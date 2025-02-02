生活／不開門、甩信件…法庭送件員的傳票大作戰

作者已把法院的傳票送進被告的門裡，但又被對扔出來。(作者提供)

從墨西哥郵輪回來的激情尚未褪去，律師又來電話了：「有個案子請你幫忙，挺麻煩的，被告過幾天就要離開美國……。」

「發過來吧。」我一聽故事有點懸念，今天就去，這回是去富人區一個「月子中心」。「月子中心」是中華文化經典。女人產後要「坐月子」，一個月不能出門、不准洗澡、不能碰冷水，必須躺在床上喝雞湯，吃紅棗、桂圓、雞蛋補血，鯽魚湯發奶，以保障母子健康。美國人沒有這個講究，生娃三天後，就跳進游泳池游泳了。「月子中心」成了華人特色服務，我很想去看看營養食品的烹調技術，學點新招。今日有機會進入「月子中心」，真是難得的機會。

欠費上萬 新手媽媽挨告

這次要送的「傳票 」是經濟糾紛，一個新手媽媽欠「月子中心」房租上萬，幾天後就帶著寶寶飛回國，一跑了之。月子中心的總經理急了，把新媽紫妹告上法庭，追討這筆欠款。

美國的小額法庭很繁忙，法律保障的不僅是財產，法律更保護自由平等的心情。只要你感到不公平就可以上法庭。法官是一張白紙，誰沒撒謊就是贏家。曾有一次在小額法庭門口看當日開庭案例，居然有人因80塊錢告上法庭。美國人不能受委屈，講理的地方，就少了很多憤怒，憤怒是破壞社會安定的炸彈。憤怒是美國槍擊案的點火線。

我把訴狀打印出來，核對了被告人名字和地址就出門了。這是一段收費公路，大約一小時路程。我想趕在天黑之前到達，白天防備少一點，我也留點應變餘地。大約下午4點多，我的車停在一處連棟別墅的側面停車場。被告人紫妹家的燈火燦爛與夕陽爭豔。好運，家中有人。

作者為了完成送抵傳票的任務，等到夕陽西下。(作者提供)

按門鈴、敲門 皆不回應

我輕輕地走上台階按了門鈴，裡面無人回應。我舉起手指輕輕地敲門，那門木料厚重隔音不錯，我敲門聲「滴滴、哆哆」太溫柔，無濟於事。望著夕陽逐漸消失，天色暗下，心理有些失落。我送過無數次傳票，憑著智慧和靈感總能如願完成。今天可能要失敗了。

律師告訴我，房主也不能進去了。被告有準備「不會給任何人開門」，這真是一個難題。

夕陽漸漸沉下，社區的路燈彷彿剛剛醒來，幽靈似的閃著昏暗的黃光。我站在門口有些失落，放棄？明天再來？路程那麼遙遠，今天不開門的人，明天也不會開。

隔壁鄰居家的聖誕燈亮了，帶來一點人氣。有個穿著聖誕老人紅絨布袍子的男人，舉著手機在拍家門口的聖誕燈，時而還拍一下夕陽的影子。他對我說：「你是他們的老朋友吧？敲大聲一點。」

我支支吾吾不能說真相，怕被屋裡人知道了，更不肯開門。「他們在家嗎？我有點東西要給她」我輕聲說道。

「家裡有人，燈都開著呢，你可以到那邊去喊。或者去敲車庫門，一定能聽見。」他的熱心會打草驚蛇。我不能言語，只是溫順地點頭：「謝謝，謝謝。」

查看手機還不到5點，我可以等。說不定他家裡醬油沒有了…或是尿布斷檔…只要開門一瞬間，就可以完成任務。我走到車庫門口觀察地形，看是不是有機會喚醒他們。這棟別墅的客廳、餐廳、車庫是串聯著的，從前門走到車庫後門有點距離。路燈下有幾隻空垃圾桶，我把一個垃圾箱拖到車庫門正中間，設置一個障礙。讓他們出門必須下車排除障礙，這樣我們就有機會見面啦。

我剛回到車上，就聽到「哢啦啦……」拖垃圾桶的聲音，回頭一看，車庫門前白色的燈光撒滿一地，有人出來。我緊張得差點找不到文件，當我從口袋裡摸出文件飛跑過去時，那燈光已經收回，車庫門關上了。十分悔恨，錯過機會，今晚失敗。

我沮喪地走回車，恍然又見前門有個男子探頭四處張望，這肯定是紫妹家人；我跳下車衝過去，「砰」一聲，那扇敲不開的厚木門狠狠地關上了。今晚真是令人悔恨，所有機會都錯過了；失落的心情騰然而生，這就是命運吧，不掌握在自己手中。

奇蹟總是在絕望時發生。天已全黑，我無奈地走上臺階，再按最後一次門鈴，如不成功就撤退。明天早一點來，再想想辦法。沒有想到這敲過無數遍的門竟然開了，我忽然領悟化學家居里夫人的成功之道，就是一遍一遍無數次地重複，終有一天就成功了。

