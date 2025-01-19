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周日動動腦／哪個國家除夕要吃七道「S」開頭的菜？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.在3月下旬慶祝新年，除夕要吃七道名稱以「S」開頭的菜來象徵吉祥，這是哪個國家？

2.哪國的新年訂在9月，因上帝在9月創造世界，而且還與示巴女王的傳說有關？

3.以4月14日為新年，以及新會計年度的開始，這是哪一個國家？

4.唐詩:「暮景斜芳殿，年華麗綺宮⋯共歡新故歲，迎送一宵中。」誰寫的？

5.在中國古代，桐樹被視為神聖的植物，因為哪個神話動物專棲於此樹？

6.「大雅齋」是誰寫字作畫的地方？

7.瑞典之外，還有哪個國家禁止給新生兒取名Ikea?

8.英國劇作家蕭伯納曾開玩笑說，對他影響最深遠的一本書是哪一本？

9.1900年之前出現在歐洲的地鐵，除了最早的倫敦，還有哪三個地點？

10.大英國協現有56個成員國，他們大多是英國過去的殖民地，但有哪4個國家不是？

答案：1.伊朗 2.衣索比亞 3.孟加拉 4.李世民 5.鳳凰 6.慈禧太后 7.澳大利亞 8.銀行存摺 9.伊斯坦堡、格拉斯哥、布達佩斯 10.莫三比克、盧安達、多哥、加彭

地鐵 瑞典 伊朗

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