影集／「百年孤寂」魔幻城 Netflix如何打造？

演員Janer Villarreal(左)和Marleyda Soto(右)2024年12月9日參加「百年孤寂」發布會。(路透)

如何將拉丁美洲最受喜愛的城鎮之一：一個擁有百年歷史卻從未存在過的地方賦予生命？這就是Netflix 新推出的影集「百年孤寂」(One Hundred Years of Solitude)製作團隊所面臨的任務。

有線電視新聞網(CNN)報導，這部改編自被譽為「20世紀最偉大文學作品之一」的影集，終於在各界期待下，去年底在Netflix上架。

諾貝爾 文學獎得主、哥倫比亞作家馬奎斯(Gabriel García Márquez)於1967年所寫的小說，敘述波恩地亞(Buendía)家族七代人在迷戀、嚮往、理想主義與疏離之間興衰起伏，並與馬康多(Macondo)這個虛構城鎮的命運緊密相連。

已故哥倫比亞作家馬奎斯在墨西哥城的家裡有一個房間，陳列了來自作家聶魯達、前總統柯林頓和演員勞勃瑞福等人的信件。(美聯社)

從第一個場景開始，當波恩地亞上校在晴朗的天氣下，面對著鮮血淋淋的白色牆壁與行刑隊時，觀眾便有如置身馬康多：一個與世隔絕的河邊聚落，在面對戰爭與殖民主義剝削前繁榮興盛的城鎮。

作為魔幻寫實主義中最著名的作品之一，「百年孤寂」的背景充滿了超自然與夢境，儘管它們被視為日常事件。

起初，一場失眠的瘟疫，讓居民陷入短期失憶的陰霾；後來，一道涓涓而流的血跡繞過街角、橫過街道、漫上路邊，對家族女主人烏蘇拉(Úrsula)預警一場令人震驚的死亡。

2014年4月，在哥倫比亞的阿拉卡塔卡，一名居民手捧鮮花和哥倫比亞諾貝爾獎得主馬奎斯「百年孤寂」之書，參加馬奎斯的葬禮。(路透)

精心打造馬康多

馬康多從未在地圖上出現過，但它在全球眾多讀者心中已存在了數十年。這部作品也浸淫在真實的哥倫比亞歷史中，全在哥倫比亞拍攝，全程使用西班牙語；Netflix計畫拍攝兩季，第一集已於2024年12月11日首播。

在拍攝過程中，製作團隊精心搭建了城鎮大小的布景，忠實呈現1800與1900年代的服裝。藝術指導恩里奎茲(Bárbara Enríquez)表示，「百年孤寂」發生於哥倫比亞歷史的某個時期，「我們把它當成一個時代劇來處理」。

2024年12月6日，在古巴哈瓦那電影節上，Netflix的拉丁美洲副總裁Francisco Ramos站在電影院的銀幕前，準備放映「百年孤寂」的前兩集。(路透)

恩里奎茲表示，魔幻現實主義就是在現實中發生魔幻的事情，以布景設計來說，製作團隊想要做的是嚴謹的歷史布景，這樣就可以在平凡中加入不平凡的元素。

房子也是角色之一

波恩地亞的家是小鎮的中心，不斷擴張以滿足不斷轉變的成員需求。恩里奎茲的團隊在裝潢這間通風、充滿光線的住宅時，搜羅了大量古董家具。製片人還與哥倫比亞各地的原住民 社區合作，包括科爾多瓦省Zenú族的工匠，他們為該劇製作了編織籃；以及馬格達萊納省的Chimila族，製作了名為「欽喬羅」(chinchorros)的傳統吊床。

改編自被譽為20世紀最偉大文學作品之一的「百年孤寂」影集，終於在各界期待下，去年底在Netflix上架。(美聯社)

在兩季的劇集中，馬康多與波恩地亞家族隨著時間不斷轉變，既有迷人的一面，也有毀滅性的一面。一開始，恩里奎茲對接下如此雄心勃勃的計畫感到緊張，但現在回頭看，她覺得非常驕傲，對於大家投入的所有工作感到十分滿意。

她說，對未讀過「百年孤寂」這本書的人，希望這部影集能引導人們去閱讀，看過原著的或許可以重讀。