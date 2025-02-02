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料理功夫／黃金桂花炒素翅

江碧琪

炒桂花翅是一道懷舊的名菜，因為當今講求環保，這次以素翅或粉絲代替魚翅，再加上金黃色的「桂花」，無論是視覺或味覺都是一流的享受。

材料：

素翅適量、粉絲1小包、洋蔥適量、紅蘿蔔一小段、蛋3顆。

調味料：

鹽、胡椒粉、料酒、麻油適量。

作法：

1.素翅、粉絲浸軟剪段，洋蔥切細絲，紅蘿蔔磨成泥（需1小匙）備用。

2.蛋黃、蛋清分開打勻，蛋黃要加調味料、紅蘿蔔泥混合均勻成蛋黃漿備用。

3.鍋中放少少油，油熱下洋蔥絲先炒一下，再加入蛋清快速炒散，再放少許鹽、胡椒粉調味後就要取出來墊在盤底。

4.鍋中放適量油，開中大火，油熱將素翅、粉絲放入先炒乾，再放些調味料混合均匀。

5.最後把蛋黃漿分次倒入鍋中，以推和翻的手法，不停推炒至乾身蓬鬆，即可放在蛋白洋蔥絲上面上菜。

小叮嚀：

1.此佳餚的桂花即是雞蛋黃，要開中大火把蛋花炒到細如米粒，彷彿桂花一般。

2.洋葱絲可用芽菜、韮菜或韮黃代替。

3.如想豐富食材，可考慮加蟹棒、火腿絲。


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