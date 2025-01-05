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養生／正常老化還是失智? 醫師教你這樣分辨

編譯周靜芝
記憶力衰退是正常老化過程的常見現象，而認知能力衰退則是它的「邪惡分身」。（圖／123RF）
記憶力衰退是正常老化過程的常見現象，而認知能力衰退則是它的「邪惡分身」。（圖／123RF）

你記得有東西放在另一個房間，於是想去拿，但到門口時，所有關於進去拿東西的記憶都消失了，只能站在那兒努力回想；這種情況可能會持續幾秒或幾分鐘，但通常最終會想起要找的東西及放在哪裡。信不信由你，這也許不算太壞。

英國每日郵報（Daily Mail）報導，傅拉姆金（Kenneth Frumkin）是位急診醫學專家，著有「老化還是阿茲海默症？」一書，探討什麼是隨年齡增長的健忘，或是阿茲海默症或其他類型失智症的早期症狀。他表示，一時的健忘，不代表記憶力消失。

記憶力衰退是阿茲海默症與其他類型失智症的共同特徵，雖然所有罹患阿茲海默症者都會記憶力衰退，但並非每個記憶力衰退者都是或將罹患此病。

記憶力衰退是正常老化過程的常見現象，而認知能力衰退則是它的「邪惡分身」。傅拉姆金說，認知（cognition）是「記憶」（remembering）與「辨識」（knowing）之間的差異。

他說，當出現認知衰退時，可能會被誤為是記憶力惡化，掩蓋或延遲了意識到這對安全與獨立性所造成的嚴重威脅；忘記為什麼要去商場（記憶力），與找不到回家的路是兩回事。

每個人都會在某種程度上出現認知能力衰退，與年齡有關的認知能力衰退（ARCD）是指與語言、注意力和問題解決能力有關的自然變化，通常在60歲左右開始；例如詞彙檢索能力下降，但詞彙量卻相對維持不變，或是無法再邊講電話邊煮晚餐。

ARCD通常是個漸進的過程，因此對於自身、家人以及照顧者來說，較容易應對。但當記憶力衰退者明顯感覺事情不對勁，或需家人介入時，醫師會進行認知測試，以確定是否患有輕度認知障礙（MCI）；這並非等同失智，但也不能忽視或歸咎於年紀大。

傅拉姆金指出，在診斷出MCI後，所有結果都有可能發生，包括情況有所改善、轉為其他形式失智症，甚至可能回復正常認知功能。

一項針對退伍軍人平均罹患兩年半MCI的病患研究發現，僅12%發展為失智症，大部分（67%）維持不變，21%有所改善。

傅拉姆金的結論是，罹患阿茲海默症的過程像是頻譜，是循序漸進的，從大腦無任何改變症狀，到明顯記憶衰退，接著是輕度認知障礙，最後被診斷出阿茲海默症或失智。

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