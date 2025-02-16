理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

72歲曾任機械師的T先生(Stan T)已經退休 ，他靠社安金 生活了七年。之所以能夠靠有限的固定收入安心過日子，主要是因為懂得善用方法，小心維護1970年代牧場式住宅(ranch house)裡的一切，舉凡自製清潔用品、勤於維護家電用品等五個方法，是他的生活訣竅，長期下來可省不少錢。

T先生很用心、仔細而且勤勞，退休後靠著以下五個訣竅打點房子，雖屋齡很大、空調系統也使用多年，卻保養得當，沒有花什麼錢卻把房子維持得很好。

●T先生五個養房訣竅：

1. 自製清潔用品。大可不需要昂貴的清潔劑，T先生平均每三個月大約花30元買醋、小蘇打和簡單清潔工具， 將醋和水混和在一起，自 2017年以來，只要花幾分錢就把浴室打掃得一塵不染。

2. 策略性進行家電維護。家電用品不要等到故障才送修；T先生定期檢查暖通空調(HVAC)，每個月花20元買過濾器，長期省下幾百元。因精心保養，空調年紀比一些維修工還老，卻運行良好。

3. 全部採用LED燈泡。T先生退休後第一件事是把屋裡所有燈泡都換成LED；一開始約花了200元買LED燈泡，結果第一個月電費下降近40元，已多次獲得回報。

4. 善用油漆和填縫劑。T先生在車庫裡存放大量白色油漆和填縫劑，一發現裂縫或剝落便及時修復，放任問題太長，就會為漏水等相關損害付出數千元。

5. 每月在五金行花10元買東買西。光顧五金行有時買密封條、有時買多用途潤滑防鏽石油 製劑WD-40；T先生從來不會讓小問題變成大問題，這是靠社安金維持家庭運作的關鍵。

很多人教人透過花錢來省錢，但T先生認為，真正的節省是精心維護已經擁有的每一樣東西。