埃及和約旦等鄰國。川普此議引發各國反對,阿拉伯世界對重新安置巴人更是強烈反彈;表面上反對原因是此舉將阻礙巴勒斯坦建國,但另一理由是,阿拉伯國家已深受巴人難民困擾數十年。

激進民族運動 殃及鄰國

華爾街日報報導,1948年以色列 建國後,巴勒斯坦難民就成為阿拉伯多國政府的難題。1948年以阿戰爭以及1967年「六日戰爭」後,隨著周邊國家接收巴人難民,當時興起的暴力巴勒斯坦民族主義運動卻也蔓延到阿拉伯國家。

數十年間,暴力巴人民族運動成為這些收容國家的政治和存亡威脅。該運動分子包括游擊隊戰士,他們對以色列發動攻擊,卻使收容這些巴人的阿拉伯國家遭逢以國反擊,時常殃及這些國家自家國民。

1951年,巴勒斯坦武裝分子暗殺約旦時任國王阿布杜拉,開啟約旦和巴勒斯坦人之間的紛擾歷史。後來約旦國王胡笙統治期間,阿拉法特領導的巴勒斯坦解放組織(PLO)曾企圖奪權,但在一場殘酷內戰中遭約旦軍隊鎮壓。其後PLO在1970年代初期被逐出約旦,數以千計巴人喪命或遭驅逐,許多人移往鄰國黎巴嫩 。

巴勒斯坦戰士在黎巴嫩重振旗鼓,但巴人武裝分子對以色列發動侵擾後,以國在1978年入侵黎巴嫩。

巴勒斯坦戰士也涉入了一場黎巴嫩內戰,支持黎巴嫩民族運動(Lebanese National Movement)對抗最終受以色列支持的馬龍派(Maronites)。巴人在該戰爭中對以色列的攻擊,導致以色列1982年入侵黎巴嫩,PLO也在當時正式被趕出黎國。

巴人在黎巴嫩 備受爭議

黎巴嫩武裝團體真主黨為了對抗以色列占領而成立,該組織受到伊朗什葉派穆斯林1979年推翻專制國王的啟發,接受伊朗軍備和資助。真主黨雖主要由什葉派黎巴嫩人組成,但他們支持巴勒斯坦人的訴求,數十年來對以色列採取敵對,也在2006年和去年與以色列交戰。

巴勒斯坦人在黎巴嫩是備受爭議的議題。在黎國的巴人幾乎都住在聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署(UNRWA)所維護、從難民營發展而成的地方。若是賦予巴人更多權力,將動搖黎國遜尼派、什葉派、基督教、德魯士人等各派的微妙平衡。

在UNRWA任務範圍內,已登記的巴勒斯坦難民約有580萬人,許多是數十年前因戰禍遷居的難民後裔,很多人住在UNRWA營運的難民營。在部分阿拉伯國家的巴人難民不滿被當成次等公民,大抵只能在難民營活動且工作機會受限;但此現狀有時被合理化,因為做出改變可能等於默認這些難民永遠不會回到已成為以色列國土的故土。

約旦境內有最多具備難民身分的巴人,大約240萬人,大部分還未取得約旦國籍,這對受美國支持的約旦當局形成挑戰。約旦在1994年的和平協議,承認以色列是國家。

埃及總統 怒轟川普不公

起初,美國和聯合國曾企圖將加薩人安置到埃及、利比亞等國,但1955年埃及時任總統納瑟喊停此舉。納瑟的立場幫助巴勒斯坦人的建國奮鬥演變為阿拉伯世界廣為接受的主張,也讓國際社會欲將巴人遷往他國的嘗試中止。對川普讓加薩巴人遷居的提議,現任埃及總統塞西已稱此舉「不公」。

川普在提議接管加薩之前就已表明要遷離巴人,約旦、阿聯、沙烏地阿拉伯、卡達和埃及的外交部長2月1日就曾會晤討論此事,表示應確保巴人能夠留在巴勒斯坦土地,也一概拒絕強制遷移巴人企圖;這幾國外長說,強烈反對將巴人從其土地抽離,並警告這類行動將威脅區域穩定,也恐升級衝突並損害和平共存的可能性。

技術上,波斯灣周邊君主制國家並未收容任何巴人「難民」,而是將其視為追求更好生活的移民。波灣地區有逾60萬名巴人,部分擔任具影響力職位,為當局提供建議。波灣國家與巴人關係的最重大裂痕發生在1990年,當時PLO領袖阿拉法特宣布支持伊拉克入侵科威特,導致科威特驅逐逾30萬名巴人。