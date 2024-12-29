旅遊／南法嘉德水道橋 古羅馬智慧
第一次到訪普羅旺斯時本來就排定了嘉德水道橋的行程，後來因故取消，這次終於趁冬季的假期時到訪，彌補遺珠之憾。由於行程較短，是兩天一夜的小旅行，因此我們以亞維儂為根據地，到嘉德水道橋半日遊。
這座擁有2000年歷史的古羅馬水道橋，每年迎接超過100萬的觀光客，但由於我們到訪的時間是冬季，所以旅客不多，大多是一些日本及法國當地的小旅行團。
耗時5年 近千工人建造
嘉德水道橋（Pont du Gard）是古羅馬人在西元一世紀時修築的高架水道橋，橋高49公尺，是古羅馬時期最高的一座橋梁。
遠看會以為只有兩層，但近看會發現橋身共有三層，每層都有許多橋拱，官網上說原本第一層有6個橋拱、第二層有11個橋拱、第三層有47個橋拱（若大家有機會造訪時，不妨數數每層到底各有幾個橋拱？），這在當時的建築技術來說，實屬罕見。
預估當時有近千名工人參與建造水道橋，花了5年的時間竣工。
根據官網上的資料，嘉德水道橋所屬的這條引水道大約是在西元50年左右興建。引水道建成後，在接下來的五個世紀間將大量的用水送到尼姆Nîmes。而這項水利工程也為當時尼姆城裡將近2萬的居民帶來了便利與富庶的生活。
繁榮尼姆 運水50公里外
每日從水源地Uzès將3萬到4萬立方公尺的流水輸送到50公里外的尼姆，使得這座城市變得更加繁榮昌盛。
嘉德水道橋在1985年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產，後來又被政府頒發了法國名勝（Grand Site de France）的標章。
嘉德水道橋周圍占地165公頃的園區都屬於自然保護區，夏季時很適合遊客郊遊野餐、登山健行。除了水道橋本身，在旅客服務處旁還有一座資訊豐富的博物館可供參觀，這也含在票價之中。
古橋石材 取自附近石場
水道橋的橋身以黃色石灰石塊建成，石材採自鄰近的採石場Estel quarry，而最上層的橋身則是以焦渣石混和灰泥沙漿做成。由於石灰中的碳酸鈣在水管內日積月累的沉澱所致，水道橋數百年後最終還是失去了輸水的功能。雖然如此，仍無法抹滅它的偉大。
我們走到已經乾涸的水道橋第一層下方，這裡堆積著許多石塊，上面還長滿著青苔。
我們沿著河岸前行，準備爬上高處俯瞰嘉德水道橋。途中仍頻頻回望這座橫跨河岸的千年古橋。
石塊編號 已會使用鷹架
爬得越高視野越好，也越佩服當時建造水道橋的古羅馬人，建造這座橋需要超過2萬1000個立方公尺的石塊，重達5萬0400噸。
考古學家還發現了石頭上刻有編號以做記號，以及升降機和鷹架的使用證據，而這些居然都發生在2000多年前。
互動博館 潺潺流水迎賓
除了嘉德水道橋，園區內還有一座精彩紛呈的互動式博物館，是包含在票價中的可以免費進入參觀。我們去紀念品店買明信店的時候，老闆娘還善意地提醒我們說記得要去博物館喔，是免費的。
博物館內還有座觀賞影片的劇院，每隔幾分鐘便會播放介紹嘉德水道橋的短片，長度約15分鐘左右。
互動式博物館有詳細的高盧‧羅馬時期的文明介紹，包括：水道橋及引水渠的介紹、當時的羅馬人如何建造水道橋、歷史變遷中的加爾大渡槽、各種模擬建築及場景重現、還有好玩的互動遊戲。
一進入博物館內，便會聽到潺潺的流水聲，彷彿引人進入一個奇幻的水世界，重回2000多年前的古羅馬時期。
嘉德水道橋不只是一座橋，還蘊含了古羅馬人的智慧與歷史的厚重痕跡，是個到南法值得一遊的好地方。如果夏季到訪，別忘了到園區內的加里格荒地Garrigue走走，地中海沿岸的特有景致一定讓你流連忘返。
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