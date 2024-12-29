封面故事／紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

醫療費用是退休族的一大筆開銷，對聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)A、B、D三大部分的瞭解是非常重要的；示意圖。（圖／123RF）

2025年即將到來，在連續四年通膨的洗禮下，退休一族必須要精打細算。白髮族最大的開銷在看醫生、住院、養老院 以及處方藥上面。一般來說咱們辛苦賺來的錢，都會在醫院、養老院、醫生診所和大藥廠之間流轉消失。因此，對聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)A、B、D三大部分的瞭解是非常重要的：譬如在養老院入住超過100天之後的療養費用，要全部自理。在價格高昂的今日，如不善用醫療法規，這將使我們的儲蓄被侵蝕殆盡。有什麼方法來面對這個頗為棘手的問題呢？

註冊與延遲投保罰金

對首次參加Medicare，年齡將滿65歲的退休者而言，所依據的是「七月空窗(7-month window period)」模式。首先鎖定您的「新人註冊期間」(initial enrollment period或IEP)，即註冊加入Parts A、B、D部分的時間：除了「生日在每個月的1號」之外，其他的生日都以您65歲生日的月分前後加減三個月為限期。譬如您的生日在6月15日，您的IEP是從3月1日到9月30日。但如果您的生日在6月1日，您的IEP則須調整為從2月1日到8月31日。如果錯過了空窗期，您可在每年的1月1日到3月31日間的「一般註冊」期間加入，但有罰款。

Part A罰款為：每晚註冊一年，保費 (premium)增加10%，為期兩年。譬如林先生在美已工作八年，因為不足10年所以要繳保費每月278元。他晚了三年註冊醫療保險，所以罰期為六年。所以林先生的保費增加為每月278元x(1+10%)=305.8元，為期六年。既使您已工作十年或以上(Part A保費為0)，錯過了限期，您也得付晚罰金。根據聯邦醫保的解釋是：政府幫一般工作十年或以上的公民買單付保費，您的疏失要算在每年保費增加的部分。

2025年Part B的保費是每個月185元(夫妻合報稅且調整後毛所得在21萬2000或以下)。所得愈高，保費愈多：夫妻所得在75萬元或以下，月費為628.9元。如果您晚加入兩年，罰金每年10%，兩年20%。如此一來，您2025的保費為每月將是185元x(1+20%)=222元。基本上，保費年年增加，罰金比率不變恆為20%，一直到您不用Part B為止。聯邦醫保Part D延遲加入的罰金為每月1%，但保費看您參加哪家保險公司而定。2025年美國的基本藥品保費平均值(National base beneficiary premium或NBBP)為36.78元，假設吳君晚了24個月加入，他的保費每月增加為36.78元x1.24=45.6元。到2026年保費將更高，因為NBBP幾乎每年都會調高。華人最好不要延遲參加聯邦醫療健保，因為罰金偏高，得不償失。

Part A醫療費用計算

美國住院或養老院的費用貴的驚人，這正是屬於Part A管理的範疇：住院、養老院(skilled nursing facility or nursing home)、臨終照顧(hospice)及居家照顧。凡是工作滿40點或十年或以上的合法居民不需要繳保費，但有較高的初始自付額(deductible)為1676元：即最初的1676元您要自付。住院1至60天之內，聯邦健保買單，您不用付費；住院61-90天之內每天費用為419元；91-150天的住院天數(60天)又名終生保留日(life reserve days)。每個人一生中最多只能有60日的保命天，它的費用是838元一天。在計算住院成本時，有一個很關鍵的名詞叫「福利期」(benefit period)。Part A的福利期指的是自您出院後，連續60天沒再入院接受治療。這60天叫做福利期，譬如您3月1日入院，3月7日出院，以後連續至少60天沒再住院。

如果您在5月8日又因病住院，您必須再繳一次deductible為1676元：因為5月8日再次入院與3月7日出院之間已超過了60天。Part A對養老院的收費如下：1-20日的收費為0，由聯邦醫療保險買單；21-100天每日收費209.5元；超過100天以後，每天的費用完全自付。長期住老人院，一般家庭難負擔。我們舉下列幾個例子，來供讀者選擇最適的住院方法(2025年的價格)。

