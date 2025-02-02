新聞眼／撤離時來不及帶帳戶、現金… 提前準備「財務」應急包

面臨野火威脅時，除帶走生存物品，與財務相關的文件，可事先備妥。(路透)

肆虐加州 洛杉磯的野火提醒大家：平時該準備一個應急包(go bag)，裡面裝有在戶外生存數日所需的物品。但與財務相關的事該如何處理？如果必須在短時間內撤離，可能來不及整理所有的帳戶號碼、一些現金與其他重要文件。

今日美國報報導，許多財務顧問建議民眾在準備電池、急救用品與水瓶的同時，也準備一個「財務應急包」。以下是他們的建議：

「財務應急包」裡應包括社安卡、出生證明和護照正本等。(美聯社)

「財務應急包」裡應包括社安卡、出生證明和護照正本等。(美聯社)

備份重要文件 拍照留底

財務顧問巴斯(Vance Barse)表示，這個袋子應包括社安卡、出生證明和護照正本，一些平時未放在錢包中的身分證明文件；至於通常會放在錢包裡的證件，例如駕照 ，影印一份放在應急包裡。

財務顧問艾瓦雷茲(David Alvarez)建議，準備一份水電費帳單的影本，或其他能證明居住地點的文件，以防返回家園時，鄰近地區被封鎖，必須證明自己是居民。

將銀行、保險 公司、股票經紀人、房貸機構或房東的所有帳戶、電話列在一張清單上。理想的狀況是，應有一份經常更新的文件，其中包括這些號碼、線上密碼和這些帳戶的客服電話號碼。巴斯說，不要假設會有一台可正常使用的電腦來儲存密碼，也不要寄望能用手機聯絡任何人。

此外，還應包括所有資產規畫文件的副本，如信託、遺囑和醫療指示。保存一份文件，列出生活中所有重要角色與負責的人：遺產執行人、經紀人或銀行人員，以及醫療護理代理人。

艾瓦雷茲指出，確保從醫療到房屋的所有保單都包含在上述的清單上，記下保單號碼、合作的代理商或經紀人，以及客服電話號碼。他說，最好定期記錄家中所有物品及其價值，但如果沒這樣做，也可隨時拍照存證。

應以紙本還是數位方式保存這些資訊？巴斯與艾瓦雷茲都建議使用紙本副本。但另一位財務顧問麗斯頓(Heather Liston)則表示，她希望在緊急情況下能帶上筆記型電腦，或至少拿著存放所有電腦檔案備份的小型外接硬碟。

面臨野火威脅時，要備妥可帶走的個人重要文件；水與食物在災區則可獲救援。(路透)

現金、鑰匙…還需要什麼

現金：數百元至1000元不等，因為一旦停電，可能暫時無法使用自動提款機。巴斯也建議準備一本支票簿。

備用鑰匙：車輛、住宅和擁有的任何其他資產 (如度假屋與倉庫)。巴斯表示，最好再準備一把掛鎖，以防臨時遷至避難所，可用來鎖儲物櫃。

將應急包裡的所有物品都存放在防水袋或小袋裡；定期檢查，確保它們保持密封。

面臨野火威脅時，除帶走生存物品，與財務相關的文件，可事先備妥。圖中一居民在大火來時急著收國旗。(路透)

提前準備 放在防火水處

將應急包存放在防水、防火的地方，例如家中保險箱；如果沒有保險箱，可購買一個可以防火、防水的文件櫃。

艾瓦雷茲表示，要確保應急包便於拿取，需緊急避難時，不可能浪費時間在開鎖上。

巴斯強調，在緊急情況下，需要幫助的人一定不在少數，為了避免在災後耗費大量時間與麻煩，預先花些時間準備財務應急包是值得的。