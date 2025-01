美國現象／版權到期 大力水手、丁丁…經典名作公有化

英國女作家維吉尼亞·伍爾芙的著作「自己的房間」版權都屆滿95年期限,從此正式進入公共領域。圖為伍爾芙的曾侄孫坐帶土她的雕像旁。(路透)

對著名的經典作品,女作家維吉尼亞 .伍爾芙(Virginia Woolf)的著作「自己的房間」(A Room of One's Own)、兩本一次世界大戰的名著:海明威(Ernest Hemingway)的「戰地春夢」(A Farewell to Arms)和雷馬克(Erich Maria Remarque)的「西線無戰事」(All Quiet on the Western Front)首本英文譯本,2025年元旦是新時代到來的一天,因為根據美國版權法,版權都屆滿95年期限,從此正式進入公共領域。

在元旦進入公共領域的,還有卡通人物「大力水手」(Popeye)和「丁丁」(Tintin),這兩位家喻戶曉的卡通人物和其他數以千計的電影、歌曲、書籍等作品版權都屆滿95年期限,從此正式進入公共領域。

這些誕生於1929年的經典作品一旦進入公共領域,就會成為各種改編翻拍或衍生作品的素材,任何人都可以使用它們再創作。杜克大學公共領域研究中心主任詹金斯(Jennifer Jenkins) 表示,「版權是很棒的事,但權利到期也是好事,因為它將成為創造力的泉源」。

西格(E.C. Segar)創造的「大力水手」在1929年於報紙連載漫畫「頂針劇場」(Thimble Theater)首度亮相。這位手持菸斗、身穿水手裝、有著船錨紋身、幽默感十足的卡通人物,可望從2025年開始經歷嶄新冒險生涯。

但詹金斯團隊也提到,「大力水手」從菠菜中獲得超能力的重要關鍵元素,能否被公共領域使用還有待商榷,因為他的這種超能力是在1932年才出現在漫畫中。

至於勇敢的小記者「丁丁」和他的狗雪伊(Snowy)是比利時漫畫家艾爾吉(Hergé)的創作。美國將搶在歐盟 之前,先讓「丁丁」進入美國公有領域;「丁丁」的歐盟版權公有化要到2054年才實現。