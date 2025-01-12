旅遊／船渡塞納河 一趟心靈之旅

凡爾賽宮外貌。（圖楊毛提供）

記憶裡初中地理課堂上，老師講述巴黎塞納河時，他用粉筆寫在黑板上的一段令我至今仍然揮之不去的話語：「塞納河，巴黎的河，人間的河，流動著美的河，我夢裡的河，一條從人間流向天堂的河，它是一條積澱著人文豐厚、藝術璀璨的文化之河。它貫穿巴黎市區，蜿蜒流淌，完美地見證和承載著巴黎深厚的歷史故事。」當時年少的我夢想著有生之年，定要踏足那塊人間寶地。

10月中旬的陽光，明媚而不熾烈。去年外子和我自DC飛抵巴黎，參加塞納河郵輪之旅，也是我夢 寐以求的圓夢之旅。

奧維小鎮 梵谷的長眠地

首日來到古色古香的奧維小鎮(Auvers-sur-Oise)，它是荷蘭籍印象派、被譽為藝術史上最偉大的畫家之一梵谷(Vicent van Gogh)，度過他最後七十天時光的畫室和結束他生命的小屋及長眠埋藏的墓園。這位英年早逝的藝術奇才，坎坷憂鬱、短暫不幸的人生，令後人惋惜和不捨；但他的藝術作品卻源遠留長、價值連城，令後人歌頌和讚賞。

凡爾賽宮 宮廷建築之最

次日暢遊歐洲宮廷建築極致經典的凡爾賽宮(Palace of Versailles)。它擁有濃墨重彩的歷史，是多任王室統治者的皇宮。

它包含著寢宮、花園、美術收藏庫、辯論場、劇場、會議中心等，是一座兼具觀賞性和實用性的宮殿，它的壯麗與奢華及金碧輝煌、美輪美奐的雕像和擺設令世人驚嘆連連。它被聯合國教科文組織列為世界文化遺產。

蓋拉德城堡 瞻仰獅心王

第三日攀登「獅心王」理查一世時期修建的蓋拉德城堡(Chateau Gaillard)，它是法國北部的一座中世紀古堡。其目的是為了日後加強諾曼第之防禦。然而英法間的鬥爭並未因他的努力而平息。目前它已被拆毀，僅剩遺址，俯瞰著流淌而過的塞納河。

旅遊者仰慕一代英雄，將它視為值得觀賞的景點之一。

獅心王的古城堡廢墟遺址。（圖楊毛提供）

諾曼第海灘 埋近萬美軍

在陰雨綿綿氣溫驟降的天候下，參觀了二次世界大戰盟軍登陸的諾曼第海灘(Normandy Beaches)。

從東到西登陸的五座海灘分別是：猶他(Utah)、奧馬哈(Omaha)、黃金(Gold)、朱諾(Juno)、和寶劍(Sword)海灘。1944年6月6日晚間，在遭遇巨大犧牲條件下，盟軍最終登陸成功。諾曼第登陸是二戰歐洲大陸的轉捩點，也是人類歷史上規模最大的登陸戰役。

美國犧牲了9387位年輕英勇的戰士，他們的英魂埋藏在海灘面積近173英畝的綠地深處，千秋萬代受世人景仰膜拜。

諾曼第美國陣亡戰士的墓碑。（圖楊毛提供）

翁弗勒港 建築色彩斑斕

今日抵達坐落在塞納河與英吉利海峽交滙的一座美麗迷人的沿海小港--翁弗勒(Honfleur)，它以色彩斑斕的老式建築和豐富的藝術遺產而聞名。

色彩美麗的翁弗勒小港。（圖楊毛提供）

接下來是以中世紀風情，壯觀的哥德式建築和歷史遺跡名聞於世的魯昂(Rouen)， 城市亮點有備受名畫家克勞德·莫內(Claude Monet) 讚譽的魯昂大教堂、木骨架的老城區、文藝復興時期的天文大鐘、以及聖女貞德殉難的老市廣場。

魯昂豐沛的文化氣息和塞納河畔的迷人風情，令人樂不思蜀、流連忘返。

韋爾農鎮 莫內故居聞名

韋爾農(Vernon)是一處迷人小鎮 ，它展現的中世紀遺跡包括老磨坊和聖母院，它也是通往吉維尼(Giverny)，和梵谷齊名的法國著名畫家克勞德·莫內(Claude Monet)之粉色房子的故居、百花爭艶的諾曼第花園，和美如仙境的水花園。園中最吸人眼球的是那座有著日式木橋和睡蓮的池塘。

我瀏覽了他的居所，走過他至爱的木橋，漫步於他生前作畫的花園，踏尋名畫美景，此行足矣。

凱旋門 巴黎重要標誌

巴黎凱旋門(Arc de Triomphe)是世界最有名的紀念建築之一，亦是巴黎四大代表建築之一，更是法國政府重點保護的名勝古蹟 。

巴黎12條大道從凱旋門開始呈放射狀延伸，構成一個星形。門內刻有跟隨拿破崙遠征的所有戰將姓名和法國歷屆戰事史。

凱旋門。（圖楊毛提供）

可令人不勝唏噓的是拿破崙在凱旋門落成之前，客死於南大西洋英屬聖勒赫拿島(Saint Helena)。

1840年他的棺木被重新移出送返巴黎，同年12月15日，在暴風大雪中，在40萬人見證下，拿破崙的移靈車隊浩浩蕩蕩穿過凱旋門，最後將他歸葬至巴黎榮譽軍人院(Les Invalides)。

這位不僅受法國人愛戴、也贏得敵國人尊敬的一代梟雄永世長眠於斯。

艾菲爾鐵塔 法文化象徵

艾菲爾鐵塔(Eiffel Tower)得名於法國著名建築師亞力山大·古斯塔夫·艾菲爾(Alexandre Gustavo Eiffel)。它是巴黎最高的建築物，也是法國的文化象徵。它是一座鐵製鏤空塔，鐵塔共分三層樓，自塔座至塔頂有1711級階梯，三層眺望台的高度各有不同，吸引世界各地的遊客登上塔頂俯瞰巴黎市景，感受壯觀的視野，不愧為世界建築史上之傑作，更是法國和巴黎的重要景點和標誌。尤其是夜景下燈光熠熠的艾菲爾鐵塔，襯托出巴黎萬種風情。

羅浮宮 歷經800年擴建

羅浮宮(Louvre Museum )是世界上最古老、最巨大、最著名的博物館 之一。始建於1202年，歷經800多年擴建、重修至今日的規模。華人建築大師貝聿銘為羅浮宮設計了金字塔形的玻璃入口。館內藏有大量骨董，其中最著名的三件鎮館之寶是雕像「維納斯」油畫「蒙娜麗莎」和石雕「勝利女神」。

奧賽美館 昔為廢棄車站

最後一日參觀這座從曾經的廢棄車站到「歐洲最美博物館」。奧賽美術博物館(Orsay Museum)是法國的藝術殿堂，坐落於塞納河左岸，與右岸的羅浮宮遙遙相望。館內收藏上萬件19至20世紀的藝術品，包括諸多大師的真跡巨作，是來到巴黎必訪之重要景點。這座經歷百年歲月的美術博物館，將繼續為世人們講述它的精采故事。

塞納河風貌。（圖楊毛提供）

這趟短暫的10日心靈閱讀之旅，我不在乎它的終點而是在意途中經歷的人和事，還有那些美好的記憶和景色，更驗證了「巴黎很美，但如果沒有塞納河，也就沒有巴黎這座光鮮亮麗之城」。

小啟

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