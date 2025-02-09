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移民專頁／親人病重急需回國 可使用AP

鄭毅律師主答
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讀者問：

我的I-485交了20個月了，還在等。剛剛符合申請加拿大國籍的居住要求我已經找了兩個議員幫inquiry，自己也提交了兩inquiry，因為家裡老人病重，我考慮用AP(Advance Parole，回美證)回國。但有以下問題：

1. 我看很多人拿AP，基本還是會renew H-1B，那麼現在這種情況(政治環境和現在本人身分)是不是肯定會被check？那就不知道要多久。

2. 如果用AP回來，碰上三年前新冠情況好像也是回不來的，一定是要護照和綠卡？我這樣理解對不對？中美關係現在有些緊張，誰知道將來會如何呢。

3. 如果回國期間綠卡申請被RFE或要去面試，會不會有來不及辦理的風險？如果收到這些，我該如何處理？

答：

如果家裡親人病重，你急需回去看望，又擔心renew H-1B簽證會被check，以及回國期間收到面談通知需要及時趕回等，那你最好使用AP返回。在綠卡等候期間，以AP返回一般沒有問題。即使新冠疫情期間頒布的旅行禁令，對有AP的也是有例外的，持有AP的當時是可以返回的。

此外，如果你的綠卡申請已經超越移民局常規審理時間，透過聯絡移民局或議員催促仍解決不了，可以考慮到聯邦地區法院遞交催辦令(mandamus)。

綠卡 H-1B 移民

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