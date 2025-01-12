封面故事／全球最貴米其林餐廳銀座北福 每餐要2130元

設在日本銀座的北福是松葉蟹料理專門店，頂級套餐便要價2130美元。(取自北福官網)

想品嘗世界最貴米其林星級餐廳銀座きた福 (Ginza Kitafuku，北福) 的豪華松葉蟹套餐嗎？可以，你得遵守其室內用餐規矩，先脫掉鞋子坐地板，再付2130美元。

紐約郵報(New York Post)報導，日本皇室極推崇松葉蟹，明治時代起越前所產的松葉蟹便是獻給天皇的貢品。設在銀座的北福是松葉蟹料理專門店，頂級套餐便要價2130美元。

銀座北福店的食客可以見識到專家級的主廚現場料理頂級松葉蟹，幾秒鐘內就把活蟹變成他們的珍饈。如果有食客受不了主廚現場揮刀，把松葉蟹大卸八塊，那麼好消息便是可以到鄰室稍事休息；那些房間估計是為不知變通的外國人所設，以便他們在享用珍饈時能感覺安心一些。

有位YouTube視頻製作人表示，雖然價格如此之高，讓他十分煎熬，但是到北福用餐，仍是他迄今最妙不可言的用餐體驗之一。

當然北福也有經濟型套餐，食材為紅帝王蟹，每人要價258美元，仍然有廚師為食客演出。

國際美食雜誌「主廚筆記」(Chef's Pencil)梳理米其林全球美食餐廳，挑出其中2024年最貴的十家，北福這家非比尋常的餐廳便位居新榜的榜首。

第二名仍在亞洲，即米其林三星 級上海「紫外線餐廳」(Ultraviolet by Paul Pairet)，最貴一餐要價達1230美元。主廚筆記把該餐廳描述為「精妙融合美食及頂尖視覺科技」、提供「劇場、多重感官的晚餐經驗，主打精挑細選烹飪出來的餐點，又融合法國有全球影響力的科技」。

紐約在米其林加持餐廳排行榜上位列第三，即麥迪遜大道上的「俄式魚子醬」(Caviar Russe) 餐廳，想一嘗「俄式魚子醬之旅」的食客要付950美元，吃11道以魚子醬為主的菜色。