旅遊／巡禮墨爾本 飽覽英國遺風

雅拉河橫貫墨爾本。（圖／梁綺雲提供）

世界第六大國家澳洲 ，是最接近亞洲的西方先進、自由的英語國家，由英國人立國。這大島國位於南半球，沒有其他國家接壤，令她能遠離世界戰爭。澳洲與英、美、加拿大和紐西蘭組成「五眼聯盟」，五國高度互信，緊密合作。與老舊的歐洲國家比較，澳洲年輕、整潔、地大人少、相對安全；她的政治、法律、金融制度、社會結構、建築、飲食等等，都與英、美雷同，每年吸引大量英、美、加拿大人，來澳洲這「同太公的堂兄弟」旅遊。

維多利亞州議會大樓。（圖／梁綺雲提供）

連7年膺最宜居城市

澳洲由六個州和一個自治區組成。維多利亞州的州會「墨爾本Melbourne」，從2011年至2018年連續七年榮膺「全球最宜居城市」，亦是最具英國文化積澱的澳洲大城。她在1835年由小鎮定位為城市，以當時英國首相Lamb的貴族封地Melbourne為名，1956年曾舉辦奧運會。

墨爾本有一種英國老城的穩重恢宏氣派，更閃著金黃色的歷史餘輝，華人 稱墨爾本為「新金山」，因為澳洲發現金礦，晚於美國加州。

澳華歷史博物館內淘金場景再造。（圖／梁綺雲提供）

淘金時代交易大城

1851年初農民Edward Hargraves在澳洲東部的「新南威爾士州」發現金礦，引起轟動。翌年在更南的維多利亞州的Ballarat和 Bendigo小河發現更多黃金，年內湧入37萬淘金客，開始了約50年的「淘金潮」。接著澳洲東南發現多個金礦，世界各地來的淘金客中，有一群群穿著清朝服飾、紮著辮子的華人。澳洲首間「致公堂」位於金鎮Bendigo，祠關帝。山區礦場房舍簡陋，二小時車程外的墨爾本，由於近海有碼頭停泊大船，便成為淘金時代的商業、交易、運輸中心，而漸漸發展成州會大城。

澳洲的季節與北半球相反，急景殘年的墨爾本是盛夏，遊人如鯽；歐美遊客甚多，都來避寒，或去沙灘過年。我們住在墨爾本城中，窄窄的「雅拉Yara河」橫貫鬧市，兩岸高樓林立，新穎整潔，臨河有寬敞步道。河上有數條橋，高大神氣的「皇冠賭場Crown Casino」暨酒店臨河而立，我們在賭場內吃一頓著名的自助晚餐，飯後漫步河濱，密密五彩燈光倒影河水，隨微波起伏流動，十分好看。

庫克船長祖居。（圖／梁綺雲提供）

還原庫克 船長祖居

翌日，我們先去市中公園參觀「庫克船長祖居Captain Cook's Cottage」。庫克船長的父母於1755年在英國北約克郡的Great Ayton小鎮建造此屋。1933年，澳洲富商Russell Grimwade以800英鎊買下。先將平房每磚每瓦每個窗每條木都編了號碼，細心地拆下來，連同在房子攀生的常春藤一起運往澳洲，在墨爾本巿中的花園Fitzroy Garden還原，豎起這蒼老的磚房。翌年Grimwade將這「船長祖居」送給墨爾本政府。今天，我看到這兩層高紅磚房老而彌堅，幾百年前的傢俱和衣飾都保存良好。

史書說明：英國探險家庫克船長發現澳洲和紐西蘭；其實，最早發現澳洲的，是17世紀大航海時代的荷蘭人。當時船隊東來亞洲找尋香料做貿易，偶遇風暴偏離航線，南下汪洋，發現了一片蠻荒的澳洲。荷蘭探險家Abel Tasman以當時荷蘭「東印度殖民區」總督之姓氏，命名澳洲最南小島「宏達文島Van Dieman」，即今天的塔斯曼尼亞島；但荷蘭人沒有認領澳洲便離開。英國人則晚來，卻插上英國國旗，認領澳洲為殖民地，作為英國囚犯的流放地。

