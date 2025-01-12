旅遊／環遊地中海 哭牆印象深

哭牆。（圖姚遙崤提供）

2022年底和老妻去土耳其 玩了一趟，去年3月份又靜極思動到地中海乘了一回郵輪 ，雖然郵輪的前兩站是靠停在土耳其、我們已經去過的Kusadaki母王蜂古城 (Ephesus) 和伊斯坦堡 (Istanbul)，不過這次是由海上出發，景觀是不同的；然而我們並沒有再次重遊這些古蹟 。

鴿子島古砲 留戰爭遺跡

輪船在Kusadaki靠岸後，我們漫步到港口邊的一個放養鴿子的小島，上面竟然留有一些古砲，大概是幾世紀前用來防守港口的，人類戰爭的遺跡，真的到處都看得到。

鴿子島的鳥屋。（圖姚遙崤提供）

在伊斯坦堡我們也只是上岸逛了一圈，在港口的一家咖啡 館品嘗了有名的土耳其咖啡，那塊草莓蛋糕可真大，兩個人都幾乎吃不完。

派特募斯 聖約翰放逐地

派特募斯 (Patmos)是一個離土耳其大陸很近的小島，和許多其他的離島一樣，因為第一次世界大戰時奧圖曼帝國站錯了邊，成了戰敗國，這些島嶼都割讓了給希臘，也最終導致了帝國的覆滅，讓凱墨爾將軍領導建立了共和國。

歷史上一方戰敗了就得割地賠款是常態，土耳其人至今仍然對如今隸屬於希臘的許多島嶼十分感冒，一提起來就感慨萬千。

此島之所以出名是因為在耶穌被處死後，他的門徒約翰被放逐到這裡，窩居在一個山洞中，他有天夢到耶穌顯靈，啟示他天堂的奧祕，要他告示信徒們堅強不屈於邪惡的勢力，最終耶穌會帶領他們昇入永生之地。

聖約翰居住過的山洞。（圖姚遙崤提供）

聖約翰把他夢到的記載下來，名之為啟示錄，成為新約聖經的主要部分。

他見到四位騎士，分乘白、紅、黑、灰四匹馬，代表瘟疫、戰爭、饑荒及死亡，還有七仙女，在世界末日時下降人間；洞中掛了一幅後人畫的畫，描述使徒約翰見到的景象。

耶穌啟示聖約翰。（圖姚遙崤提供）

約1000年後山頂上也建成了一座修道院來紀念使徒約翰。

1981年希臘宣布此島為聖島，1999年時聯合國也把此處列為世界遺產之一。

聖約翰教堂的鐘樓。（圖姚遙崤提供）

愛胥多德死海 享受漂浮

以色列愛胥多德 (Ashdod)著名的景點是去參觀死海。可惜我大概吃壞了肚子沒法去，老妻去了。死海由於沒有出口，千百年來流入的河水都被日照蒸發，因此鹽分聚集，使得一般生物無法存活。然而因為鹽分高的緣故，比重要比人體的大，也就是說人可以自然漂浮在水面上不至於下沉，許多遊客到這裡都要嘗試一下不會淹死的滋味。

老妻雖然不懂得游泳，也很興致勃勃下了水。不過上來以後身上滑滑地，需要沖洗一下。

海法哭牆 男女分站兩邊

下一站郵輪停在海法市（Haifa），有巴士帶大家去猶太教、基督教和伊斯蘭教三教的聖城耶路撒冷（Jerusalem），這三教系出同源，如今卻爭論不休，城裡按不同宗教被劃分為三大居民區，雖時有衝突，近年來大家也學會了互相容忍，平時倒也相安無事。

海法市。（圖姚遙崤提供）

此地有名的除了大教堂和清真寺以外，還有一道很高的石頭牆，名為哭牆（Wailing Wall），每年成千上萬的猶太教徒及基督徒都來膜拜和摸觸，並要放聲大哭，以示對自身的罪行懺悔。這是他們生涯的一件大事，好像天主教徒想要去葡萄牙的法蒂瑪（Our Lady of Fatima），伊斯蘭教徒要去麥加（Mecca）去朝聖一般，宗教對信徒們的向心力真是不容忽視的。

有趣的是，到哭牆膜拜男女要分開來的，男人一群，女人一群，我詢問了一下，信徒們只説這是傳統，為什麼原因似乎也沒人知道。

回到碼頭天還大亮，我們就去海法市城裡逛了逛，市中心的大道由海港邊伸出，斜坡越走越高，盡頭處有一個看起來十分美麗的花園，可惜不開放。

順著大道往回下坡，只見一家麥當勞擠得滿滿的大多數是年輕男女，原來他們有免費的Wifi，難怪生意興隆。

回到船上用過晚餐，船就啓錨開向賽普勒斯島了。

利馬索極謹慎 收走護照

賽普勒斯是地中海的第三大島，面積約1萬平方公里，居民100萬左右，希臘人占82％，土耳其人18％。1960年獨立建國，由希土兩族人共治。在1974年希裔發動政變控制了政府，因此土耳其揮軍入侵，占據了島北邊的大塊土地，成為北賽普勒斯。

後來由聯合國調停，目前由塞國和土耳其兩國分治，不過邊境防禦森嚴，只是表面上的平靜而已。

50年過去，島上情勢還是劍拔弩張。郵輪停靠在希臘裔境內的利馬索（Limassol），當局大概是怕我們進入土耳其控制的北賽普勒斯境內，在下船前就把大家的護照收走保管，似乎有些過分小心了。

導遊是希臘人，他首先就抱怨土耳其的入侵，絲毫不提一戰後土耳其人被迫割讓許多島嶼的憤慨，人性就是如此，我拿到了就是我的，你再來爭奪就是你不對了。

圓形石屋 先人靈魂的家

大巴離開碼頭開了約三刻鐘，到了一個名為Choirokotia的古蹟，據考證是1萬3000年前新石器和青銅時代的人類居住於此處，還遺留了不少圓形平頂的石屋。

圓形平頂的石屋。（圖姚遙崤提供）

萬年前居民遺址。（圖姚遙崤提供）

導遊説，居民有習俗把逝世的先人埋葬在屋子裡，他們的靈魂就不會四處遊蕩了。

之後巴士開到賽普勒斯首都尼科西亞（Nicosia），這個都市南邊由希裔的塞國管理，北邊被土耳其控制，我們下車走進一條街道，兩旁都是賣紀念品的商店和餐館，居然還看到了漢堡王，可見美國的速食業在全世界的影響程度。走了不到十分鐘就來到土耳其的關口，有一隊軍人看守，反正沒有護照在身無法過去，只好張望一下了事。

尼科西亞的漢堡王餐館。（圖姚遙崤提供） 尼科西亞市土耳其關卡。（圖姚遙崤提供）

之後坐上巴士繞城轉了一圈，也沒什麼特殊的景點，賽普勒斯是個旅遊勝地的口號好像有點名不副實。回到郵輪天已黑，一天就相當平淡地過去。

地中海的落日。（圖姚遙崤提供）

次日船開到希臘雅典，下船轉乘飛機回美，就結束了這趟旅遊。