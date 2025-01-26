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醫藥／9歲男童氣喘反覆發作 肺部竟染黴漿菌

游振昇
醫師表示，黴漿菌感染的常見症狀包括喉嚨痛、倦怠、發燒及長期的咳嗽，好發族群多為5至15歲的孩童；示意圖。(圖：台中光田綜合醫院提供)
醫師表示，黴漿菌感染的常見症狀包括喉嚨痛、倦怠、發燒及長期的咳嗽，好發族群多為5至15歲的孩童；示意圖。(圖：台中光田綜合醫院提供)

一名九歲男童有氣喘病史，最近突然頻頻發作，合併出現喉嚨痛、發燒等症狀。家長開始以為是一般感冒，直至久咳不停，氣喘反覆發作，才緊急至醫院就醫。經照X光片發現男童的肺部遭黴漿菌感染，服用抗生素後，黴漿菌感染獲得控制，進而緩解氣喘問題。

台灣台中光田綜合醫院兒科醫師鄔翔帆指出，黴漿菌感染容易誘發氣喘，使原本控制良好的氣喘患者症狀加劇。若出現久咳不癒，氣喘反覆發作狀況，最好迅速就醫，確認是否為黴漿菌感染，與氣喘一起治療。

鄔翔帆指出，近期兒童診間出現不少個案，患者都有氣喘病史，一向控制良好，但近期氣喘卻反覆發作。家長一開始都會以為是天氣變化，或孩子只是感染風寒，並未太在意。而黴漿菌感染跟感冒類似，甚至症狀輕微不易察覺。家長常只注意到孩子氣喘，好像因為感冒變得比以前嚴重，怎麼吃藥都未見好轉，卻未聯想到與黴漿菌感染有關，而延誤使用抗生素的時機，使氣喘發作的問題不易改善。

鄔翔帆說，黴漿菌感染的常見症狀包括喉嚨痛、倦怠、發燒及長期的咳嗽，好發族群多為5至15歲的孩童與青少年，主要通過飛沫傳染。黴漿菌常被稱為「行走的肺炎」，是因為患者雖然在X光檢查中出現所謂的「大白肺」，但是卻不像一般的肺炎讓患者出現活動力變差。多數患者都還能正常活動，因此常被誤認是感冒，而延誤就醫時機。

鄔翔帆表示，黴漿菌感染後會造成身體中的IgE和IL4,IL5上升，這些血液的指標跟氣喘息息相關，顯示黴漿菌感染有誘發氣喘的可能。他提醒家有氣喘兒的父母，若孩子氣喘程度與頻率都增加，又有喉嚨痛、倦怠、發燒以及久咳症狀，最好盡速至大醫院照X光，確認是否為黴漿菌感染。

鄔翔帆表示，雖然黴漿菌感染易引發氣喘發作，但只要給適合的抗生素，就獲得控制，若黴漿菌感染得以改善，氣喘問題也會緩解，不須太過擔心。

黴漿菌

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