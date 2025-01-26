星座／處女座展新篇章 雙子座運勢高漲

2025年1月26日至2月1日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

情緒起伏，容易被小事牽絆。若能笑看人生的高低起落，把一波波悲與喜當作是人生這個大容器必然裝載的「物品」，你的心胸將坦蕩許多。

幸運色彩：淺桔黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★★

幸運女神降臨身邊的一周，只要有想法並且付諸行動，多半都能達成所願。投資 作為本周的重心，多放些心力，將能有所斬獲。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

運勢高漲，愛情可望迎來新的春天，溫馨浪漫的約會將會促進你們的戀情發展。事業進入發奮圖強的狀態，難題都將被你排除。

幸運色彩：翡翠綠

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的小夥伴替你擋槍。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周強烈的好奇心會成為你自虐的匕首。你總想去打聽別人的近況、瞭解未知的結果，然而答案往往讓你很受傷。有些事情不知道要比知道好，沒必要給自己找虐受。

幸運色彩：松石綠

速配星座：天秤座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：苔蘚綠

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

不管你過去有多自信，本周所遇到的一些事情可會令你自信不起來了。不要把自己想成萬能，只有經歷一些失敗與挫折後，你才有可能真正變成萬能。

幸運色彩：日光黃

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

生活壓力過大，自己的事情都有些管不過來，更沒多餘的精力去操心別人的事。適當安排一些有益身心的事，如運動或閱讀，可讓身心得到放鬆。

幸運色彩：科幻銀

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周謙虛並不能為你引進能量，只有自信才能讓你所向披靡。工作上、經濟上所遇到的困境，別人無法幫你，只有憑著自己的一顆腦袋和一雙手才能解決。

幸運色彩：香檳金

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。

幸運色彩：番茄紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：摩羯座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★☆

忙碌的工作將會佔據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。

幸運色彩：生態綠

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？