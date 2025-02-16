我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／靠社安金生活7年 5省錢訣竅養房

1個1300元的咖啡杯… 福斯：效率部揭聯邦政府5大浪費

人與書／布若威殞落 社會學界損失

王若馨
聽新聞
test
0:00 /0:00
享譽國際的社會學家布若威3日在奧克蘭被車撞身亡。(取自維基共享資源)
享譽國際的社會學家布若威3日在奧克蘭被車撞身亡。(取自維基共享資源)

哥倫比亞廣播公司(CBS)5日報導，享譽國際的柏克萊加州大學社會系退休教授布若威(Michael Burawoy)3日遭一輛超速汽車撞上，不治身亡。

奧克蘭警方表示，布若威3日晚在人行道上，遭到一輛從格蘭德大道(Grand Avenue)向西行駛至公園景路(Park View Terrace)的休旅車衝撞，警方於晚7時15分左右接到通報，布若威被送醫後不治，享壽77歲。

肇事駕駛自現場逃逸，警方尚未鎖定涉案嫌犯或相關車輛。

布若威一生出版了12本書籍及逾120篇文章，在社會學界是具有開創性及深遠影響力的大師級人物，他最廣為人知的著作之一是《製造甘願：壟斷資本主義勞動過程的歷史變遷》(Manufacturing consent : changes in the labor process under monopoly capitalism)，該書被譯成多種語言。

他曾擔任美國社會學協會主席、國際社會學協會主席、柏克萊加州大學社會系主任，也曾多次到台灣演講。

布若威逝世的消息震驚學界，柏克萊大學社會科學學院表示「沉痛萬分」，歐洲社會學協會(European Sociological Association)表達哀悼：「全球各地的社會學界失去了一位巨人。」

知名著作／製造甘願 剖析勞工議題

本書與作者邁可‧布若威的生平已經成為社會學歷史上的一則當代傳奇。他自1976年以來即在加州柏克萊大學任教，但卻自稱周遊各地的學術工人；他在教學生涯之餘花上許多時間探索各式部門與工廠，捕捉俗世生活的點點滴滴……。

1947年當布若威在芝加哥城南方的機械廠開始工作時，赫然發現這間工廠是另一位社會學家唐納德羅伊在1944年的工作場所，此一跨越30年的機緣，使本書能夠比較美國工作現場從「專制」到「霸權」體制的歷史性轉變，成為勞工研究的經典作品。邁可‧布若威從此展開長達20年的工廠研究：在匈牙利與前蘇聯的工廠做過工，並在2004年成為美國社會學會的會長；其「生產政治」理論廣泛的影響了當代台灣與中國的勞工研究，而源起於人類學參與式觀察的「擴展個案方法」，也成為重要的社會學方法論之一。

2004年，布若威為「製造甘願」的中文版作序，絕對值得對勞工議題與社會科學研究有興趣的讀者回味再三。

章節摘要／勞動過程 遊戲一個環節

在下面三個條件的任一條下，遊戲都會失去其吸引玩家的能力：首先，當不確定性過大而結果完全超出了玩家的控制以外；其次，當不確定性過小而結果可能變得完全由玩家控制時；第三，當玩家對於可能的結果漠不關心時。 我最初的輕蔑部分是一種防禦，以掩蓋我對於超額或是對於預見任何這樣做的前景的無能為力。我們確實創造了歷史，但並非如我們所願。我們透過我們的行動的有意和無意的結果而創造了「我們背後的歷史」。

遊戲的隱喻暗示了一個帶有其自身法則的歷史，它超越了我們的控制，然而卻是我們行動的產物。其次，正如玩一個遊戲會產生對其規則的同意，所以在參與到資本主義迫使我們要做出的選擇中也會產生對其規則、規範的同意；... 第三，正如遊戲界定了一套目標，資本主義也產生了一套利益；... 第四，獲勝或最大化某人的效用的可能性使得遊戲很誘人。

書名：製造同意─壟斷資本主義勞動過程的歷史變遷 作者： Michael Bur...
書名：製造同意─壟斷資本主義勞動過程的歷史變遷 作者： Michael Burawoy 譯者：李榮榮 出版社：商務印書館 出版日期：2008/02
書名：製造甘願─壟斷資本主義勞動過程的歷史變遷 作者： Michael Bur...
書名：製造甘願─壟斷資本主義勞動過程的歷史變遷 作者： Michael Burawoy 譯者：林宗弘等 出版社：群學出版社 出版日期：2005/04/20

加州大學 柏克萊 勞工

上一則

美國現象／別叫我搬走 華人：把家蓋回來

下一則

新聞眼／烏茲別克震後重生 像建築教科書

延伸閱讀

76秒1台新車下線…小米汽車超級工廠超吸客 變打卡勝地

76秒1台新車下線…小米汽車超級工廠超吸客 變打卡勝地
內東灣房價中位數連2年下跌 公寓微升

內東灣房價中位數連2年下跌 公寓微升
柏克萊加大知名教授布若威 遭超速車輛撞斃 肇事者逃逸

柏克萊加大知名教授布若威 遭超速車輛撞斃 肇事者逃逸
馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

馬斯克效率審核6人小組 皆是未滿24歲科技菁英

熱門新聞

台灣在日治時期的台北臨濟護國禪寺。(取自維基共享資源)

封面故事／時代悲劇…半夜裝人進麻布袋 外海扔下船

2025-02-09 12:06
台灣師大附中位於台北市信義路的校門。(取自維基公有領域)

封面故事／師大附中7年 不輕狂枉少年

2025-02-09 01:26
肺癌患者中，吸菸者的患病率與及死亡率比起不吸菸的人，高出15到30倍。(圖／123RF)

醫師的話／誰易中招…肺癌死亡率最高 怎麼救？

2025-02-09 12:56
在太平洋另一端遙遠的祝福，無論他身在何方，靈在何處，希望他一切安好。(作者提供)

封面故事／憶初戀情人 問通靈友人

2025-02-09 01:27
「春朝秋夜思君甚，愁見繡屏孤枕。」夫妻能白首偕老，是人生之幸福。(圖／123RF)

封面故事／秋夜思君甚 寫到黎明前

2025-02-09 01:29
高額醫療帳單，常讓病患無支付。(美聯社)

美國現象／醫療帳單繳不起 可以商量

2025-02-09 01:24

超人氣

更多 >
不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」

不捨具俊曄痛失大S Rain高雄演唱會率眾「默哀10秒」
聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站

聯合健保執行長兇嫌孟喬內 被捕後首度發聲 開設網站
高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演

高凌風女兒紐約完婚 嫁台裔美籍艾美獎導演
紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居

紐約曼哈頓、大洛杉磯、邁阿密…超級富豪紛紛移居
普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話

普亭若拒和平協議 美將威脅出兵？范斯：報導扭曲我的話