Flinder街火車站。（圖／梁綺雲提供）

地形平坦電車環城

墨爾本地形平坦，有免費環城「電纜車Tram」運行市中心，停多個景點。我們乘車先去「州議會大廈Parliament House」，以及「皇家展覽中心Royal Exhibition Building」看看。這兩幢都是白石建造的維多利亞式大樓；再到鄰近的「維多利亞女皇市場Queen Victoria Market」，在這偌大的室內市場吃午餐，觀賞豐盛的農產品、加工食品，和各種紀念品。午後乘車到古老的歐陸建築「Flinders 火車站」逛逛，再沿河邊步行到St. Paul's和St. Patrick這兩間教堂閒逛，十分寫意。

翌日，我們先沿著河邊漫行到「聯邦廣場Federation Square」閒坐一陣，續行到不遠的「藝術館Art Gallery」參觀。藝術館造型很有創意，收藏不少殖民時期澳洲傑出的畫家作品。我們細細欣賞200年前澳洲的山水田野、村屋、牛羊，以及穿著長裙的英國婦女。下午走訪占地甚大、樹木蔥蘢的「皇家植物園」，然後到市中心的華埠，認識華人先民的歷史。

墨爾本華埠。（圖／梁綺雲提供）

淘金熱華人紛移居

淘金潮，推動華人先民移居澳洲，也促進了墨爾本的繁榮發展，這與華人歷史有深厚淵源。百年一覺黃金夢，美夢幻夢各不同。某華人因為淘金賺到大錢，便在墨爾本市郊買房，成立「四邑會館」祠奉關公以感謝神明，這首間「關帝廟」傳為美談。這些淘金歷史文物，被存放在墨爾本華人歷史博物館裡。

位於唐人街中心的「澳華歷史博物館」於1984年開放。它由州政府、墨爾本市政局、旅遊局，以及僑社籌錢，合資買下這間1890年建造的、五層老貨倉磚房，改為博物館，成為佳話。它的大門是仿清朝、掛上大銅環的木門，門前有石獅，地上四層是展品陳列室、學習室和會議室。展品有鏤花瓷瓶、人力車、農耕手推車、清朝男女衣飾、銅錢等等。另有50多份口述歷史的影片和錄音檔案，照片、實物，均有中英文說明。

澳華歷史博物館。（圖／梁綺雲提供）

澳華史博館有巨龍

地面層存放威武的、金紅混色、全澳最長的「大龍」。牠在中國福州訂造運來墨爾本，只在農曆年出來巡遊一次。地下室全層最具吸引力，那是淘金區的「場景再造」，以展現當時華人淘金客的生活情況：山區小溪、帳篷、木棚木床、簡陋的淘金工具、吸食的水煙槍、茶具、飯碗等等；其中，蠟造人物表情生動、場景逼真，值得細賞。澳洲華人歷史，以墨爾本保留得最好，雪梨至今還未有。

全澳洲最長的大龍。（圖／梁綺雲提供）

另外三天，我們坐半小時電車到St. Kilda海灘遊玩，以及坐火車到淘金老鎮Ballarat 和Bendigo遊覽。難忘在墨市中找到「福爾摩斯Sherlock Holmes Pub酒吧」吃飯，它那純英式食物和裝潢，非常「蘇格蘭風」。

英國殖民風情濃厚

墨爾本是國際都會，保留很多維多利亞式大樓，英國殖民風情濃厚，街道名稱、機構常冠以「皇家Royal」之名；市民有禮，很有秩序，華埠美食水平很高。

澳洲是英聯邦國家之一，每年11月，「墨爾本杯賽馬Melbourne Cup」在市郊的Flemington馬場舉行；已故的英女皇每年都下注若干馬匹。這天馬場塞滿人，貴賓席衣香鬢影，男士穿著紳士禮服，女士戴上帽子，是墨爾本年度上流社會盛事。賽馬、英式棍板球賽、英皇壽辰慶典，加上英式酒吧和下午茶，都昭示著「英國人建立澳洲」。

●小啟

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