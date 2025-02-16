博物館／羅浮宮「蒙娜麗莎」 將有自己的獨立展間

法國總統馬克宏1月28日宣布，達文西不朽畫作「蒙娜麗莎」將有自己的房間。(歐新社)

羅浮宮 (The Louvre)計畫整修，經法國媒體揭露後，法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron)1月28日在陳列達文西不朽畫作「蒙娜麗莎」(The Mona Lisa)的展覽廳舉行記者會，宣布全館最吸睛的「蒙娜麗莎」將有自己的房間，不會和全館其他展品同室展出。

以後要看「蒙娜麗莎」 需要特別門票

「蒙娜麗莎」有了新的專用房間後，遊客需憑特別門票才能進入。「蒙娜麗莎」是羅浮宮收藏的約3萬5000件藝術品中最著名的作品之一。

2017年，馬克宏在微笑的蒙娜麗莎面前，發表總統勝選演說。2025年，他面對羅浮宮年久失修的窘況，向世人報告法國政府計畫如何整修參觀人數冠全球的博物館 。首先，他說，這項名為「羅浮宮新文藝復興」(Louvre New Renaissance)的改造計畫將在塞納河附近另開新的大門，同時增闢地下展覽室。他沒透露將耗費多少公帑，一般預估約8億歐元。

羅浮宮館長戴加爾(Laurence des Cars)說，去年將近66%進館的訪客排隊看蒙娜麗莎，因此她認為這幅名畫的展示方式，有必要予以調整。「太多人湧進國家廳，就為了一睹達文西的巨作，卻無法預先了解作品與作者，這有違博物館服務民眾的使命。」

「蒙娜麗莎」在羅浮宮最大的房間裡展出，參觀者擠成一團，爭相與達文西這幅作品合影。(路透)

目前，「蒙娜麗莎」在博物館最大的房間裡展出，參觀者排著長長亂亂的隊伍，爭相與達文西這幅作品合影；這使得房間裡的一些其他威尼斯最偉大的畫家如提香等名畫家的畫作被訪客忽略。

年久失修 羅浮宮將改造

數日前，「巴黎人」(Le Parisien)日報引述戴加爾(Laurence des Cars)送給文化部長達提(Rachida Dati)的密件，說情況已經很糟糕的羅浮宮，再不整修的話，「破損的範圍將更擴大。」

戴加爾向文化部描述的「糟糕情況」包括漏水、擁擠，有些展覽空間隔熱設備破損到「令人擔心」的地步，因為「溫度變化很大，危及展品的保存。」

密件內容見報後，館員紛紛跟進，表達有關可能淹水、燈光、安全等問題的憂慮，凡此種種，都可能讓國寶藝品蒙塵。

館員謬勒(Elise Muller)說，工作人員每天必做的苦差事就是，管理好訪客的參觀流程，同時注意保護好每一件展品。「每天開放的展廳不同，我們被迫關閉許多地方，因為整座建築問題重重。」

文化部長達提接受法國TF1電視台訪問時說，她正在設法籌錢，讓羅浮宮大整修計畫有充足的經費可以完成。

明年開始 非歐盟參觀者門票漲價

若按計畫進行，2026年1月起，非歐盟國家的國民前去參觀，入場費將高於歐洲本地人，這招，可能是跟中國學的。中國許多文化設施的入門票，外國人與本國人價格分兩種。歐盟以外地區的外國遊客的門票價格將從目前的22歐元(約23美元)上調。

羅浮宮最近一次大修可以追溯到1989年，當時華裔建築師貝聿銘設計標誌性的玻璃金字塔揭幕；當時的設計目標是每年接待400萬名遊客。

羅浮宮最近一次大修可以追溯到20世紀80年代，當時華裔建築師貝聿銘設計標誌性的玻璃金字塔揭幕。(路透)

去年，羅浮宮接待了870萬遊客，其中四分之三以上是外國遊客，主要來自美國、中國和鄰國義大利、英國、德國和西班牙。在新冠疫情爆發之前，該博物館的遊客數量為1000萬。馬克宏表示，修繕後的羅浮宮每年將吸引1200萬遊客。