旅遊／雲岡石窟 佛教雕刻藝術之最

石窟外觀。(圖為作者提供)

石窟起源於印度 ，通常是高僧在哪個山洞裡講經或坐化，後人就在那個洞中鑿像、立像或畫壁畫像紀念他，就成了窟。

中國三大石窟，莫高窟、龍門石窟及雲岡石窟，以我這非專業純旅遊的人來說，三窟都參觀過，個人覺得雲岡石窟的萬千雕像最令人驚艷。

雲岡石窟位於山西省大同市西郊的武周山南麓，該窟依砂岩斷崖而鑿，先挖洞再鑿佛像，是貨真價實的石雕。石窟東西綿延達1公里，現存45座主要洞窟和209個附屬洞窟。整個窟群分東、中、西三部分，東部的石窟多以佛塔為主，又稱塔洞；中部「曇曜五窟」是雲岡開鑿最早，氣魄最大的窟群；東中兩部分是北魏一朝，積60多年的皇家 洞窟，由皇家貴族主導開鑿，西部的西岩絕唱，則是遷都洛陽後的民間作品。

入佛門 開啟佛之智慧

還沒進門，曇曜黑黑的煤雕立像就矗立眼前，清瘦堅毅更兼慈祥的臉龐，微笑面對眾生，袈裟尾端看似隨風揚起，導遊說，其實後面應該還有一匹馬，只是沒雕出來，我們開玩笑說那是隱形馬，袈裟是被隱行馬銜起來，意思是馬識善人，知道曇曜是善人，所以只咬衣服不咬人。

後面入口的屋頂上雕的是蛇、鳳凰及中間三角形的火，火代表涅槃重生。多如過將之鯽的人群進入門檻，通過一道氣勢磅礡的13對騎象四棱神柱，這大象石柱讓我聯想到神道，兩者頗有相似處。再往前行有一面高大的長牆浮雕，敘述的是皇帝出遊的盛況，坐著牛車，嬪妃及宮女陪侍步行，還有飛天在上面飛翔，熱鬧極了。

過了入佛知見門，想來就是要讓眾生通過此門，能開啟跟佛一樣的智慧，體驗到佛之智慧所證的境界。接著進入洞窟區。

因為各窟內的佛雕是連著山體的石雕，所以小偷沒辦法偷走石像，只能偷走石像上以琉璃鑲入的眼珠。因此如今我們看到的石雕，許多都是有眼無「珠」，唉！可嘆無德庸人傷國寶，幸好佛雕失眼不失明鏡心。

東段賞寶藏 見佛萬千盼智開

第二窟寒泉洞，洞窟正在整修中。窟內三級方塔居中，只看到最上方的四角鏤刻八角柱，洞頂右側仍可見小小彩色佛像龕，一二窟外牆的小窟有釋迦 摩尼的坐像也仍依稀可識（圖五：外牆的佛祖坐像）。古道車轍在石窟外的布棚下，千年前此地曾是商業要道，載著重物的馬車，留下兩道深深的車轍痕跡，金代以前稱為古道車轍。

第三窟靈岩寺洞，窟前的解釋牌說是雲岡最大的石窟，原設計為大型塔廟，但終北魏時代未能完成。窟內北壁雕阿彌陀佛、觀世音、和大勢至菩薩三尊像，即「西方三聖」主尊高10米，倚坐，面部圓潤豐滿，神態超然，兩側菩薩頭戴寶冠精美莊嚴。

第五窟大佛洞，踏入洞窟前，兩側有壁畫，一側壁畫顏色還很鮮明，另一側則顏色剝落，不是遭到破壞，就是被人盜拓不成功，光禿的胎牆裸露。即便如此，依舊可以看出畫作精緻，礦物顏料用色飽滿豐厚。

裡面的大佛高17米，是雲岡石窟最大的一尊佛雕。大佛採跌坐坐姿，雙手輕放膝上，雙膝間的距離有15公尺長。穹頂彩繪豐富，可惜多已掉色，四周布滿佛龕，旁側牆上還有精美佛像壁畫。

第五六七窟前建有三層木構窟簷，窟簷下的彩色木梁、木柱、及許多頭角崢嶸的龍頭木雕，都非常可觀。

釋迦佛傳故事 雕飾富麗

第六窟是釋迦佛洞，該窟為中心柱窟亦名支提或塔廟窟，雕飾富麗被譽為 「雲岡第一偉觀」，是世界雕刻藝術史上的奇蹟。窟內現存反映釋迦一生的佛傳故事30餘幅，表現了佛主從誕生到出家及弘法等故事。窟室的觀賞路線就呈現一個「回」字形，就像一般廟宇一般，信徒或僧眾可以繞中心轉一圈參拜的動線。塔身的四面都分成上下兩層，上層龕的主尊都是立佛，下層造像各個不同，分別是南面的結跏趺坐佛、東面的交腳菩薩像、西面的倚坐佛、北面的二佛並坐一佛龕，是雲岡特色之一。