康先生1月1日住進醫院病房7天，1月7日出院；他這7天的住院費用由他繳的deductible 1676元負擔。他在4月5日又住院治療65天。他第一次入院的帳單是1676元；但是第一次出院(1月7日)與第二次住院(4月5日)之間超過了60天(福利期)，所以康先生必須再繳一次deductible為1676元，才能進入了第二個福利期。

他第二次入院的60天完全免費：由他付的deductible支付，但剩下來的5天，每天住院費是419元。所以這兩次的住院費為1676元+1676元+(419元x5)=5447元，並不算太貴。我們要避免連續住院超過90天，進入終生保留日的階段(一生只有60天，費用838元一天)，因為用完了60天的終生保留日之後，住院費用完全自理。自費住醫院一天上萬元或幾萬元是家常便飯，建議轉入養老院。

董女士70歲，有聯邦健保Parts A&B。4月間因為中風住進了養老院共92天，因為照顧良好可以出院回家。一個月後，因在家中跌了一跤，摔傷了髖骨，送進醫院觀察治療至少三天(3-day rule)轉入了養老院復健21天。

董女士康復後返家不久就收到了一筆大帳單：21天中13天的養老院費用要完全自理。其實帳單沒錯，問題出在她的第一次入養老院就用掉了上限100天中的92天；第二次入養老院又用掉了21天，共計113天，超過了一個福利期的上限100天，所以有13天的費用要完全自理。如果第二次入養老院及第一次出養院的間隔超過60天，董女士就可使用第二個福利期(成本為deductible 1676元)，又可得到另一個100天的住院福利(每天209.5元)。因此在治療中風後，於家中修養時，要特別留神以防跌倒。如能控制二次入院的間隔到大於60天，即可節省一筆不小的醫療費用。

Part B、D費用計算

2025年聯邦健保Part B的保費為每人每月185元(夫妻合報所得不大於21萬2000元)，所得愈高，保費愈大。夫妻合報所得超過75萬元，保費一人628元。對所有投保人，deductible為257元。請注意從2023年1月1日以前，接受腎臟移植手術的病人，在移植後36個月就失去了Medicare。因為一些藥品如免疫抑制劑(immunosuppressive)價格昂貴，患者寧可放棄移植手術，去接受洗腎。但在2023年1月1日之後，Medicare 讓接受腎臟移植的人，在沒有其他保險的條件下享有 Part B-ID的健保，2025年它的保費為110.4元 這是一項德政，造福不少人群。

Part D的保費由每家私人保險公司決定，估計的平均月費為46.5元，比去年下降了7.45元。但確實的數字從0到超過100元，隨著保險公司而不同。2025年Part D的deductible為590元，自付保費比率(coinsurance)為20%，但最大的改善是每一個人的自付總額(total out of pocket costs)不得超過2000元，這對災難性(catastrophic)高價藥品的使用者有顯著性的補助。

Part B、D主要項目

緊急救護車(ambulance)：它的費用包括在Part B之中，因為安全的顧慮，避免自己送病人到急救中心，同時救護車在擁擠的交通情況下要快得多。如果病情緊急，可要求醫院用直升機載運，這是病人的權利；如大部分醫療服務一樣，您先要滿足今年的deductible 257元。自付257元之後，Medicare付80%，您以前的雇主付20%的大部分。

針灸(Acupuncture)：Medicare包括的針灸只限於長期後背不知原因的疼痛，即痛已經超過12星期而仍未消除；找不出真正的原因，但不包括癌症或發炎所引發的疼痛；手術後或懷孕所引起的疼痛不包括在內。

上限是90天內可看12次醫生。如果真有療效，Medicare會再增加八次：即一年內可看20次。Part B付Medicare認可數額的80%，病人要先滿足257元的deductible。注意如果後面的八次針灸沒起色，Medicare不埋單。

結腸鏡(Colonoscopy)：檢查分為三類：一、一般性風險的人，每10年檢查一次。如果以前有接受過軟式乙腸結腸鏡(Sigmoidoscopy，檢查是否有結直腸癌症)，對45歲或以上的人而言，每四年檢查一次。如不在高風險群內，以後每10年檢查一次。這種預防性的檢查由Medicare埋單，包括麻醉劑費用在內，並且沒有自付額(copay)。二、高風險人群(家庭遺傳有結直腸癌、腺瘤性息肉、潰瘍性結腸炎等)每兩年一次檢查。三、診斷治療(Diagnostic Treatment)表示在檢查過程中發現在腸壁上有息肉，一般程序是當場切除。患者要付Medicare 認可費用的15%。

