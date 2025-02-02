料理功夫／素食紅椒杏鮑菇

這道料理材料簡單，美味可口。年節過後，素食又可清清腸胃，大家不妨試試。

材料：

紅椒一個清洗乾淨後切小塊、杏鮑菇一包（三、四個左右）橫切圓片，每片厚度近3至4mm，如每片太大再中間切半。

調味料：

醬油2至3湯匙、糖1至2湯匙、水2至3湯匙、油與白胡椒粉適量。

作法：

1.將3湯匙油倒入鍋中，放入杏鮑菇以中火煎，翻面時可加些油，此時可聞到杏鮑菇釋放出的奶油香味，兩面邊圍都煎成咖啡 色焦黃即可出鍋。

2.鍋內放入少許油，加入糖溶解後加入紅椒及醬油略炒，加水蓋上鍋蓋，燜燒至紅椒微軟 ，醬汁收乾一半，倒入杏鮑菇及白胡椒粉拌炒，調味至喜歡的口味即可出鍋。

小叮嚀：

1.杏鮑菇不要切太薄，略有厚度煎到每片兩面周邊焦黃，會使口感加分不少。

2.醬油已有鹽分，不需要額外加鹽了。





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