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理財百科／保護權益 應知銀行5祕密

編譯徐薏茹
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銀行是大眾個人財務的支柱，但銀行的一些措施並沒有想像中的透明，美聯社-NORC公共事務研究中心2023年的一份研究顯示，僅10%的美國成年人對於銀行和金融機構抱有「很大的信心」，56%的美國成年人認為政府在監管銀行業方面做得不夠。

銀行運用某些技巧賺錢和保護公司自身的利益，這些策略不見得廣為人知，以下是你應該知道的幾個銀行祕密。

1.隱藏的費用

維護費(maintenance fee)、透支費等各種費用是銀行的主要賺錢方式之一，即使是看似微不足道的費用也會隨時間累積。

不過可能有些方法能避免支付維護費，例如有些銀行可能會在用戶保持一定的最低帳戶餘額時免除維護費。

2.信用卡提供的保護措施比簽帳金融卡(debit card)多

簽帳金融卡似乎有許多好處，尤其有許多商家對信用卡交易收取附加費用，然而，信用卡提供的保護措施往往多於簽帳金融卡。

根據聯邦存款保險公司(FDIC)的規定，如果簽帳金融卡或PIN碼(個人識別碼)被盜，若在兩個工作天後才通知銀行，可能需要承擔高達500元的未經授權交易費用。

另一方面，如果使用信用卡，可以在幾周後通報詐騙行為，通常在60天後左右，在某些情況下甚至更久。

3.銀行可以重新安排交易

用戶可能會按一定的順序進行銀行帳戶交易，例如先存入支票，再使用簽帳金融卡購物。

但問題是，銀行可以選擇以多種方式將交易紀錄在帳戶上，他們可以按照交易時間順序或交易金額大小來記錄，這可能會使用戶難以管理餘額。

如果銀行在交易後才記錄存款，即使已經先存款，也可能導致暫時的餘額不足，因而產生透支費用。不過近年來已經有一些銀行廢除透支費用。

4.銀行希望你在承擔更多債務前先有債務

如果沒有償還債務的紀錄，銀行就無法評估用戶作為借款人的風險或可信度，因此儘管銀行想從客戶身上賺錢，但如果不確定客戶能否償還貸款，可能仍會拒絕貸款申請。

如果想要有借錢的選擇，建立信用歷史紀錄最安全的方法之一就是辦一張押金信用卡(Secured Credit Card)。

5.可以與銀行協商

銀行透過貸款利息和收取各種費用賺錢，但並非一成不變，因此與銀行協商是值得的。

例如，銀行提供一筆個人貸款，利率是固定的，用戶可以嘗試要求銀行減少半個百分點，而不是直接接受這一利率。

信用卡 貸款 利率

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