料理功夫／年節點心 藥膳蛋&糖酥核桃

藥膳蛋

過去在眷村，每逢農曆年，自家和幾位鄰居長輩，除了必備的年菜，還會另外自製點心招待前來拜年的鄰居親友，記憶中有自製的年糕、茶葉蛋、滷蛋、養生甜湯等等。婚後來美定居，我也沿續此傳統，讓異國的家營造出充滿年「味」與喜氣洋洋的新春氛圍。

「蛋」生幸福 藥膳蛋

藥膳蛋的靈感來自醉蝦與醉雞，所以稱之為醉蛋亦可。此道小食除了蛋香，淡淡的中藥香交織淡淡的酒香，別有風味。

材料：

雞蛋 8顆、水2杯、當歸3片、川芎3片、枸杞1大匙、鹽適量、鰹魚粉少許、紹興料酒3/4杯。

藥膳蛋材料

作法：

1. 蛋煮至自己喜愛的熟度，撈出浸泡冷水片刻，取出剝殼；中藥材稍微沖洗，備用。

2. 取一大小適當的鍋子倒入水，再將中藥材和調味料放入鍋，開中火燜煮至稍滾，改小火續燜煮15分鐘，熄火放涼。

熬煮中藥湯汁

3. 將蛋放入已放涼的中藥湯汁，隨淋入料酒，蓋上鍋蓋，放入冰箱浸泡4天。

小提示：

1. 筆者初次試作有加入少量的蔘鬚，因此若家中有蔘鬚，可以加入1小撮；若覺得太補，則可不加，成品的口味一樣好。

2. 也可使用鴨蛋和鵪鶉蛋代替雞蛋。

「核」府安康 糖酥核桃

童年時曾在一次喜宴上吃到甜酥迷人的糖酥核桃，爾後見到核桃就會立即思想起的一味。長大開始學習烹飪，它可是我摸索學習的第一道甜點，只是以往都是使用黏呼呼、較難操作的麥芽糖，之後遂索性改用蜂蜜，發現只要不炸過頭，同樣是入口後直攻味蕾的一款迷人甜點。

糖酥核桃

材料：

水1/3杯、糖2大匙、蜂蜜2大匙、原味核桃1杯。

作法：

1. 取一小鍋，將水、糖和蜂蜜入鍋，以小火煮滾。

2. 加入核桃開蓋煮5分鐘，撈出瀝乾備用。

3. 原鍋洗淨擦乾，淋入適量的油加熱，加入核桃，維持小火炸至核桃稍微呈亮棕色即熄火。

4. 快速撈出核桃，放置在吸油紙上，放涼變酥脆即可開食。

小提示：

1. 油炸時核桃變色快速，故見核桃變色即熄火並快速撈出，以防產生焦苦味。

2. 若大量製作，可將當日未食用完的核桃冷藏，冰後也有很棒的風味。





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