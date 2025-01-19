養生／吃個熱狗減壽36分鐘 喝罐汽水又少12分鐘？

研究發現，吃個熱狗平均會減去36分鐘的壽命；示意圖。（圖／123RF）

下次在決定看電視時吃些什麼，可要三思了。科學家指出，根據所選擇的食物，可能會減少人們寶貴的生命。

每日郵報報導，營養學家札莫拉（Luis Alberto Zamora）在一個討論超加工食品的電視節目中，揭露了不健康的食物如何影響人的預期壽命。他參考密西根大學的一項研究，計算出常見的超加工食品會讓人的壽命減少多少時間。

札莫拉表示，研究發現吃個熱狗平均會減去36分鐘的壽命，如果再喝罐汽水，壽命又會少12分鐘。不過，這項研究也不全是壞消息，科學家也發現吃某些魚類可讓人多活十分鐘。

針對5800多種美國食物進行的這項研究，分析其中添加劑及營養素（如脂肪、卡路里與糖），確定其「健康成本」。研究指出，熱狗、披薩、起司通心麵等多數人喜愛的食物會縮短壽命，而水果、蔬菜甚至花生醬三明治等則有助延長壽命。

研究人員還發現，每天每10%的卡路里來自水果、蔬菜，而非牛肉與加工肉類，估計就能讓人延壽48分鐘。

在美國，近75%的食物被認為是超加工食品，充斥著添加劑與潛在有害成分。密西根大學的研究顯示，熱狗是最糟的食物，其次是燻火腿，可能會讓人少活24分鐘。雞蛋 早餐三明治則排在第三位，會讓人少活13.6分鐘。

培根會讓人減壽六分鐘，而起司漢堡則是九分鐘，這兩種食物也會提高早逝的風險，因為都是紅肉或加工肉類。

研究指出，其中所含某些成分與癌症 有關。漢堡可能是用植物油烹調，而植物油含有醛類化合物，會提高致癌 風險。此外，無糖飲料中使用的阿斯巴甜等甜味劑也令人擔憂。動物研究顯示，高濃度的阿斯巴甜會增加罹癌風險，而阿斯巴甜會讓人減少12分鐘壽命。

研究人員發現，花生醬三明治是增加健康壽命的最佳食物，平均可延長32分鐘；堅果與種子位居第二，可延長24分鐘，其次是水果，可延長十分鐘。

主持這項研究的喬利耶（Olivier Jolliet）指出，花生醬排在第一名是因為它含有花生，而麵包可能是中性的。不過，如果是全穀物麵包會更好。