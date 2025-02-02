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封面故事／新健康飲食 川普醫生教你這樣吃

編譯盧炯燊
馬可達醫生建議有「糖癮」者，早餐可吃蔬菜煎蛋捲。(圖／123RF)
馬可達醫生建議有「糖癮」者，早餐可吃蔬菜煎蛋捲。(圖／123RF)

眾所周知，川普總統非常喜歡吃麥當勞、披薩、漢堡或肯德基之類的快餐，喜歡喝少糖的可樂(diet coke)，從來不吃早餐，即使偶爾吃一次也是香腸和雞蛋之類的，這都絕不是普遍認為的健康食品。

然而有可能在川普新政府內擔任要職的著名心臟科醫生馬可達(Dr Aseem Malhotra)認為，如果想重塑健康，可以忘記卡路里，但唯一追求的就是精選食材。

他表示，假如食物有五種以上的成分，那是絕不允許的，因為這樣的食物既不天然也不健康。

過去兩年來，47歲的馬可達醫生一直與倫敦著名營養師皮爾遜(Kim Pearson)共同研究新的飲食法來改善健康，尤其是針對有「糖癮」(sugar addicts)的病人。他們主要基於被譽為最健康飲食的地中海飲食法，並強調以植物性食物及健康脂肪為主，例如橄欖、生堅果之類。

結果是，糖癮者透過他們的新飲食方法，在28天內就扭轉了糖尿病情的前期症狀，同時降低了血壓。

馬可達指出，這種飲食方式可以幫助身體清除動脈內多餘的膽固醇，保持血管暢通，從而有助降低糖尿病及高血壓的風險。

他指出，儘管飲食裡無需計算卡路里，但所有缺乏纖維的含糖食物都統統要禁止，例如白麵包、義大利麵、米飯等碳水化合物，這些都是糖分極高的。

當然這不是永遠如此下去，馬可達建議在一個月左右之後，就可以慢慢重新吃碳水化合物。

馬可達建議早餐可喝莓果冰沙，吃蔬菜煎蛋捲；午餐是富有蛋白質的沙拉，同時根據需要盡可能添加蔬菜，可以選擇瘦肉或肥肉，紅肉也不是禁忌；晚餐則建議吃富含纖維的麵條炒菜、肉丸、蔬菜義大利麵等。

馬可達醫生建議有「糖癮」者，早餐可喝莓果冰沙。(圖／123RF)
馬可達醫生建議有「糖癮」者，早餐可喝莓果冰沙。(圖／123RF)

此外絕不可以夜宵，最好是留出14至16小時的夜間禁食時間，以便重置消化系統，夜宵絕對是容易造成發胖的原因。

他還建議每天至少吃五種蔬菜及水果，飲料方面只喝零卡路里的咖啡、水和茶。適量飲酒也可以，建議飲三小杯(175毫升)葡萄酒或七杯(25毫升)白酒。

馬可達沒有禁止川普喜愛的垃圾食物，只強調他的新飲食方法，目的是協助民眾養成新的飲食習慣，繼而根據生活方式作出調整。

川普 糖尿病

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