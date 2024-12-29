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料理功夫／鮮蝦炒洋蔥

伊蓮小姐

我喜歡吃海味海鮮料理，特別是魚類跟蝦類，其中可以方便又快速料理的首推蝦子。以前買冷凍蝦都傻傻地先解凍，直到攤商告知，冰庫拿出清洗一下，剪去鬍鬚即可直接料理，更能鎖住鮮蝦的甜味。

我最常做的就是鮮蝦炒洋蔥，家裡都會備著些洋蔥，洋蔥營養豐富，可抗氧化、保護心血管、增強免疫力、抗發炎等，搭配鮮蝦真的非常好吃。

材料：

蝦子12隻（多寡自訂）、洋蔥半顆、薑段適量、芥花油適量（任何油品皆可）、米酒適量、醬油2大匙、清水一些。

作法：

1.鮮蝦洗淨剪去鬍鬚，不需要特別解涷。

2.洋蔥切絲，薑切絲備用。

3.平底鍋倒入芥花油，油熱乾煸薑絲一下，接著洋蔥下鍋炒軟。

4.之後把鮮蝦倒入鍋內，加入適量米酒快速翻炒。

5.蝦子快變色前加入醬油，一些些鹽巴，拌炒均勻即可出鍋。

小叮嚀：喜歡蒜頭或是青蔥的，也可以適量加入，口感會更有層次。


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