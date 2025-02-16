城鎮傳真／走費城小徑 探步道歷史

費城郊外福吉谷國家歷史公園(Valley Forge National Historical Park)，春夏秋冬公園景色皆美。(美聯社)

在美國，步道(Trails)健行是全民健身文化。不論你是在東岸的紐約、費城 還是在西岸的舊金山、洛杉磯，乃至太平洋上的夏威夷還是在大峽谷或黃石公園，打開iPhone地圖一搜Trails，附近的步道就都出來了，總有適合你健行、騎車或旅遊休閒興趣的步道。勾選後點一下，GPS地圖就引領你到那個步道入口處的停車場了。

費城郊外，距離我家幾哩範圍內顯示就有十幾條步道，每條步道除了距離外還有3.5或4.5等評分顯示，評分值愈高，步道名氣愈大，有的步道下面還註明100%Recommended (百分之百推薦)字樣，方便極了。

1968年 首度頒布步道法

我在費城郊外居住生活一晃30多年了，現在不但喜歡上了步道，而且對美國的步道歷史文化也很有些親身體會了。啥都有法規的美國，竟然也有一部「國家步道系統法」(National Trails System Act)。這部早在1968年就頒布實施的「步道法」，旨在為全民健身和保護自然史資源立法，讓如今建立覆蓋全美國的步道體系有法可依並成為可能。

1968年，美國頒布第一部步道系統法規，授權各級政府建立管理步道系統。法規除了定義國家步道系統外，還明確了什麼是國家風景步道、國家休閒步道、國家歷史步道，以及連接與輔助步道。2009年，美國又依據公共土地管理法建立了第一條「國家地質步道」，名曰「冰河期洪水國家地質步道」。

費城是美國歷史名城，費城郊區不僅景點和休閒步道不少，還有著名的Valley Forge國家歷史公園。美國建國於東部，1968年步道法出台後，沿著跨越美東幾個州的藍嶺公路就率先建成了全長3500多公里長的阿帕拉契山脈步道(Appalachian Trail)。而後，天蒼蒼野茫茫的美國西部，從內華達州到加州也建成了全長4250公里長的太平洋屋脊步道(Pacific Crest Trail)，規畫遠見卓識的美國步道體系逐步形成。

有了步道法，美國政府部門建立國家步道系統(The National Trails System)不但名正言順，而且依法合規，很值得其他國家學習借鏡。1978年，步道法被修訂，又增加了國家歷史步道條款，從建立了以保護和利用美國最重要陸路和水路歷史遺跡為宗旨的國家歷史步道。

步道法修正案頒布後美國才有了「摩門教步道」(Mormon Trial)以及其他國家歷史步道。(取自維基公有領域)

我去過鹽湖城，知道摩門教西遷，步道法修正案頒布後美國才有了「摩門教步道」(Mormon Trial)以及其他國家歷史步道。摩門教步道也被稱為「摩門教小徑」，全長2000多公里，從伊利諾州到猶他州，重現了當年摩門教領袖楊百翰率眾西遷長征的歷史。遊客在摩門步道徒步，可以更身臨其境的體會當年的西遷歷程，對美國西部開發和宗教發展史有更深刻的理解。此外，國家歷史步道還包括有「越界山勝利國家歷史步道」、「眼淚步道」和「聖達菲步道」等，讓只有200多年歷史的美國留住歷史。

美國步道 全長逾8萬公里

自從1968年步道法出台後，今天的美國全境包括夏威夷島已經依法建立起全國步道體系，包括有30多條國家風景和歷史步道，1000多條國家休閒步道，總長度超過了8萬公里。完善的美國步道體系，為步道健行、山地騎行和休閒旅遊等提供了完美條件，同時也讓美國的自然與歷史文化遺產資源依法得到了妥善保護和開發利用，步道法的確值得按讚。

費城郊區Perkiomen步道上玩騎車的「老美」。(作者提供)

自從居家辦公以來，我們也成為了愛好步道健行一族，其中一個重要原因就是步道真是太多太好了。距離我家開車20分鐘內車程，iPhone地圖搜尋顯示就有十幾條景觀休閒步道，其中最常去農場公園(Farm Park) 步道。這座農場公園歸賓州政府所有，由我們所在的蒙哥馬利郡政府管理，開車10分鐘就到，完全免費。公園面積大，草木茂盛，步道在草木與一大片、一大片春華秋實的農田中穿行，一條小河潺潺流水，幾處停車場從哪裡開始徒步都很方便，是我們附近居民徒步和騎行和休閒野餐的好去處，我和先生盧琳通常每周都要來此健行幾次。

依山傍水 費城附近選擇多

費城郊外很多步道也是依山傍水而建。除了農場公園，距離我家8公里遠的Perkiomen Trail步道就是沿著Perkiomen河而建，我們每個月也會去健行幾次。Perkiomen河河挺寬闊，兩岸樹木茂盛，河裡常有成群的野鴨覓食戲水，沿河步道全長32公里。因為在費城郊外，Perkiomen步道也與通往費城的斯庫基爾河步道(Schuylkill River Trails)相連接，很受當地步道健行和騎行愛好者青睞。

費城「舊船閘」斯庫基爾河步道體系一瞥。(作者提供)

