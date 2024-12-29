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旅遊／南法嘉德水道橋 古羅馬智慧

Emily
輕觸橋身，有一種說不出的奇妙感，雖然其中曾經過修繕及維護，但2000年前的遺跡依舊保留得如此完好真令人嘆服。（圖Emily提供）
輕觸橋身，有一種說不出的奇妙感，雖然其中曾經過修繕及維護，但2000年前的遺跡依舊保留得如此完好真令人嘆服。（圖Emily提供）

第一次到訪普羅旺斯時本來就排定了嘉德水道橋的行程，後來因故取消，這次終於趁冬季的假期時到訪，彌補遺珠之憾。由於行程較短，是兩天一夜的小旅行，因此我們以亞維儂為根據地，到嘉德水道橋半日遊。

這座擁有2000年歷史的古羅馬水道橋，每年迎接超過100萬的觀光客，但由於我們到訪的時間是冬季，所以旅客不多，大多是一些日本及法國當地的小旅行團。

站在近處從水道橋拱門看出去，像一幅被天然石材畫框框住的湛藍色天空水彩畫，厚實的橋...
站在近處從水道橋拱門看出去，像一幅被天然石材畫框框住的湛藍色天空水彩畫，厚實的橋拱歷經歲月打磨仍屹立不搖，大有「千磨萬擊還堅勁，任爾東西南北風」之勢。（圖Emily提供）

耗時5年 近千工人建造  

嘉德水道橋（Pont du Gard）是古羅馬人在西元一世紀時修築的高架水道橋，橋高49公尺，是古羅馬時期最高的一座橋梁。

遠看會以為只有兩層，但近看會發現橋身共有三層，每層都有許多橋拱，官網上說原本第一層有6個橋拱、第二層有11個橋拱、第三層有47個橋拱（若大家有機會造訪時，不妨數數每層到底各有幾個橋拱？），這在當時的建築技術來說，實屬罕見。

水道橋第一層可供人行走 ，第三層才是輸水道。由於我們到訪時是冬季，第三層並沒有開...
水道橋第一層可供人行走 ，第三層才是輸水道。由於我們到訪時是冬季，第三層並沒有開放，一般夏季時可以開放遊客在最頂層行走，其他時間可以先行預約參觀。（圖Emily提供）
這是一條1865年建成的隧道，可將水引至最上層的輸水道內。（圖Emily提供）
這是一條1865年建成的隧道，可將水引至最上層的輸水道內。（圖Emily提供）

預估當時有近千名工人參與建造水道橋，花了5年的時間竣工。

我們從橋下往另一個方向走去準備欣賞水道橋全景，寒風中只有幾個遊客與我們擦肩而過，...
我們從橋下往另一個方向走去準備欣賞水道橋全景，寒風中只有幾個遊客與我們擦肩而過，雖然冬季清冷寂寥，但少了夏季紛紛擾擾的遊客，卻不失為遊覽古蹟的好時節。（圖Emily提供）
沿著崎嶇山路往上爬，水道橋掩映在參天古松之間。（圖Emily提供）
沿著崎嶇山路往上爬，水道橋掩映在參天古松之間。（圖Emily提供）

根據官網上的資料，嘉德水道橋所屬的這條引水道大約是在西元50年左右興建。引水道建成後，在接下來的五個世紀間將大量的用水送到尼姆Nîmes。而這項水利工程也為當時尼姆城裡將近2萬的居民帶來了便利與富庶的生活。

繁榮尼姆 運水50公里外

每日從水源地Uzès將3萬到4萬立方公尺的流水輸送到50公里外的尼姆，使得這座城市變得更加繁榮昌盛。

頂層的運水道冬季被封起來無法進入，夏天時遊客可以從這個入口進入運水道參觀。（圖E...
頂層的運水道冬季被封起來無法進入，夏天時遊客可以從這個入口進入運水道參觀。（圖Emily提供）

嘉德水道橋在1985年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產，後來又被政府頒發了法國名勝（Grand Site de France）的標章。

嘉德水道橋周圍占地165公頃的園區都屬於自然保護區，夏季時很適合遊客郊遊野餐、登山健行。除了水道橋本身，在旅客服務處旁還有一座資訊豐富的博物館可供參觀，這也含在票價之中。