夫婦異口同聲：不收件

一個戴著深度眼鏡的男人開了門，不友好地質問：「你找誰？」。很快又有一個瘦弱高䠷的女子跑來，站在男人身後仗勢怒視著我，加一句：「你是幹什麼的？」

見到那女人，我心花怒放，這一定就是被告。「你是紫妹嗎？」我小心翼翼地問。

「我是，你是什麼人？」女子身材細長，裹著天藍色與白色飄逸的長裙，像武俠小說中的仙女隨時會飛走；只是那一雙兇狠的眼睛令人生畏。我忽然悟出女人的美，原來與服裝毫無關係，

我輕聲地答：「我要送一份文件給你。」於是拿出那個裝著法庭傳票的信封。

那男女兩人同時攤開雙手，異口同聲吼道：「我們不會接收任何東西。」

我淡定著：「我是法庭送件員(法庭送達員)，我工作已經完成，如果你們願意聊，我可以再聊幾句。」很想知道他們有何冤情。

那男人質問：「你叫什麼名字？姓什麼？幹什麼的？」

「我叫瀟瀟，法庭送件員(法庭送達員)，為幾個不同法庭送達文件。」我有足夠的耐心。

「哪個法庭？」男人一揮手，女人轉身就不見了。

見到紫妹，就確定已經送達，我輕聲說：「你們自己看文件吧，上面寫得很清楚。」

「你都說不清哪個法院，我們絕不會收的。」男人繼續教訓我。

「你叫什麼名字？」我也問他，也想把送達的表格填得更準確。

他推一把眼鏡，用手指著我：「你沒有資格問我的名字。」

我說：「我回答了你所有提問，我的名字，工作身分，你怎麼不能說出你的名字呢？」

他竟然無言，子彈卡殼了，哈；我把文件從信封裡拿出來，遞上。那男人猛地把大木門推過來要關上。

「嗖」我迅速把文件扔進門去，那大木頭門「砰」一聲，結結實實地把文件關在屋裡了，我轉身就走。

扔出傳票文件 還報警

「我們已經報警了。」大木門又被打開了，男人把文件扔在水泥階梯上，對我喊。

報警？誰怕誰啊。我停下步伐回過頭：「你報警了？好，我願意陪你一起等警察。」 我也想嘗嘗被當作「恐怖分子」的滋味。

法庭文件靜靜地躺在水泥階梯上，我站在路邊搖頭：「請你們不要隨便濫用美國警力好嗎，美國警察很辛苦也很危險，殺人搶劫的案子來不及處理，你們沒事就叫警察，會影響他們工作……。」我話音未落，一輛警車已經停在路邊。兩個英姿颯爽的女警察下車走來，我淡定地迎上去：「謝謝你們到來，我是法庭送件員(法庭送達員)。」

一名女警察說，「哦，明白，這份工作不容易。你有駕照 嗎，我還是需要登記一下。」 我遞上駕照。

我說：「這工作被傳為是危險工作。」遞上了駕照。

女警察：「是的，是的，以後你遇到危險就打電話給我們。」

不知是冷還是緊張，我在黑暗中有些顫抖：「謝謝你們到來，應該是我來報警的。」

另一個女警從臺階上拾起文件：「誰放在在這裡？」

我說：「我扔進去了，他們又扔出來的。」

女警察：「沒事，沒事的，你可以回家了。」

我看也沒啥新故事了，就對女警察說：「我先走了，謝謝你們。Good job。」

背後傳來的女警對話「她在發抖呢」。然後是更響亮的聲音：「你回家吧，開車小心哦。」

作者在送抵傳票時，女警察協助。此為示意圖，非當天照片。(圖／123RF)

女警關切 感受溫暖

突然讓我要流淚，夜幕昏黑的時刻，我這無辜的人聽到了這樣溫馨的話，他們報警，是讓我享受美國警察的大愛，這個晚上真美好。

終於完成了任務。我興高采烈也向律師回報：「我可以確定，只有我能完成這項目。」

律師知己。他在電話中說：「 Your are number One.」 我才感到肚子餓了，找個好餐館大吃一頓去。把今天賺的錢花出去，當個無憂無慮的日光族。

今晚，紫妹一家睡不著了。賴帳逃跑的機票 已經買好，但開庭的日子已經確定。選擇逃跑、缺席判決會背上欠款+10%利息。留下來開庭，機票要改期，怎樣做都是要破財了。

原本計畫在「月子中心」生個美國公民、當美國人的媽媽。原本想生個有美國護照的孩子，將來全家移民享受美國福利。現在這一萬多元「月子中心」的房租、月嫂費用都難以賴掉。在美國不守法過日子，並不好混哦。

法庭送件員必須將傳票送抵被告手上。(作者提供)