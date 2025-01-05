韓式拌飯

韓劇 引領風騷下，一些韓式料理成了大家想試試的食物，特別是劇情中的韓式拌飯或石鍋拌飯等，總是吸引著人們的味蕾。這是一種在韓國、中國東北地區的黑龍江、吉林、遼寧的朝鮮族特有的米飯料理，可以熱食或是冷食。

我們在家裡複製這種拌飯不難，撇開石鍋拌飯的石頭器皿，用上一般的大碗即可盛裝即可。如果可以自行準備多種顏色的食材，配成五種能量色彩，更貼近韓國人的「五行說」。我這個方法是從健康營養師那邊得知資訊，如果可以找到紅、綠、黃、白、黑，會更貼切。

材料：五穀飯200克、馬鈴薯半顆、干絲50克、蛋3顆、胡蘿蔔1∕4條、芥花油少許（任何油品皆可）、櫛瓜1∕4條、鹽少許、菠菜1顆、彩椒1小顆、韓式拌飯醬少許、乾淨清水適量。（約3人分）

做法：

1.五穀米洗淨（自行配搭，白飯也可），用飯鍋把五穀飯蒸熟備用。

2.把所有的材料胡蘿蔔、櫛瓜、彩椒、馬鈴薯分別洗淨切絲狀。

3.把雞蛋 慢火煎熟，接著依序加鹽炒熱胡蘿蔔絲、櫛瓜絲、彩椒絲。

4.菠菜段、馬鈴薯絲、干絲用熱水分次燙熟。

5.拿個大碗，裡面放一碗五穀飯，依序排放上各色蔬菜、馬鈴薯絲、干絲，最後放上煎好的荷包蛋（也可像韓國人用太陽蛋皆可）蓋上，要吃的時候再淋上韓式拌飯醬或不辣醬料。

拌飯醬料做法：

微辣版本：韓式辣椒醬1匙、冷開水3匙、醬油1匙、蜂蜜1匙，攪拌即成，不辣版本把辣醬換成甜辣醬即可。





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