種植在通往水道橋途中的一棵老橄欖樹，旁邊的石頭上刻著:「Je suis nee ...
種植在通往水道橋途中的一棵老橄欖樹，旁邊的石頭上刻著:「Je suis nee en l'an 908」，我生於908年，好老的古樹啊。（圖Emily提供）

古橋石材 取自附近石場

水道橋的橋身以黃色石灰石塊建成，石材採自鄰近的採石場Estel quarry，而最上層的橋身則是以焦渣石混和灰泥沙漿做成。由於石灰中的碳酸鈣在水管內日積月累的沉澱所致，水道橋數百年後最終還是失去了輸水的功能。雖然如此，仍無法抹滅它的偉大。

站在橋上可一覽遠處的迷離山水，風景這裡獨好。（圖Emily提供）
站在橋上可一覽遠處的迷離山水，風景這裡獨好。（圖Emily提供）
有人仔細看過5歐元紙鈔上的圖案嗎？你知道這個圖案畫的是什麼地方嗎？拿5歐元的紙鈔...
有人仔細看過5歐元紙鈔上的圖案嗎？你知道這個圖案畫的是什麼地方嗎？拿5歐元的紙鈔圖案來比對這張照片，答案馬上出來啦，靈感來源就是這座2000年前的古羅馬水道橋。（圖Emily提供）

我們走到已經乾涸的水道橋第一層下方，這裡堆積著許多石塊，上面還長滿著青苔。

我們沿著河岸前行，準備爬上高處俯瞰嘉德水道橋。途中仍頻頻回望這座橫跨河岸的千年古橋。

石塊編號 已會使用鷹架

爬得越高視野越好，也越佩服當時建造水道橋的古羅馬人，建造這座橋需要超過2萬1000個立方公尺的石塊，重達5萬0400噸。

靠近橋拱下方抬頭往上望，可以清楚看見磚石的銜接及水道橋石材的紋理。第一層的橋墩建...
靠近橋拱下方抬頭往上望，可以清楚看見磚石的銜接及水道橋石材的紋理。第一層的橋墩建造得十分結實，這是為了防止洪水氾濫侵害橋墩之故。（圖Emily提供）
乍見這名字時以為古時候的人也會來個沒公德心的「到此一遊」嗎？其實不是啦!這裡銘刻...
乍見這名字時以為古時候的人也會來個沒公德心的「到此一遊」嗎？其實不是啦!這裡銘刻的Jean H.D.是19世紀修復水道橋的功臣。（圖Emily提供）

考古學家還發現了石頭上刻有編號以做記號，以及升降機和鷹架的使用證據，而這些居然都發生在2000多年前。

互動博館 潺潺流水迎賓

除了嘉德水道橋，園區內還有一座精彩紛呈的互動式博物館，是包含在票價中的可以免費進入參觀。我們去紀念品店買明信店的時候，老闆娘還善意地提醒我們說記得要去博物館喔，是免費的。

博物館內還有座觀賞影片的劇院，每隔幾分鐘便會播放介紹嘉德水道橋的短片，長度約15分鐘左右。

互動式博物館有詳細的高盧‧羅馬時期的文明介紹，包括：水道橋及引水渠的介紹、當時的羅馬人如何建造水道橋、歷史變遷中的加爾大渡槽、各種模擬建築及場景重現、還有好玩的互動遊戲。

一進入博物館內，便會聽到潺潺的流水聲，彷彿引人進入一個奇幻的水世界，重回2000多年前的古羅馬時期。

嘉德水道橋不只是一座橋，還蘊含了古羅馬人的智慧與歷史的厚重痕跡，是個到南法值得一遊的好地方。如果夏季到訪，別忘了到園區內的加里格荒地Garrigue走走，地中海沿岸的特有景致一定讓你流連忘返。

此時突然想起張曉風老師的文章:「我要的一種風景是我可以看它也可以被它看的那種。我...
此時突然想起張曉風老師的文章:「我要的一種風景是我可以看它也可以被它看的那種。我要一片『此山即我，我即此山，此水如我，我如此水』的熟悉世界。」（圖Emily提供）
當時的古羅馬人為了讓位於中央的圓形橋拱得以跨越嘉爾東河兩岸，建造了當時所見最大的...
當時的古羅馬人為了讓位於中央的圓形橋拱得以跨越嘉爾東河兩岸，建造了當時所見最大的拱腹，而這座水道橋也是現存唯一的一座三層水道。（圖Emily提供）

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