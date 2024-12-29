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移民專頁／I-140曾獲批 難拿非移民簽證

鄭毅律師主答

讀者問：

我之前在美國持有H-1B簽證期間，我的I-140已經批准了，但不幸的是我被公司裁員了。在用完了60天的寬限期後，我沒能找到新的工作，所以回到了中國。現在，我的妻子還在美國，她持有F-1學生簽證，正在讀書。我很想盡快回到美國，支持她的學習和生活。

我想請問，在我的這種情況下申請B-2旅遊簽證或F-2陪讀簽證是否可行？會不會因為我有已核准的I-140而被認為有移民傾向，影響簽證結果？我需要準備哪些資料或在簽證面試時需要注意些什麼？

答：

根據美國移民法，申請非移民簽證時，申請人需證明無移民傾向，即在美短期停留後會返回本國。 B-2和F-2簽證均為非移民簽證，要求申請人證明在美停留為短期且無移民意圖。然而，已批准的I-140表示你有移民意圖，這可能與B-2或F-2簽證的非移民要求相衝突，因此，會對你申請B-2或F-2簽證申請有影響。當然，這並不是說你絕對不可能再拿到非移民簽證。

事實上，類似於你情況，仍有一部分人成功獲得非移民簽證。你需要準備充分的證明資料，提供強而有力的與國內有聯繫的證明，如家庭關係、財產等，證明你有返回本國的意圖。在簽證面試中，如被問及I-140申請情況，應如實回答，並解釋你目前的計畫和意圖。

學生簽證 移民 H-1B

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