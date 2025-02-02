移民專頁／TN身分拿到H-1B 可在加拿大辦理

讀者問：

我剛剛符合申請加拿大 國籍的居住要求，今年就要入籍加拿大。據說，現在入籍申請批准都很快，我的鄰居最近交了申請後不到四個月就批准了。我打算拿了加拿大護照 之後，就用TN身分去美國工作。明年年初，正好中國護照過期。我打算在入籍加拿大前，把中國護照也renew了，還可以再用10年。如果我未來打算用TN轉為H-1B ，抽到了H-1B以後可不可以出境美國後，在中國或加拿大的美國領事館辦理一個H-1B簽證？我能把H-1B簽證貼在中國護照上？

答：

因為中國不承認雙重國籍，你加入加拿大國籍後，自動喪失中國國籍。而且你拿TN是以加拿大公民的身分在美國工作。你的TN轉為H-1B，抽到了H-1B以後可以出境美國在拿大的美國領事館辦理H-1B簽證，但不可以在中國的美國領事館辦理，也不可以把H-1B簽證貼在中國護照上。

編按：TN身分(TN status或TN classification；「TN」來源於北美自由貿易協定)是美國外籍人士的特殊非移民身分，為加拿大公民或墨西哥公民提供快速的工作授權。它是由北美自由貿易協定的規定所創建的，該協定規定了三個成員國中的某些專業人士在其他成員國內進入和獲得就業許可的簡化程序。