費城的斯庫基爾河也流經蒙哥馬利郡，斯庫基爾河步道是費城地區最長的步道，全長190多公里。距離我家稍遠，開車需要20分鐘的Lock 60步道與斯庫基爾河步道銜接，夏秋季節我們也喜歡去那裡徒步，Lock 60步道停車場一側步道沿河而建，水景挺美；老船閘橋那邊步道依山而建，夏天有山遮陰，步道另一邊沿河而走，山清水秀，徒步時賞心悅目。

費城郊外福吉谷國家歷史公園(Valley Forge National Historical Park)，距離我家最多只有15分鐘車程，除了歷史，春夏秋冬公園景色不同，金秋10月的秋色正濃和冬季的壯觀雪景，都是我們的最愛，平均每季都要來福吉谷國家歷史公園步道健行一到兩次。

Valley Forge之所以能成為美國國家公園，並不是因為這裡景觀特別，而是其在獨立戰爭中的歷史地位。福吉谷國家歷史公園的標誌建築當屬凱旋門，上面用英文銘刻著這樣的碑文：為紀念從1777年12月19日至1778年6月19日在這裡戰鬥過的大陸軍將士們而建。從247年前的嚴冬開始，華盛頓將軍率領大陸軍在費城郊外的Valley Forge對抗英國佔領軍並贏得獨立戰爭勝利，成就了美國的建國偉業。如今，福吉谷國家歷史公園全長56公里的國家歷史步道，不但景美，也是承載獨立戰爭歷史的漫長步道。

美國建國於東部，1968年步道法出台後，沿著跨越美東幾個州的藍嶺公路就率先建成了全長3500多公里長的阿巴拉契山脈步道(Appalachian Trail)。(作者提供)

藍嶺公路上 多條知名步道

1968年步道法頒布後，美國東部藍嶺公路上建成的阿帕拉契亞步道是美國最早建造的國家景觀步道了。 2023年金秋10月，我們到田納西州境內的大霧山國家公園賞秋自駕遊後，回程特意安排穿行全長755公里的藍嶺公路(Blue Ridge Parkway)，親身體驗阿帕拉契山脈多條知名步道的山水森林與瀑布奇石乃至歷史遺跡景觀，驚嘆美國步道體系超前規畫之完美與美東大好山河之壯麗。

在藍嶺公路上自駕遊，不但山景接著山景，景觀步道也是一個接一個，真讓人樂不思蜀。我們駛入北卡州，在Looking Glass Falls Trail 瀑布步道停車打卡。北卡州瀑布景觀多，但Looking Glass Falls瀑布知名度高，且不用費力登山就能很快徒步走到，老幼咸宜。瀑布名稱「看著像玻璃」大約是因為冬季結冰一側在陽光下玻璃鏡一般而得名。再徒步北上一段山路就是Moore Cove Falls Trail瀑布步道。楓葉正紅，銀河倒掛，美景如畫。

我們沿著藍嶺公路繼續北上，在里奇蘭香脂山步道 (Richland Balsam Trail) 停車打卡。沿著里奇蘭香脂山步道徒步登山，滿目青山奼紫嫣紅，一片片紅彤彤、黃燦燦的楓葉在陽關照耀下分外妖嬈。我們一邊健行登山一邊賞景拍照，不到一小時就登上了海拔1954公尺高的山峰，是藍嶺公路最高點之一。俯瞰秋意深濃的莽莽群山，層林盡染，一覽眾山小。我們在藍嶺公路上繼續前行，隨後又打卡煙囪岩州立公園 (Chimney Rock State Park)，徒步公園裡知名的希克里納特瀑布步道 (Hickory Nut Falls) ，徒步登山半個多小時來到了希克里納特瀑布面前，近距離欣賞了山岩景色奇特的希克里納特瀑布，下山時意猶未盡。

舊金山灣區愛莫利維爾市(Emeryville)的步道。(作者提供)

美西步道體系 後來居上

雖然美國建國於東岸，第一個首都在費城而後遷都到華盛頓，但美國最有名的國家公園大多在西部。從死亡谷國家公園到大峽谷、黃石和優勝美地國家公園，受到遊客青睞的網紅步道也都有很多條。因為兒子家住舊金山灣區 愛莫利維爾市(Emeryville)，我們幾次到兒子那裡小住，常去附近眺望舊金山和金門大橋的遊艇公園步道徒步，深感美國西部後來居上步道體系十分完善。包括兒子家附近遊艇公園步道在內，舊金山灣區步道(The San Francisco Bay Trail)全長800公里，跨越灣區47個市鎮，穿過舊金山灣區130個大小公園，是灣區居民徒步騎乘和休閒釣魚燒烤的好去處。

1959年才成為美國第50州且遠離美國本土的夏威夷，步道體係其實也很完整。 2024年初，我們到夏威夷的歐胡島和火山大島自駕遊時也在這太平洋十字路口的地方過了景觀步道徒步癮。在檀香山，我們慕名來到距離威基基海灘不遠的馬諾阿瀑布步道(Manoa Falls Trail)徒步觀光。徒步夏威夷，海風習習，山間步道疊翠，海島風光別緻，徒步賞景一小時來到馬諾阿瀑布前打卡時感覺超爽。在歐胡島自駕遊，我們還預約去了著名的鑽石頭山步道徒步，有夏威夷標誌美譽的鑽石頭山火山口景色令人驚艷。在歐胡島上的瑪卡普吾角燈塔(Makapu'u Point Lighthouse Trail)步道徒步賞海，近距離欣賞到了建於1909年的瑪卡普吾角燈塔，這是夏威夷州 最有歷史的燈塔，為太平洋上的航船指引方向。