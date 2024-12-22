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封面故事／田納西州鴿子谷 聖誕出遊首選

編譯廖振堯
聖誕佳節將近，大家都想去個聖誕小鎮，留下美好回憶。(圖／123RF)
聖誕佳節將近，大家都想去個聖誕小鎮，留下美好回憶。(圖／123RF)

聖誕佳節將近，家家戶戶都在計畫出遊好去處，共創美好回憶。據生活網站Mixbook向3000個家庭進行的調查，在前五名熱門地點中，今年最受歡迎的聖誕旅遊小鎮是田納西州的鴿子谷(Pigeon Forge)。

1.田納西州鴿子谷(Pigeon Forge)

這座風景如畫的小鎮在節日期間搖身一變，宛如冬季仙境一般，且將舉辦一系列聖誕節主題活動，包括遊行、表演和著名的冬季節(Winterfest)，有各種娛樂節目及令人驚艷的燈光秀，無數閃爍燈飾、節日飾品營造出迷人的氛圍，再加上阿帕拉契山區熱情好客的民眾，絕對是過節的不二選擇。

此外，鴿子谷也是知名鄉村音樂歌手桃莉芭頓(Dolly Parton)擁有的桃莉塢(Dollywood)主題樂園之所在地，也會舉辦壯觀的節日慶祝活動，還有季節性音樂、表演和傳統工藝鋪。這些迷人的景點與小鎮溫暖、熱情的氛圍相結合，使鴿子谷的假期季節更為特別，提供充滿典型南方魅力和歡樂的體驗。

2.科羅拉多州杜蘭戈鎮(Durango)

位於科州西部的杜蘭戈鎮獨特之處在於它融合了自然美景和歷史魅力，其著名的杜蘭戈與錫爾弗頓窄軌鐵路(Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad)極地特快列車(Polar Express)之旅，更生動地展現同名經典聖誕童書的魔力。

3.紐約州寧靜湖(Lake Placid)

普萊西德湖冬季魅力在於其令人驚嘆的自然環境，白雪覆蓋阿迪朗達克山脈(Adirondacks)為假期提供濃厚的冬季氣氛。冬季戶外活動如滑雪、溜冰、雪橇也是必玩行程，此地更是奧運使用的場地之一，讓遊客大過玩雪之癮。

4.佛蒙特州斯托鎮(Stowe)

斯托鎮綠山(Green Mountains)宛如田園詩歌般的景色、村莊，與聖誕賀卡描繪的情景如出一轍。斯托假期季節另一個主要特色是充滿活力的聖誕市集和當地工藝品博覽會，展示佛蒙特州豐富傳承的手工藝，供遊客挖寶大量獨特的手工禮品。

5.維吉尼亞州亞歷山卓市(Alexandria)

風景優美亞歷山卓市街道兩旁是一排排的古老磚砌建築，在聖誕節閃耀燈光和節慶裝飾的下另添風情。該市豐富的殖民歷史增添了它的歷史魅力，為現代節日慶祝活動提供一絲懷舊的背景。

田納西州 聖誕節 佛蒙特州

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