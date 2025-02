人與書／布若威殞落 社會學界損失

享譽國際的社會學家布若威3日在奧克蘭被車撞身亡。(取自維基共享資源)

哥倫比亞廣播公司(CBS)5日報導,享譽國際的柏克萊加州大學 社會系退休教授布若威(Michael Burawoy)3日遭一輛超速汽車撞上,不治身亡。

奧克蘭警方表示,布若威3日晚在人行道上,遭到一輛從格蘭德大道(Grand Avenue)向西行駛至公園景路(Park View Terrace)的休旅車衝撞,警方於晚7時15分左右接到通報,布若威被送醫後不治,享壽77歲。

肇事駕駛自現場逃逸,警方尚未鎖定涉案嫌犯或相關車輛。

布若威一生出版了12本書籍及逾120篇文章,在社會學界是具有開創性及深遠影響力的大師級人物,他最廣為人知的著作之一是《製造甘願:壟斷資本主義勞動過程的歷史變遷》(Manufacturing consent : changes in the labor process under monopoly capitalism),該書被譯成多種語言。

他曾擔任美國社會學協會主席、國際社會學協會主席、柏克萊加州大學社會系主任,也曾多次到台灣演講。

布若威逝世的消息震驚學界,柏克萊大學社會科學學院表示「沉痛萬分」,歐洲社會學協會(European Sociological Association)表達哀悼:「全球各地的社會學界失去了一位巨人。」

知名著作/製造甘願 剖析勞工 議題

本書與作者邁可‧布若威的生平已經成為社會學歷史上的一則當代傳奇。他自1976年以來即在加州柏克萊大學任教,但卻自稱周遊各地的學術工人;他在教學生涯之餘花上許多時間探索各式部門與工廠,捕捉俗世生活的點點滴滴……。

1947年當布若威在芝加哥城南方的機械廠開始工作時,赫然發現這間工廠是另一位社會學家唐納德羅伊在1944年的工作場所,此一跨越30年的機緣,使本書能夠比較美國工作現場從「專制」到「霸權」體制的歷史性轉變,成為勞工研究的經典作品。邁可‧布若威從此展開長達20年的工廠研究:在匈牙利與前蘇聯的工廠做過工,並在2004年成為美國社會學會的會長;其「生產政治」理論廣泛的影響了當代台灣與中國的勞工研究,而源起於人類學參與式觀察的「擴展個案方法」,也成為重要的社會學方法論之一。

2004年,布若威為「製造甘願」的中文版作序,絕對值得對勞工議題與社會科學研究有興趣的讀者回味再三。

章節摘要/勞動過程 遊戲一個環節

在下面三個條件的任一條下,遊戲都會失去其吸引玩家的能力:首先,當不確定性過大而結果完全超出了玩家的控制以外;其次,當不確定性過小而結果可能變得完全由玩家控制時;第三,當玩家對於可能的結果漠不關心時。 我最初的輕蔑部分是一種防禦,以掩蓋我對於超額或是對於預見任何這樣做的前景的無能為力。我們確實創造了歷史,但並非如我們所願。我們透過我們的行動的有意和無意的結果而創造了「我們背後的歷史」。