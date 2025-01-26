美國現象／洛杉磯野火的動物災民：無情烈火中如何救助動物們？

洛杉磯大火延燒社區，一名婦人攜帶寵物撤離。(歐新社)

洛杉磯 野火，多個火場撤離逾15萬名居民，當中許多人有飼養寵物 ，洛杉磯郡立動物保護與控制局(DACC)也全面出動，協助安置並救助五花八門的動物災民，包含犬貓、鳥類、孔雀、爬蟲類等寵物或農家牲畜。許多動保組織、甚至民間獸醫院都主動收容了大量無家可歸或受傷的動物，盡可能在無情烈火中挽救更多生命。

路透特別指出，洛杉磯東部有許多馬術愛好者，加州北部一處馬術中心也收容了400匹馬、驢，部分是由主人請託安置，另一些則是自己逃出圈養環境後被警消送去收容，該中心還有數十名志工自願幫忙清理環境或照料受傷動物。

洛杉磯大火肆虐的社區中，一隻狗在災區吠叫。(歐新社)

來不及逃 狗狗全身是灰燼

逃難中攜帶寵物並不容易，帶著一隻小型犬的蒙妲內茲(Nicole Montanez)告訴紐約時報，她打給四家旅館才找到願意讓她帶狗進住的一家。還有些旅館只允許帶一隻寵物，飼養兩隻以上的飼主只能另找他處。

慌亂的撤離過程之中，有些動物或因走失而來不及跟隨人類離開。混種彼特犬Canela被發現時已經奄奄一息，全身覆蓋灰燼、肺部被嗆到，腳爪都是傷痕，一位好心人看見牠倒在廢墟中才將其送入Pasedena Humane。幸運的是牠現在已與主人團聚。

許多動物都在逃出火場時受到燒傷、嗆傷或割傷，需要獸醫協助治療。該中心執行長杜瓦內(Dia DuVernet)還表示，許多飼主自己都無家可歸，可以預見很多暫時收容的動物會變成長期收容對象。

災區的一隻名叫「胡迪尼」(Houdini)的烏龜。許多人以為是野生動物、或是來不及逃走的寵物龜，不過烏龜有名字、也平安由飼主救走。(路透)

瀕臨脫水 運水上山救牛羊

動保組織也積極幫忙搶救災區生命，例如一名男子向Humane Society請求援助，他養的牛羊還困在山上，唯一聯外橋梁卻被火燒斷了。杜瓦內表示各家組織正在籌集足夠的水，還要設法運上山，挽救瀕臨脫水的動物。

獸醫哈維利茲(Annie Harvilicz)更公開在Facebook表示，她在災情較輕的瑪麗安德爾灣(Marina del Rey)經營兩家獸醫診所，願意無償開放收容動物。該則貼文被轉發超過1萬次，哈維利茲表示此後電話一直沒停過，其中半數是想當志工的請求，另外半數才是飼主求助。她的獸醫院在短短一天就收到20隻狗、20隻貓和1隻兔子，還有一女子請求哈維利茲幫忙救她的九隻猴子，但當哈維利茲找到可載運的汽車趕抵現場，女子已經被迫撤離，且已緊急將猴子釋放到戶外。

幸而在後續貼文中，哈維利茲表示九隻猴子全部找了回來，同時各界送來大量捐贈物資，獸醫院也決定開放讓民眾免費領取這些物資，以幫助因房屋燒毀而毫無資源的飼主和動物。此次大火引發高度關注，不只動物收容所，許多人類庇護所也瞬間收到大量物資，還因而呼籲外界暫停捐贈。

當然，不是所有動物都能幸運獲救。巴沙迪那(Pasadena)的伊頓谷自然中心(Eaton Canyon Nature Center)10日即沉痛宣布，團隊沒來得及救出中心飼養的動物。員工表示，收到火災撤離警報後他們立刻衝回中心，火勢卻已堵住入口而無法進入。洛杉磯郡公園處發言人說，該中心飼養的動物當中，只有兩隻沙漠陸龜因為正處低代謝狀態(brumation)而待在志工家裡，得以倖免於難。其餘15隻兩棲爬蟲動物、甲蟲和蜘蛛恐怕都已葬身火海。

洛杉磯的馬場用車輛撤離馬匹。 (路透)

別忘了牠 飼主擬逃難計畫

美洲近年森林大火頻發，關於動物的撤離指南亦成為宣導要點，專家一再呼籲飼主平時就要擬定逃難計畫，避免災時過度恐慌。首先，寵物要盡可能植入晶片 以證明身分。但為了防止避難時沒有時間或人力掃晶片，仍建議飼主為寵物掛上名牌、腳環等並載明聯絡方式。最好也在家中明顯處貼上「寵物資料卡」，預防災難發生時自己不在家中，救災人員可以參考。

最重要的，飼主準備防災避難包時就要一併為寵物準備，包含數天份乾糧、飲水、藥品、尿布墊和能讓寵物安心的玩具；也要準備口罩、腳套、就醫紀錄等醫療備品(貓與鳥的呼吸系統較敏感，特別容易受損)；還有及平時就要讓寵物習慣使用外出籠。最後則是確認住家附近的避難所和動物收容中心地點，並實際熟悉過路線，才能更順利地帶著自家寶貝逃難。