百科／微波加熱食物 放杯水保美味

家家戶戶都可能有剩餘食物需要加熱，微波爐操作容易，但在放射線照射下，放入爐中加熱的米飯、麵食或者肉品，難免變乾，很難保有原來的美味。(美聯社)

對許多人來說，微波爐不是用來烹飪或者加熱食物的最佳用品，如果可選擇，寧可用氣炸鍋；微波爐調理食物的最大缺點是容易失去水分而變乾，專家提出解套妙計，那就是在待熱食物旁邊擺放小量水，簡單卻非常有效。

家家戶戶都可能有剩餘食物需要加熱，微波爐操作容易，但在放射線照射下，放入爐中加熱的米飯、麵食或者肉品，難免變乾，很難保有原來的美味。對多數人來說，除非時間真的很緊張，否則會選用其他方法加熱。

媒體CNET作者沃斯基(David Watsky)撰文表示，不得已用微波爐加熱食物時，他會在食物旁放一點水防止食物加熱過程中變乾。

沃斯基說明操作過程：啟動微波爐前，將裝滿2或3盎司自來水的小杯子或玻璃杯放入微波爐，藉以保持爐內空氣濕潤，避免將食物變成靴子皮革般乾燥。只要將幾盎司少量水放入靠近食物的位置即可。

微波爐射線照射食物時，也會讓食物旁那一小杯水沸騰，進而散發蒸氣，為確保食物旁的這一小杯水發揮蒸氣的濕潤作用，最好用熱水。

如果希望確保加熱過程中更濕潤，可在盛裝食物的微波爐安全盤或碗中直接加水、蓋上蓋子，而後像平常一樣加熱，食物與蒸氣將更緊密接觸。

加水微波的這一訣竅對許多食物都很有效，但沒有萬事通的奇蹟效果，即使有水相助，很瘦的瘦肉或緻密肉放到微波爐加熱，仍難免變乾，即使一小杯水神奇，也無法讓重新加熱的披薩吃起來像第一次出爐時一樣。

依食物類別看，加水微波法對雞腿肉、漢堡和豬肉等脂肪較多的肉類最有幫助；剩餘的蔬菜和碳水化合物如米飯、麵條、義大利 麵和馬鈴薯也適用這一招，冷凍食品或預製餐點以微波爐加熱時，加水陪熱也大有幫助。