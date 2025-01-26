養生／扁平足挑好鞋3大要訣 這一點最重要

扁平足的人挑鞋子，務必要挑避震性佳、護跟夠硬、左右支撐度夠的鞋子，別讓腳部結構受到擠壓；示意圖。（圖／123RF）

你平常都穿哪種鞋子？一般我們會視當天要做什麼活動而挑選不同功能的鞋子，若穿錯鞋可能會讓腳痛或受傷。而對腳部有問題的人更是如此，尤其扁平足患者挑鞋更要注意三重點：避震性佳、護跟夠硬、支撐度夠，才不至於讓扁平足引發更多足部症狀。

★成因／足部變形、腳板貼地

正常的足底弓是由內縱足弓、外縱足弓及橫弓來提供足部極高之穩定度及活動度，使足部能承受全身重量之負荷。扁平足患者則不同於一般人，站立時足弓消失，腳板緊貼地面。扁平足大致分為構造性扁平足與功能性扁平足，可能原因為先天、後天。後天可能因長期久站、足部承重過度、骨骼病變、錯誤姿勢等，也可能因足部老化造成。

功能性扁平足：踩地站立時，凹陷區可壓扁，屬功能性扁平足，會隨成長發展出正常的足弓。

結構性扁平足：不論踩地與否，腳底板都是扁平的。

扁平足屬於一種足部變形，長久站立或行走後，患者因組織相互拉扯，而容易引發足底筋膜炎、前膝關節 疼痛、關節炎、長骨刺等諸多問題。扁平足可能產生的足部問題，包括有足底筋膜炎、慢性足部肌肉拉傷、肌腱炎、關節炎、長骨刺、腰痠背痛、足踝關節及膝蓋疼痛、關節骨骼變形，以及脊椎側彎等問題。

★治療／穿矯正鞋 運動或手術

．挑選支撐良好的鞋子

．穿矯正鞋：可幫助腳擺放在較正確位置，協助腳適應外在環境、減少受傷可能性。

．足弓墊：鞋墊可使其腳的承重比例較接近正常，較合乎人體工學。

．運動治療

．手術

★挑鞋／護跟硬、左右支撐度夠

扁平足的人一定要挑避震性佳、護跟夠硬、左右支撐度夠的鞋子，而且鞋帶務必要綁好，因為鞋子穿太鬆就是導致腳痛和步態錯誤的一大原因。

要測試鞋子的支撐性，可用虎口夾住鞋子後三分之一，用握手的力量夾一下。如果一夾就凹下去，那就是支撐力不足。

若拇趾外翻合併有扁平足的病人，除了寬楦，還要加強足弓的支撐，如「足弓墊」可同時保護拇趾及足弓，是建議選購的重點。

1.特殊腳型或關節炎的鞋子

．扁平足、高弓足、足底關節炎：可訂製適用鞋墊。有內側足弓的鞋墊，可減輕或改善足底壓力分布。

．關節炎：稍微調整或改裝鞋子，改為稍具弧度的船型鞋底，讓行走變順暢。

2.鞋後不宜過高：尤其有足底筋膜炎與阿基里斯腱炎的患者不妨選擇一到兩公分低跟的鞋，走起路來較舒服。

3.鞋後跟材質要比一般鞋為硬。

4.鞋子楦頭要大，腳趾頭才不會被壓迫：東方人腳板較寬，腳板寬就要選楦頭較寬的鞋，若是鞋子太緊、鞋底太薄或鞋的楦頭太窄，都可能擠壓到腳部結構。