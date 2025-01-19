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料理功夫／臘腸糯米飯

許怡靜

材料：糯米2杯、臘腸3條、洋蔥1顆、香菇4朶、薑2片，青蔥一把。

調味料：1湯匙紅糖（brown sugar)、2湯匙淡醬油。

作法：

1. 臘腸先放入電鍋，外鍋0.5杯水，蒸煮後，切片。

2.糯米洗淨瀝乾，不必浸泡，此處長糯米和水的比例是：1杯米，0.7杯水，放入外鍋1杯水，按鍵煮飯，跳起後，再燜20分鐘。

3.香菇泡軟切絲，洋蔥切丁，青蔥切碎，薑切末。

4.起油鍋，將薑末稍爆炒，逐次加入蔥白、香菇、洋蔥拌炒，最後加入香菇水、醬油、糖。

5.最後將糯米、臘腸倒入拌炒均勻。上桌前再撒上綠蔥末，食指大動的臘腸糯米飯就大功告成。

小叮嚀：

1.如果想避免薑末口味過重喧賓奪主，可省略。

2.糯米分長糯米和圓糯米，一般包粽子或糯米飯（油飯）是採用長糯米，湯圓或麻糬則採用圓糯米。


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