城市傳真／「溫斯洛之家」 萊特26歲作品上市

美國建築大師法蘭克·洛伊·萊特。(美聯社)

法蘭克·洛伊·萊特(Frank Lloyd Wright)的「溫斯洛之家」(Winslow House)剛以198萬元的價格上市，將提供幸運買家一個值得誇耀的機會：擁有這位美國建築大師在26歲尚未成名前所設計的房子。

這是萊特於1893年離開知名Adler & Sullivan建築事務所後第一個獨立完成的草原風格作品。

法蘭克·萊特設計的「溫斯洛之家」以198萬元的價格上市。 (截自谷歌地圖)

這座面積5000平方英尺的住宅位於芝加哥 郊區River Forest，是萊特邁出「草原風格」(Prairie style)第一步代表作，至今他仍以此視覺橫向延伸的極簡建築風格備受推崇。

溫斯洛之家是萊特為芝加哥一家鑄鐵公司老闆溫斯洛夫婦(Edith and William Winslow)所建，該公司以製作Carson Pirie Scott大樓(現名為蘇利文中心)複雜的鑄鐵聞名；溫斯洛之家充分展現萊特建築的特色。

建築大師萊特打造的建築作品-紐約的古根漢美術館。(美聯社)

代理這棟建築的房產經紀奧古斯特(Elizabeth August)表示，溫斯洛之家是美國建築史上不可磨滅的一部分，能擁有它的機會十分罕見；現任屋主在尊重萊特設計理念的同時，用心地將這座房子更新，目前它已準備好迎接下一位主人。

水平線條、藝術玻璃窗以及著名寬而平緩的屋檐外觀，走入屋內，則會發現舒適與宏偉風格的結合；鑲嵌式壁爐適合親密的聊天，引人注目的成排木條取代了傳統的欄杆，還有隱藏的主樓梯。

多年來，這座房子得到擁有者的珍惜。2018年，經過費心的翻新工程後，讓它在保留歷史特色的同時，也符合現代標準；亦即可在精心修復的木製品、煥然一新的浴室，甚至重建的原始物件(例如餐廳中一度被移走的兩張長椅)旁享受到空調。

列入國家史蹟名錄

更重要的是，這座建築已被列入「國家史蹟名錄」(National Register of Historic Places)；但想要擁有它的代價不菲，近200萬元的標價不僅反映了它的榮光，也代表人們對任何與萊特有關建築的熱切追求。