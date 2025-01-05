娛樂／「音速小子3」殺神獻聲 金凱瑞挑戰雙反派

金凱瑞（左）與基努李維（右）合體出席「音速小子3」宣傳活動。（取材自IMDb）

派拉蒙出品、遊戲改編真人電影「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3，又譯「刺蝟索尼 克3」）和迪士尼 「獅子王：木法沙」（Mufasa: The Lion King）同檔上映，兩部合家歡大片在年度佳節時刻正面交鋒，結果「音速小子3」首映交出6200萬美元的成績，狂勝「獅子王：木法沙」的3500萬票房。

超音速的索尼克（Sonic）、呆萌的塔爾斯（Tails）、強壯的納克魯斯（Knuckles）這次再次集結，這次他們面對前所未有的勁敵——夏特（Shadow），這一切背後的祕密陰謀似乎也與昔日對手蛋頭博士（Dr. Ivo Eggman）的爺爺傑拉德羅博尼克（Professor Gerald Robotnik）有千絲萬縷的關係。在「音速小子」過去的集數中，一個蛋頭博士就已讓索尼克難以對付，現在壞蛋數量翻倍變為「雙蛋」，還多了一個實力更逆天的打手夏特。

「音速小子3」仍由傑夫福勒（Jeff Fowler）執導，大家喜愛的角色和演員也悉數回歸，包括備受觀眾青睞的喜劇大師金凱瑞（James Carrey）這次一人分飾兩個主要反派：蛋頭博士與爺爺，他以獨有的豐富肢體表情，在「雙蛋」博士身上雙倍呈現。而新角色夏特則由「捍衛任務」（John Wick，又譯「疾速追殺」）殺神基努李維（Keanu Reeves）獻聲。

「音速小子3」電影海報。（取材自IMDb）

獅子王上映30年 前傳故事揭密兄弟情

在動畫電影「獅子王」上映30周年之際，迪士尼影業推出這部經典傳奇的前傳故事，劇情圍繞在「辛巴」（Simba）的父親、獅王「木法沙」如何從孤身稚子到加冕成王，也揭密與尚未黑化的「刀疤」（Scar，在前傳中名為『塔卡』Taka）之間的兄弟羈絆。

動畫版「獅子王」於1994年橫空出世，電影狂攬包括奧斯卡最佳原創歌曲、最佳原創配樂、金球獎 喜劇類最佳電影在內的十餘項大獎。其後，2019年以CG技術革新演繹的真人版「獅子王」一舉創下16.63億美元的全球票房佳績，躋身影史票房排行榜第十名。

不僅如此，「獅子王」電影原聲專輯榮膺兩項格萊美大獎，全球銷量突破千萬；同名音樂劇更榮獲六項托尼獎，長年穩居全球最賣座音樂劇寶座。

這次「獅子王：木法沙」再現IP系列中的經典角色，搞笑拍檔狐獴「丁滿」（Timon）和疣豬「彭彭」（Pumbaa）在插科打諢中帶領辛巴的女兒共同回望一段跌宕起伏的傳奇故事。

帕丁頓熊再出發 探索祕魯黃金城祕密

另一部真人動畫電影「柏靈頓：熊熊去秘魯」（Paddington in Peru，「帕丁頓熊3：秘魯大冒險」）即將在2月14日情人節在美上映。

「柏靈頓：熊熊去秘魯」電影海報。（取材自IMDb）

「柏靈頓：熊熊去秘魯」由英國導演道格爾威爾遜（Dougal Wilson）執導，是該系列電影的第三部，主角由班維蕭（Ben Whishaw）配音。講述主角柏靈頓得知嬸嬸在秘魯失蹤後，與布朗一家展開尋找之旅，途中遇上尋找傳說黃金城埃爾多拉多（El Dorado）的寶藏獵人父女。隨著旅途危機重重，柏靈頓與家人分散，並發現更多關於嬸嬸失蹤背後的秘密，展開驚險的救援。

（取材自新京報）