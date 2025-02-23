料理功夫／摺疊營養飯糰

用烘焙紙包緊密壓實，對半切即完成

這道韓式料理簡單易學，連小朋友都可以製作，且過程有趣好玩、更是好吃，可以培養親子 間的感情，在「寒時吃韓食」，在冬天洋溢溫馨情。

摺疊飯糰在網路流行很久，不需要用模型，過程約10分鐘左右即可完成，祕訣是要把食材都壓實，防止「露餡」，做法無難度，讓孩童加入製作會很有成就感，適合帶便當、輕食、野餐等…做過之後很快就能上手，大家一起動手做吧！

材料（可製作2至3份）：

大片海苔2張、白米1杯、藜麥200克（選用，其他穀類皆可）、毛豆100克、牛番茄1顆、蘋果半顆、小黃瓜1條、鮪魚罐頭1罐、起司片2片。

做法：

1.米跟藜麥煮好後，用飯匙攪拌放涼備用。

2.毛豆燙好去皮，牛番茄、蘋果、小黃瓜洗好切片狀。

3.拿出一張大海苔，平均四等分，在下方中間剪一刀。

4.接著把海苔依序放入食材（如圖），依順時鐘方向摺疊，最後用烘焙紙包裹緊密、壓實，拿出刀子對半切，就完成了。

海苔分四等分，依序放入食材

順時鐘方向折疊

PS：很多人擔心海苔鹽分高，可挑無調味的，避免高鈉。這款摺疊營養飯糰，不是只有澱粉，有魚有蔬果，很營養，如果注重養生者，可以利用五行概念方法製作，讓身體沒負擔，好看又吸睛。





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