封面故事／川普三把火 民調怎麼看

川普1月20日上任首日即簽署一系列行政命令，且一邊簽署一邊回答記者詢問。(歐新社)

川普 2025年1月20日就職美國第47任總統，在就職演說上，川普宣告「美國即將迎接黃金時代」，而後續的重頭戲便是川普簽署的一系列行政命令。如同川普先前所預告，一上任便簽署大量的行政命令，其中有多項涉及國內外重大事務，包括：宣布美墨邊境進入國家緊急狀態、暫停庇護申請；特赦所有被控涉入國會山莊暴亂的民眾，總數超過1500人；暫緩TikTok禁令75天，讓TikTok可在延緩的期限內繼續協議；終止美國現行的電動車稅收優惠政策，同時川普宣布進入「國家能源緊急狀態」，將會大舉放寬開採石油和天然氣。

簽署的行政命令中，還有美國退出巴黎氣候協定，這是美國第二次退出。初次退出是2020年川普的第一個任期，而後拜登政府在2021年又重返。除此之外，川普也簽署美國退出世界衛生組織(WHO)，在涉外方面川普表示將會重新檢討評估援外的支出預算，截至目前尚未有相關行政命令，也沒有涉及關於援助烏克蘭方面的內容。另一項對美國國內爭議較大的政策，是川普取消了聯邦政府的DEI計畫(即多元、平等、包容性的政策)，並且強調「政府只承認不可改變的性別：男性與女性」。

先前引起國際關注的關稅問題，川普則表示針對加拿大與墨西哥，最快於2月1日加徵25%的關稅。

高度分化的美國選民如何看待川普的這些政策？美聯社-NORC公共事務研究中心針對川普的各種具體新政策和競選承諾進行民調 ，下文將以這份民調數據為核心，討論美國當前對於川普上任的初步反應。

民眾最關心邊境政策

在美聯社-NORC公共事務研究中心的民調當中，獲得多數美國人歡迎的是邊境安全政策，但其他諸如退出巴黎協定、增加石油探勘、取消身分屬地主義等等，民主黨選民和共和黨選民意見分歧，而最不受支持的政策則當屬赦免國會暴亂的參與者。

眾所周知川普對移民長期表達的強烈反對立場，在競選期間他也力攻移民政策還有美墨邊境的安全問題——上一屆任期，川普下令修建美墨圍牆，2024年競選時他也再次承諾將建牆阻隔美墨。而美聯社民調顯示，大多數美國人認為美墨邊境安全問題至少應是聯邦政府的「中等優先事項」，而約半數民調受試者認為，此議題應是「高度優先事項」。

驅逐移民看法分歧

而雖然美國民眾對川普大規模驅逐移民出境的看法有分歧——川普簽署的行政命令包括宣布美墨邊境進入緊急狀態、向邊境派遣美軍協助移民官員、限制難民和庇護。

拜登政府任內原本以行政命令限縮被驅逐的移民身分，包括將「優先驅逐」的範圍縮小到犯下嚴重罪行、被視為國家安全威脅或在邊境被攔截者，但川普將拜登的命令推翻，因此現在所有的非法移民 都是川普政府的驅逐對象。 川普展示行政命令上的簽名。(歐新社)

在驅逐被定罪移民的方面，美國民眾的意見就較為一致，民調指出約八成的美國成年人支持驅逐所有暴力犯罪定罪的非法移民，當中又有約三分之二的立場是「強烈支持」。對驅逐犯罪移民的支持，甚至涵蓋到已經取得身分的合法移民，民調顯示有七成美國人支持驅逐所有暴力犯罪定罪的合法移民。

對於是否支持驅逐還未被定罪的非法居留移民，則較具爭議，根據美聯社民調，只有大約四成美國成年人支持該政策，反對可能略多於贊成。

川普也暫時中止了美國難民接納計畫，接下來該計畫是否還能夠重啟，端看美國政府對該計畫的「公共安全和國家安全」影響審查結果。還有，川普承諾再次啟動他任內的「留在墨西哥」計畫，計畫內容是將申請進入美國尋求庇護者都暫時安置在墨西哥，直到申請通過才能入境美國。不過目前尚未確定墨西哥是否願意合作接收移民。

限縮出生公民權惹議

最受爭議的是取消非美國公民及永久居留者的子女出生公民權。原本在美國領土出生者，無論父母是否具有美國公民身分，都生來便擁有美國公民權，川普行政命令一出，出生公民權便取消，不過此道命令與美國憲法第14修正案內容相抵觸 (法條內容：「所有在美國出生或入籍並受其管轄者，均為美國公民，亦是其所居住州公民。」) 後續可能會有對此的法律爭議。1月23日已有一名聯邦法官發布臨時限制令，禁止執行川普總統旨在限制「出生公民權」的行政命令14天。

同時也只有大約三成的美國人贊同修憲來支持川普的這項政策，出生公民權議題的支持與反對也有明顯的黨派分歧，約半數共和黨人支持終止出生公民權，但支持這項措施的民主黨人只有十分之一。

除了取消出生公民權之外，川普的行政命令還包括，在官方文件上登錄的性別只能有男或女。 川普簽署一系列行政命令，多項涉及國內外重大事務。(美聯社)

半數反對退出巴黎協定

在氣候方面，川普上任便再次宣布退出「巴黎協定」(他上屆任期也退出過，後來拜登上台才再次加入)。民調顯示，約半數美國人反對 (包括「一定程度上反對」和「強烈反對」) 這項舉措。只有約兩成美國人予以支持 (包括「一定程度上支持」和「強烈支持」)，還有四分之一的美國人持中立態度。

民主黨人反對退出「巴黎協定」的立場較強烈，但共和黨人也不算支持這項政策，表達支持意見的共和黨人不到一半，表達反對的則有兩成。

而拜登政府的能源政策和鼓勵購買電動車的政策，也被川普轉向——川普宣布進入能源緊急狀態，承諾增加石油和天然氣探勘來建立美國的「能源主導地位」；而電動車獎勵政策，川普則表示將終止。

三成贊成開採油氣

開採油氣方面，民調顯示有三成多的美國人「有點贊成」或「強烈贊成」在美國聯邦土地上增加石油探勘，反對比率則是四成，兩者比率接近，顯示美國民眾對此項政策的立場較為搖擺。共和黨人對川普的油氣開採政策表示歡迎，但民主黨人和獨立人士則偏向不贊同。

以能源政策來說，美聯社報導，在2024總統大選期間，只有約四成選民認為美國的能源政策應專注於擴大石油和天然氣等化石燃料的生產，另有55%選民表示應該專注於擴大太陽能和風力等替代能源。

在電動車政策方面，根據「丕優研究中心」2024年的民調，拜登政府規定到2032年電動車至少要佔美國銷售的所有汽車、卡車總數的一半，這項政策有六成美國人反對、有八成美國人對此政策反感。

2024年6月時，美聯社-NORC/EPIC民意調查結果指出，四成美國人表示下一次換車時有可能會買電動車，但有46%表示不太可能、或根本不可能購買。

赦免暴亂者不討喜

川普最不受歡迎的行政命令，可能就是赦免2021年1月6日國會暴亂的參與者。川普赦免1500名被告、以及讓六名被告減刑。美聯社民調則顯示，贊成赦免大多數參與暴動者的美國人只有兩成，反對比率是六成，這六成表達反對者當中，又有半數表態「強烈反對」。

連共和黨人對這個議題，也沒有明顯的支持立場，表態贊成的共和黨人約四成、反對者約三成。