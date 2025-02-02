移民專頁／選優質區域中心…7招助規避風險

部分中國投資 者希望通過EB-5取得美國綠卡，然而近年部分EB-5投資項目因財務問題或開發失敗，尤其受疫情影響，導致投資者面臨金錢損失、甚至無法達成移民 目標的情況時常發生。為幫助華人投資者避免類似問題，綜合整理風險提示和預防措施。

1.選擇經驗豐富的區域中心(Regional Center)

EB-5項目通常由區域中心主導，這些中心負責開發和管理投資計畫。要確保選擇歷史悠久、成功案例豐富的區域中心，可降低風險。在選擇前，應仔細查閱區域中心資歷、過去項目成果以及對投資者的支持情況。

2.深入了解項目財務狀況與可行性

在投資前，投資者要查看詳細商業計畫書、財務報表及其相關文件。確保該項目有穩定資金來源，並具有合理預期回報。如果可能，請尋求專業顧問如律師或會計師協助，幫助分析項目潛在風險。

3.審查項目的移民合規性

EB-5要求每筆投資能夠創造至少10個全職工作機會。投資者應確認項目是否已計畫好如何達成這一要求。缺乏清晰就業 創造計畫，可能導致移民申請失敗。

4.謹慎對待保證回報的承諾

美國法律禁止EB-5項目向投資者保證固定回報或本金安全。如果某項目聲稱能百分百保障投資，這通常是違規或存在欺詐。對此類過於樂觀的承諾，一定要提高警覺。

5.選擇透明度高的項目

優質EB-5應該提供全面透明信息，包括資金流向、建設進度和就業數據等。投資者要避免參與拒絕提供詳細信息的項目。

6.瞭解潛在延遲與政策變動風險

EB-5投資移民涉及多方監管，政策變動和審批延遲可能會對投資者造成影響。因此，投資者需要對時間成本和風險有充分認識，並做好心理準備。

7.尋求專業法律協助

一名專業的移民律師或投資顧問，可幫助審核項目文件，確保合規並降低風險。專業人士的支持能讓投資者的投資更加穩健。