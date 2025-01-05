星座／獅子座戀情甜蜜 水瓶座壓力消散
2025年1月5日至1月11日星座運勢如何？
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★★★★☆
各種心結可望在這一周打開，還原你一個良好的心態，讓你可以放手去做自己感興趣的事情，對生活也能多一些期待。
幸運色彩：酸橙綠
速配星座：金牛座
貴人星座：天蠍座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★☆☆
感情的事勉強不得，給彼此一些時間才能找到最適合兩人的相處方式；工作不可太急躁，慢工才能出細活；財運可望找到突破點，要好好把握機會。
幸運色彩：蘑菇灰
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★☆☆☆
令你羨慕嫉妒的事和人這周特別多，但不要被這種負面能量所影響。做任何事都不要總盯著別人，多和自己對比，才不會迷失道路。
幸運色彩：象牙白
速配星座：天蠍座
貴人星座：雙魚座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★☆☆
勇氣是你這一周最需要的能量，無論是表白還是投資，都會遇上好的天時與地利，倘若你膽怯不前，則會錯過收穫愛情、金錢的最佳時機。
幸運色彩：森林綠
速配星座：天秤座
貴人星座：射手座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★★☆
甜蜜的戀情會帶動你其他方面的運勢，工作上積極主動，能夠發揮領導才能；理財上遇見難題，需要徵求長者的建議。
幸運色彩：草地綠
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天蠍座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★☆☆☆☆
你豐富的想像力本周並未用在創意、創作上，而是用在猜忌、假設、胡思亂想上了。這對你的生活不但毫無幫助，反而造成自己不少的煩擾。
幸運色彩：淺桔黃
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★☆☆☆
本周你注定要走一段孤獨的旅程，找不到適合的合作夥伴，也沒有後備支援，凡事只能靠你自己來。指望別人通常靠不住，反而會浪費你的時間。
幸運色彩：奶油白
速配星座：巨蟹座
貴人星座：天秤座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★☆☆
運勢一般，情場中將會遭遇競爭，別急著出手回應，應先想好策略方可制勝；工作還算穩定，只是要小心與同事間產生誤會；財運比較理想，值得放手一搏。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：雙子座
貴人星座：巨蟹座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★★☆☆
麻煩事會不時降臨，破壞你的好心情，讓情緒有不小的波動。若你能暫時放下不愉快的事情，你會發現困擾你的問題也就不攻自破。
幸運色彩：稻草黃
速配星座：牡羊座
貴人星座：處女座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★☆☆
這一周，你的世界只有讓步，不會有退縮。讓步可以讓你維護好一段戀情或是友情，而退縮則會讓你失去一片闖蕩的天空。
幸運色彩：琥珀橙
速配星座：摩羯座
貴人星座：雙魚座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★★★
壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，經喜連連。
幸運色彩：古銅青
速配星座：射手座
貴人星座：水瓶座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★★★☆
自信的標籤這一周都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力。
幸運色彩：櫻桃紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
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