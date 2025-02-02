社安金／3項調整 高收入者須多付社安金

今年社安金 已進行三大調整，包括高收入者將支付更多的社會安全稅，對於收入增加的人來說最為不利。

據每日郵報(Daily Mail)報導，社會安全保障(Social Security)制度今年將出現三項重大變革，而且並非所有調整都對民眾有利。社安制度涵蓋退休 、聯邦醫療保險(Medicare)以及失能補助等福利，每年花費政府1.5兆元，該制度也面臨改革的壓力，因為現有6800萬名領取人年支出的成長速度，已快過支撐該制度的收入成長速度。稍早一份報告指出，如果不進行改革，社會安全保障將在2035年無米可炊。

雖然今年不太可能進行大規模變革，但幾項調整將會影響現行及未來領取社安金的民眾。

首先是「生活成本調整」(cost-of-living adjustment,COLA)調整。社會安全管理局(Social Security Administration)每年都會提高社安金的金額，也就是「生活成本調整」，防止通膨侵蝕其購買力，今年調整幅度為2.5%。COLA調整後可讓年滿62歲以上民眾受惠。

社安局每年會以「城市工薪階層與文職人員消費價格指數」(Consumer Price Index for Urban Wage Earners and Clerical Workers，CPI-W)來計算調整幅度。隨著通膨趨緩，今年增幅是2021年以來最低，平均每月增加49元。

第二是高收入者將支付更多的社會安全稅。政府對可徵收社會安全稅的工資金額設有上限。由於通膨與薪資上漲，這項上限每年都會跟著調高而且只影響高收入族群。今年的收入上限從2024年的16萬8600元提高至17萬6100元。如果民眾收入超過該上限而且同時領取社會安全金，在今年總金額將被額外扣除465元，相當於每兩周扣除約17.88元。

第三是民眾可以在不減少福利的情況下賺取更多收入。社會安全保障的收入測試適用於所有在達到全額退休年齡之前就領取福利的人。2024年的收入上限為2萬2320元，但現在提高到2025年的2萬3400元。如果超過該上限，收入每超過2元就會扣減1元的社會安全福利 。

民眾達到全額退休年齡的那一年的收入門檻會較高，今年從去年的5萬9520元調整至6萬2160元。當達到全額退休年齡時，社會安全管理局也會重新調整民眾的福利並補回先前被扣掉的部分。