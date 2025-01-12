周日動動腦／「繫藍絲帶的女孩」名作是誰畫的？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.禿鷹(白頭海鵰)自1782年起即成美國國家象徵，但富蘭克林卻認為此鳥品德差，什麼鳥才更可敬？

2.巴拿馬運河 在1914年開通前，往來於大西洋和太平洋之間的船隻，要繞道號稱「海上墳場」的什麼海角？

3.替人類工作的動物中，以非洲巨頰囊鼠最特別。牠們的工作是什麼？

4.007電影劇作家將男主角取名「詹姆士龐德 」(James Bond)，是借用了哪一個領域的專家名字？

5.日本政府的桐花徽章有其歷史淵源，此圖案有個特別的稱謂叫做什麼？

6.被孔子認為「是可忍，孰不可忍」的事，是魯國大夫季氏在家觀看什麼舞蹈？

7.《水滸傳》中魯智深倒拔垂楊柳之處，是在今日開封的什麼地方？

8.溯源「長舌婦」一詞，可在中國古代哪個典籍中讀 到「婦有長舌，維厲之階」？

9.「繫藍絲帶的女孩」是蘇黎世美術館 著名的收藏品，這是誰畫的？

10.曾經務農的美國總統除了傑佛遜、杜魯門、詹森之外，請再找出三位。

答案：1.火鷄2.合恩角3.探測地雷4.鳥類5.五七桐6.八佾舞7.大相國寺8.詩經9.雷諾瓦10.卡特、華盛頓、林肯