星座／獅子座笑口常開 天蠍座克服麻煩

2025年1月19日至1月25日星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

忙碌的工作將會占據許多你去享受愛情的機會，好在能夠得到戀人的理解，讓你倍感欣慰；財運不錯，把握好機遇，較易有收穫。

幸運色彩：羊毛白

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

本周造訪你的多為好事情，過去付出的努力近期將有回報。與此同時也要警惕小屁孩入侵，面對那些調皮小孩盡量敬而遠之，以免受到傷害還無處伸冤。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

沉甸甸的擔子將毫不留情地落在你肩上。家人對你的依賴、上司交託你的使命將一併來找你討債，你只能以「分期還款」的方式，慢慢卸下這些擔子。

幸運色彩：琥珀橙

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你對於新的人和事都心存排拒，可愈是不喜歡，他們就愈喜歡找上你。你不得不去學會如何與陌生人交流，怎麼去熟悉新的任務。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：天秤座

貴人星座：水瓶座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

積極樂觀的心態將會帶給你笑口常開的一周，即使偶爾遇到不愉快，也能很快釋懷。有開心的事情不妨與好朋友分享，讓快樂傳播開來。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

沒有改變就沒有成長的一周。凡事若只管接受安排，你就只會在平淡無味中度過。唯有試著做出改變，嘗試一些沒有做過的事情，方能改善本周運勢。

幸運色彩：松石綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：水瓶座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

無論你是希望與心儀的人確定戀愛關係，還是希望一項工程順利完工，都不可能立即實現。但是倘若本周你去做了，就能擁有一個完美的開頭。

幸運色彩：松石綠

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

本周你會獲得「良好心態」這枚致勝法寶，哪怕會遇到一些讓人感到懊惱的麻煩事，你也能順利克服過去，最終為生活留下精采。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：獅子座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

雖然本周經營愛情會讓你感到力不從心，但還有許多其他方向值得你去奮鬥。不如暫且將感情之事放下，去做那些能夠快速發揮你價值的事情。

幸運色彩：太空 銀

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★★

平淡中可預見驚喜的一周，戀愛節奏不快不慢，但旋律優美；工作學習表現平平，應試著找到自己的亮點；財運雖有不順，卻還是暗藏轉機。

幸運色彩：美橙黃

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★☆☆☆

好運本周不會在你這裡多停留，你能抓到的東西十分有限。所以，不管是建立戀愛關係還是實現職業理想，暫時都應該把目標定在最實際的位置。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

本周你會有較多的空閒可自行安排一些活動，旅行計畫也可以開始決定日期了。只有多出去走走才能交到好運，悶在家裡則是虛度光陰。

幸運色彩：牡蠣白

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

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