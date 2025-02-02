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星座／雙子座按部就班 摩羯座散發魅力

科技紫微網

2025年2月2日至2月8日星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★☆☆

會有好運在你身邊打轉，讓你在短時間內能感受到驚喜與歡樂。更多的時候需要你去主動努力，才能在平淡無奇的生活中創造奇蹟。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

金牛座  4月20日~5月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你就像一個自私的小孩，任性、撒嬌、賣萌，但你會發現沒幾個人買你的帳。若不想讓自己給別人的印象打折，就別凡事只考慮自己。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙子座  5月21日~6月21日

總運指數：★☆☆☆☆

此時不是開始新戀情或接受新工作的好時機，你面對的阻力會比你想像的還要大。最好還是按部就班，遵照原來的軌跡，做熟悉的事情。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙子座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★☆

本周工作學習、休閒娛樂的時間能得到很好的規劃，忙碌之餘也有機會享受悠閒的時光，最終可實現工作娛樂都兼顧。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

戀情有點冷冰冰，你有逃避現實的傾向；本周處理的事務難以快速見到成效，把本分做好才是關鍵；財運還不錯，日常開銷會因為你理財有方而大大縮減。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人感到肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富方面可以靠動口生財。

幸運色彩：石板灰

速配星座：處女座

貴人星座：天秤座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★☆☆☆

馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事。那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞。若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏在這周找上門來，想趕都趕不走。逃避完全沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再懷抱畏懼的去處理它。

幸運色彩：玉石白

速配星座：射手座

貴人星座：水瓶座

射手座  11月22日~12月20日

總運指數：★★★★★

這周運勢旺盛，看問題很長遠也很細緻，凡事你都能做到面面俱到，得到身邊人誇耀的頻率很高，不過也別太驕傲喲！

幸運色彩：森林綠

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

自信的標籤這一周都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

電話會是你這一周的重要道具，你的好運也與它的使用頻率息息相關。一通電話，一條訊息都將拉近你與戀人、朋友間的距離，貴人也會慢慢向你靠近。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

「自由」會是你這一周持續不變的關鍵詞，比起兩個人在一起，你更享受一個人的時光。可望透過旅行的方式脫離世俗與現實壓力。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

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