乳房X線檢查(Mammogram)：是40歲或以上的女姓每年應當做的例行檢查，基本上一年一次。如果發現有硬塊或影像有疑問的時候，一年之內可再做檢查。費用是Medicare認可數額的20%，但須先滿足Part B的deductible。

前列腺癌篩檢(Prostate Cancer Screening)：是針對50歲以上男人做的前列線抗原測驗(Prostate Specific Antigen或PSA)，費用是Medicare認可數額的20%以及滿足Part B的deductible。

子宮頸(Cervical)及陰道(Vaginal)癌：這兩項篩檢對婦女而言是非常重要的，Medicare包括了巴氏測定(Pap test)及骨盆檢查來決定是否有癌症。一般人可以每兩年做一次檢查；高風險群或三年前檢查结果異常，但仍有生育能力的人可以每年一次。它也包括了五年一次的乳頭瘤病毒(HPV)，對象是介於30至65歲之間的婦女。因為屬於預防性的診斷，所以費用由Medicare埋單。

健康年檢(Wellness Annual Visit)：指的是每年一次去看您的家庭醫生，追蹤您個人健康的指標，如血液中的膽固醇、肝臟指數、老化等及您的疫苗(感冒、破傷風)現狀。這是預防性的診斷，因此是免費的，但間隔至少一年，否則費用自理。

胰島素(Insulin)：是一種賀爾蒙，用來控制血糖(糖尿病)的藥劑。Part D的福利包括了胰島素、胰島素泵(pump)、注射器(Syringe)、紗布(gauz)、酒精綿(swap)。而且健康保險計畫每月的收費不能超過35元。

心冠病手術(Cardiology)的醫療保險：心冠病是老年人主要的殺手，費用動輙數以萬元或數十萬美元。它包含了Parts A、B及D。首先，開刀的血液如果是從血庫(blood bank)免費取得的，你只須付血液處理費(每一單位為pint)，血液本身免費。但須滿足Part B的deductible。如果醫院需要買血，您就得自付(每一年度的前3個單位)，或者您或他人得捐血補償。

因為住院(inpatient hospital care)屬於Part A的範疇：deductible為1676元，它可支付前60天的住院費。從第31天到90天，每天419元；住院超過90天後叫終生保留日，每人一生只有60天，每天838元，要謹慎使用。超過此界限，您得完全自付，費用非常高昂。Part B包括門診看醫生、解釋診斷結果、密集復健，Medicare付認可額的80%，要滿足Part B的deductible。手術後所需要與心臟與手術有關的處方藥等是經由Part D處理。

Medicare也包括冠狀動脈血管成形手術、冠狀動脈支架(stent)、心瓣膜修復或置換、心肺移植等。筆者一位朋友心臟病突發，幸經手術搶救，收到帳單20餘萬元，但因為有Medicare及雇主健保，自付額不到1000元，可見健保的重要性了。

聯邦健保不包括的項目

Medicare不包括眼鏡度數的檢查及眼鏡的配置，但在白內障(cataract)手術後可配置一副眼鏡或隱形眼鏡，提供商必須是在Medicare中註冊的名單內。在滿足Part B的deductible之後，Medicare付認可數額的80%。

Medicare的福利不包括下列情況：長期照顧、整容手術、按摩治療、助聽器及其裝置、特約醫療(concierge care)、數年一次的詳細健康檢查、不參加Medicare的醫生和醫療院所、大部分對牙的齒整治(清牙、填蛀洞、拔齒、假牙)。但對於器官移植、心瓣膜修復或置換、癌症治療所引起的牙齒疾病不在此限。

如何去應付這些Medicare中的漏網之魚呢？筆者以為只有數條路可走：購買長期健保、利用Medicare中的法規如福利期及居家照顧(home care)或尋求醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)或額外輔助(Extra Help)，都是不錯的可行之道。(作者為賓州州立克萊恩大學退休經濟學教授)