第七第八窟是西來第一佛洞及佛籟洞，第七至第八窟並列，是雲岡最早的雙窟。窟內造像胡風漢韻交相雜揉，東西文化在這裡發生了最絢爛的撞擊與交融。北壁上層大龕正中為交腳彌勒，兩側為倚坐佛像，下層為釋迦、多寶二佛並坐。窟中佛像非常可愛，姿態表情豐富異常，手舞足蹈，有開口大笑的，有翹腿的，有拍手的，歡樂之情溢於言表，還有藍色翅膀天龍八部護法之一的大鵬鳥，也高高在上與眾菩薩同樂呢。

五華洞 音樂舞蹈窟

第九到13窟，俗稱五華洞。第九窟、第十窟並列，同期開鑿，均分前後兩室。 第11、12、13窟並列為一組。第11窟中央有直達窟頂的方形塔柱，塔柱邊雕滿佛龕，下層四面各雕有一正面立佛，立佛兩側脅侍菩薩，細頸瘦腰神態溫雅，據說是遼代補鑿的。東壁有北魏太和七年造像題記。

第12窟是雲岡鼎鼎有名的「音樂窟」五華洞，正壁上端刻有伎樂天人形象；走進雲岡音樂窟，好似翻開了一部輝煌的世界音樂舞蹈史，中原傳統樂舞、鮮卑族樂舞、西域樂舞、西凉樂舞及高麗樂舞薈萃一堂，雕刻技藝的生動靈活及著色鮮豔，令人嘆為觀止。

第13窟正中端座一尊交腳彌勒佛像，高12米多，右手腕下有一小佛托著大佛； 第14窟雕像多已風化。第15窟是個方形單窟室，舊稱千佛洞。窟內現存造像1萬多，密密麻麻滿滿大小佛的坐像立像，所以又稱為萬佛洞，它們象徵釋迦分身十方，畫佛排列有序。

石窟中段 雲岡鎮窟之寶

曇曜五窟是第16窟至20窟，既是雲岡石窟首先開鑿的五個大型石窟，也是文成帝復興佛教的一項重要工程。 曇曜五窟位於雲岡石窟群的西端東側，也就是整個石窟的中部一段，由西到東分別為第20、19、18、17、16窟，石窟方位皆坐北朝南。除第20窟前壁已崩毀外，整體在石窟外觀具有一致性，且石窟內部皆塑有一尊高達十餘米的大像。

第17窟的北壁主像高15.6米，胸珮蛇飾及短瓔珞，束腰收腹，下穿羊腸長裙，具有濃郁的異域情調，可惜照片已看不出來。東西兩壁的立佛坐佛，仍隱約可以看出服飾線條流暢。

第18、19、20窟為一組，19窟是中心窟，開鑿最早；18窟布局完整，北壁主尊如來立像高15.5米，面頰豐潤，身披千佛袈裟，菩薩和天頂皆色彩艷麗。另一面壁上的立佛面容平和慈祥，衣飾色彩華麗。第20窟外側的簷柱已坍塌，成為露天造像，主佛胸以上部位保存較完整，臉型豐滿圓潤，雙耳垂肩，雙目有神，面目慈祥，雕飾精美，剛健雄渾，是雲岡石窟中最富代表性的作品。他如今面對大眾，是最美雲岡佛像，導遊說它是雲岡的外交官，是雲岡的鎮窟之寶。

西岩絕唱 民間造像樂土

最後在西段前看到立碑上的敘述：「西岩絕唱，是公元494年，北魏孝文帝遷都洛陽，雲岡皇家工程結束，西部山麓成為民間造像的樂土。晚期雕飾更加精美，法像清秀脫俗。中國早期的佛教藝術，改梵為夏的歷史過程，至此完結。」當然即使導遊催促，我仍急匆匆走一遭，欣賞民間作品，保存雖未臻完美，仍有可圈可點處。

有人稱雲岡石窟是「刻在石頭上的北魏王朝」。工匠們千刀萬刃鑿刻而成的莊嚴、自如、微笑的塑像，那些從天而降的菩薩、力士、飛天等，融入印度和波斯藝術表現手法，令人嘆為觀止。

山西最令我驚豔的旅遊景點雲岡石窟，帶著400多張照片回來。寫完小文，等於重遊一遍，從一個個石窟中急匆匆地走進、走出，想著北魏時代民族文化融合中的點點滴滴，仰望一尊尊神態各異的佛祖與菩薩眾塑像，體念佛眼觀看世間萬物，佛心慈悲勸導眾生，默念阿彌陀佛，為此文畫上句點。

小啟

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