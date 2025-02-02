我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

料理功夫／素食紅椒杏鮑菇

Maggie

這道料理材料簡單，美味可口。年節過後，素食又可清清腸胃，大家不妨試試。

材料：

紅椒一個清洗乾淨後切小塊、杏鮑菇一包（三、四個左右）橫切圓片，每片厚度近3至4mm，如每片太大再中間切半。

調味料：

醬油2至3湯匙、糖1至2湯匙、水2至3湯匙、油與白胡椒粉適量。

作法：

1.將3湯匙油倒入鍋中，放入杏鮑菇以中火煎，翻面時可加些油，此時可聞到杏鮑菇釋放出的奶油香味，兩面邊圍都煎成咖啡色焦黃即可出鍋。

2.鍋內放入少許油，加入糖溶解後加入紅椒及醬油略炒，加水蓋上鍋蓋，燜燒至紅椒微軟，醬汁收乾一半，倒入杏鮑菇及白胡椒粉拌炒，調味至喜歡的口味即可出鍋。

小叮嚀：

1.杏鮑菇不要切太薄，略有厚度煎到每片兩面周邊焦黃，會使口感加分不少。

2.醬油已有鹽分，不需要額外加鹽了。


★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

咖啡 微軟

上一則

料理功夫／胡蘿蔔糕

下一則

料理功夫／黃金桂花炒素翅

延伸閱讀

料理功夫／花開富貴

料理功夫／花開富貴
UMAMI SAUCE天然醬油 素食烹飪添美味

UMAMI SAUCE天然醬油 素食烹飪添美味
大政素食佳餚新春優惠滿$200打九折

大政素食佳餚新春優惠滿$200打九折
換血、陰莖震波求回春 47歲富豪日吞54顆藥反而老更快

換血、陰莖震波求回春 47歲富豪日吞54顆藥反而老更快

熱門新聞

先生做完白內障手術，回家後出現嚴重的全身肌肉無力，並摔了一跤；此為示意圖。(圖／123RF)

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

2025-01-26 10:18
示意圖。（Image by congerdesign from Pixabay）

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

2025-01-26 01:21
線上支付方便，但詐騙也多。(美聯社)

詐騙ing／線上付款陷阱多 5招自保

2025-01-26 01:21

理財百科／川普2.0時代 影響海外退休族的3件事

2025-01-26 01:16
芬太尼氾濫對美國社區影響嚴重，成為美國社會的一大危害。（圖／123RF）

封面故事／從止痛到奪命 芬太尼吞噬年輕人 成社會一大危害

2025-01-26 10:48
「中國佬大亨」劉興，約攝於1910年。(作者提供／劉興家族檔案)

人物／百年前在美開罐頭廠、銀行、郵船公司…劉興成華人實業先驅

2025-01-26 11:38

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」